Trong danh sách dàn mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam, không thể không có Chi Pu. Ở tuổi 32 và lăn lộn 15 - 16 năm trên MXH cũng như làng giải trí, cô nàng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, mỗi lần xuất hiện là một lần chiếm spotlight.

Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip hậu trường trong show thực tế mà Chi Pu đang tham gia đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nguyên nhân đến từ màn “cam thường check” cận cảnh gương mặt của mỹ nhân Hà thành:

Cận cảnh gương mặt Chi Pu khi đi show (Nguồn: @check.chi)

Từ video, có thể thấy làn da của Chi Pu có những khuyết điểm nhỏ, hiện ra khá rõ khi được quay bằng camera thường. Song ngoại trừ vấn đề này, các đường nét trên gương mặt cô nàng vẫn đâu ra đấy, bất chấp bùn đất bắn tung tóe lên mặt và mồ hôi mồ kê vì mới lội ruộng bắt vịt xong.

Khi người quay clip hỏi: “Chi Pu xinh đẹp đâu rồi? Bánh bèo đâu rồi?”, Chi Pu đáp lại: “Vẫn rất là xinh đẹp đây mọi người ơi”.

Chi Pu lấm lem bùn đất sau khi bắt vịt xong

Phía dưới clip, netizen để lại nhiều ý kiến trái chiều. Có người bất ngờ vì hóa ra khi chỉ trang điểm đơn giản, không xài app và photoshop thì gương mặt mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam cũng có những vấn đề như người bình thường. Ngược lại nhiều người vẫn dành lời khen cho Chi Pu, khẳng định không bớt xinh đi chút nào.

“Ê sao chị thê thảm chị vẫn đẹp vậy”,“Mặt vậy quay cam thường bên ngoài gọi là quá đỉnh của xinh nhé”, “Mặt mũi bùn đất nhưng vẫn xinh đẹp dễ thương nha”, “Tui thấy da này vẫn đỉnh, vẫn xinh”, “Chả thấy giảm xinh đẹp đi tị nào”, “Da Chi vậy đẹp rồi, do makeup khô nên lộ ra sẹo tẩy nốt ruồi thì phải”,... là một số bình luận từ dân tình.

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993) là một trong những hot girl có tiếng đời đầu của Hà thành. Cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia Miss Teen năm 2009 - cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen. Sau đó, Chi Pu dần chứng minh tài năng, xuất hiện trong nhiều sitcom và phim truyền hình cũng như lấn sân sang thời trang, tập trung nhiều hơn vào nghệ thuật.

Bước ngoặt lớn nhất là khi Chi Pu thử sức với vai trò ca sĩ. Mặc dù từng bị làn sóng phản đối song cô vẫn kiên trì với đam mê và thành công ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ viral trong nước, Chi Pu giờ còn được yêu mến tại thị trường Trung Quốc, liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân.

Một số hình ảnh được Chi Pu đăng tải

(Tổng hợp)