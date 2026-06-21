Mỹ nhân đẹp nhất thế giới lại viral rồi: Đôi chân dài miên man quá đẳng cấp, đến bóng lưng cũng mê hoặc tâm trí

Mới đây, những hình ảnh của Nana ở Global OTT Awards 2026 thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Xuất hiện tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1991 mang đến cho khán giả bữa tiệc thị giác cực phẩm. Cô không chỉ xinh đẹp ngút ngàn mà còn khoe vóc dáng cực phẩm, đặc biệt là đôi chân thẳng như kẻ chỉ. Cộng thêm thần thái minh tinh ngập tràn từ đầu đến chân, Nana khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi rằng đúng là mỹ nhân đẹp nhất thế giới có khác (dẫn đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler các năm 2014 và 2015).

Nana xuất hiện tại sự kiện Global OTT Awards 2026.

Camera lướt đến đâu khán giả mê mẩn vóc dáng của Nana đến đó.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Nana. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cô ấy hoàn hảo quá.

- Nana luôn mặc đồ đen, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ phàn nàn đâu, vì lần nào cô ấy mặc nó trông cũng rất đẹp.

- Đây là nữ thần.

- Đẹp điên đảo, mà sao đôi chân bả đỉnh dã man thật chứ.

- Chồng yêu lúc nào cũng gọi là đỉnh của đỉnh, ôi cái nhan sắc này.

Cho những ai chưa biết, tại Global OTT Awards 2026, Nana đã giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô được vinh danh nhờ màn thể hiện xuất sắc khi hóa thân thành Hwang Jeong Won, một người cung cấp thông tin đầy bí ẩn giữa 2 giới giải trí và chính trị trong bộ phim Climax. Với những ai đã xem phim, tin rằng họ sẽ đều có chung nhận định Nana đã thể hiện xuất sắc, đạt giải một cách hoàn toàn xứng đáng.

Nana trong phim Climax.

Nói thêm về sự nghiệp của Nana, cô vốn xuất thân là người mẫu, sau đó vụt sáng khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong làng idol Kpop gen2 khi hoạt động trong nhóm After School. Về sau, Nana chuyển hướng sang diễn xuất. Trước khi có được thành công với Climax, cô từng gây chú ý khi đóng chính trong các bộ phim dài tập như Kill It (đóng cùng Jang Ki Yong), Into the Ring (đóng cùng Park Sung Hoon), Glitch (đóng cùng Jeon Yeo Been), Mask Girl (đóng cùng Lee Han Byeol, Go Hyun Jung), My Man Is Cupid (đóng cùng Jang Dong Yoon). Không chỉ tham gia các phim dài tập, Nana cũng xuất hiện ở một số phim điện ảnh, gần đây có Omniscient Reader: The Prophecy (đóng cùng Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop) và Confession (đóng cùng So Ji Sub, Kim Yoon Jin).

Nana là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hàn hiện tại.

Trong năm 2026 này, những khán giả yêu mến Nana sẽ được chứng kiến màn tái xuất của cô trong bom tấn The Scandal. Đây là tác phẩm mà cô sẽ được hợp tác cùng 2 gương mặt đầy thực lực của làng phim Hàn Quốc là Son Ye Jin và Ji Chang Wook.