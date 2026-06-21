Trước concert đầu đời, GREY D tự một mình hoàn thiện nửa còn lại của album đầu tay

Khác với side A mang màu sắc tươi sáng và những rung động tích cực của tình yêu, Màn Đêm đi sâu vào thế giới nội tâm với nỗi nhớ, sự nuối tiếc và hành trình trưởng thành sau đổ vỡ.

Điểm đáng chú ý nhất là toàn bộ 6 ca khúc trong side B đều do GREY D tự sáng tác, phối khí và sản xuất mà không có sự tham gia của cộng sự như ở side A. Đây là lần đầu tiên Đoàn Thế Lân tự đứng ra hoàn thiện một tập nhạc hoàn chỉnh với tư cách producer độc lập.

Sáu ca khúc mới gồm họa nhạc dưới ánh trăng, tối nay 2h, ánh sáng • màn đêm, toidaidot, 1001 câu trả lời và đường về, nâng tổng số ca khúc trong album lên 13. Âm nhạc trong Màn Đêm không đi theo một màu sắc cố định mà pha trộn nhiều thể loại, từ ambient, rock đến điện tử, mỗi bài hát là một thế giới riêng biệt nhưng được kết nối bởi chủ đề xuyên suốt về ký ức và sự buông bỏ.

Track tiêu đề ánh sáng • màn đêm là trung tâm tư tưởng của toàn album, sử dụng hình ảnh ánh sáng và bóng tối như phép ẩn dụ cho hai con người không thể thuộc về nhau. Nếu toidaidot là lời tự trách đầy tiếc nuối của người trưởng thành sau đổ vỡ, thì đường về khép lại album bằng tinh thần chữa lành, nơi nhân vật học được cách nói lời tạm biệt sau tất cả những đêm dài và câu hỏi không lời đáp.

Việc phát hành diễn ra đúng thời điểm trước thềm hai đêm concert ngày 3 và 4/7 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, hai đêm diễn đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D. Toàn bộ vé cho cả hai đêm đã bán hết trong thời gian ngắn sau khi mở bán.

Với cấu trúc giàu tính điện ảnh và những chuyển động cảm xúc liên tục giữa các ca khúc, Màn Đêm được kỳ vọng sẽ mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác khi được dàn dựng trên sân khấu nhà hát.