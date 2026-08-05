Thời gian gần đây, Jisoo (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc khi một bài đăng về khả năng diễn xuất của cô bất ngờ gây chú ý với tiêu đề "Tôi thật sự nghĩ Jisoo cần ngừng đi đóng phim", kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Người đăng cho rằng sau nhiều năm lấn sân, Jisoo vẫn chưa có nhiều tiến bộ trong diễn xuất và phù hợp hơn với vai trò idol. Ngay sau đó, tranh luận nổ ra: một bên đồng tình khi cho rằng các hạn chế cũ như thoại, biểu cảm, đặc biệt là cảnh khóc vẫn chưa cải thiện. Bên còn lại bênh vực, cho rằng cô không quá tệ và việc liên tục được giao vai chính cho thấy sức hút lớn của Jisoo, nhất là ở thị trường quốc tế.

Khả năng của Jisoo (BLACKPINK) lại trở thành chủ đề bàn tán

Gia nhập YG Entertainment từ năm 2011, Jisoo sớm xuất hiện trong nhiều quảng cáo, MV trước khi chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò lead vocal và visual, gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch cùng chất giọng trầm đặc trưng. Đồng hành cùng Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo góp mặt trong hàng loạt bản hit như BOOMBAYAH, Whistle, Playing With Fire, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom hay Shut Down, góp phần đưa BLACKPINK trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất thế giới.

Trong nhóm, Jisoo đảm nhận vai trò lead vocal và visual

Năm 2023, Jisoo chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo qua mini album ME cùng ca khúc chủ đề Flower. Ngay sau khi phát hành, Flower nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu khi vươn lên vị trí thứ #2 Billboard Global 200, đứng đầu iTunes tại hơn 60 quốc gia, đồng thời giúp Jisoo trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên lọt top 40 UK Singles Chart. Trên Spotify, ca khúc cũng lập kỷ lục là bài hát của nghệ sĩ solo Kpop phát hành trong năm 2023 đạt 50 triệu lượt nghe nhanh nhất thời điểm đó.

Flower - ca khúc debut của Jisoo

Sức hút của Flower tiếp tục thể hiện trên YouTube khi MV nhanh chóng đạt 200 triệu, 400 triệu rồi 500 triệu lượt xem, trở thành MV solo nữ Kpop chạm mốc này nhanh nhất và có lượt xem cao nhất năm 2023. Tại Hàn Quốc, Flower đạt #2 Circle Digital Chart, còn ME giúp Jisoo đứng đầu Circle Album Chart hai tuần liên tiếp và giành nhiều chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Sau khi không gia hạn hợp đồng quản lý hoạt động cá nhân với YG Entertainment vào cuối năm 2023, Jisoo thành lập công ty riêng BLISSOO để phát triển sự nghiệp độc lập. Đầu năm 2025, sau gần hai năm kể từ thành công của ME, cô trở lại với EP Amortage gồm bốn ca khúc, trong đó Earthquake được chọn làm bài hát chủ đề. Cùng năm, Jisoo tổ chức tour fanmeeting tại nhiều thành phố ở châu Á, đồng thời tiếp tục duy trì sức hút trong lĩnh vực thời trang với vai trò đại sứ toàn cầu của Dior và Cartier, song song với việc mở rộng hoạt động diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Jisoo cũng là thành viên BLACKPINK nhiều lần vướng tranh luận về năng lực. Suốt 10 năm hoạt động, Jisoo không ít lần phải đối mặt với định kiến "bình hoa di động". Nhiều ý kiến nhận xét chất giọng trầm của cô khá kén người nghe. Trong các sân khấu biểu diễn trực tiếp, nữ thần tượng đôi khi để lộ sự thiếu ổn định và kém linh hoạt trong kỹ thuật thanh nhạc, đặc biệt là khi xử lý các nốt cao.

Jisoo nhiều lần để lộ điểm yếu về giọng hát và vũ đạo

Kỹ năng vũ đạo của Jisoo cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Dù đã có nhiều tiến bộ qua thời gian, cô vẫn nhận về những nhận xét cho rằng động tác nhảy còn khá cứng, thiếu sự uyển chuyển tự nhiên và đôi khi có phần mờ nhạt, lép vế hơn hẳn khi đứng cạnh 3 thành viên còn lại của nhóm.

Jisoo nhiều năm liền bị gắn với định kiến "bình hoa di động"

Dù được ghi nhận có nhiều tiến bộ qua từng năm, cô vẫn nhận những ý kiến cho rằng động tác còn cứng, thiếu lực và chưa tạo được sự bùng nổ trên sân khấu. Trong khi đó, ngoại hình luôn là lợi thế nổi bật nhất của Jisoo. Năm 2024, cô được tạp chí Nubia bình chọn là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới, vượt qua hơn 40 mỹ nhân nổi tiếng trong cuộc bình chọn có sự tham gia của khán giả đến từ 126 quốc gia. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định vị thế visual hàng đầu của thành viên BLACKPINK, nhưng cũng khiến cô nhiều năm liền bị gắn với định kiến "bình hoa di động", khi không ít ý kiến cho rằng Jisoo được chú ý nhiều hơn nhờ nhan sắc thay vì thực lực.

Dẫu vậy, những tranh cãi ấy chưa từng làm giảm sức hút của Jisoo

Không chỉ âm nhạc, diễn xuất của Jisoo cũng liên tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Từ Snowdrop, Newtopia đến mới đây là Boyfriend on Demand, phần thể hiện của nữ thần tượng đều trở thành chủ đề bàn luận về đài từ, biểu cảm và khả năng xử lý tâm lý nhân vật. Chính vì vậy, mỗi dự án mới của Jisoo đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời làm dấy lên những cuộc tranh luận tương tự như topic đang lan truyền trên các diễn đàn Hàn Quốc. Dù những tranh cãi về năng lực vẫn xuất hiện từ ca hát, vũ đạo đến diễn xuất, sức hút của Jisoo chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Ảnh: topstarnews/ IG