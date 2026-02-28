Phim 18+ bạo nhất 2026 đây rồi: Tràn ngập cảnh nóng nặng đô, càng tranh cãi càng hút khách

Ra rạp vào đúng dịp lễ Tình nhân, Đồi Gió Hú (Wuthering Heights) - tác phẩm gắn mắc phim 18+ do Warner Bros phát hành đã nhanh chóng xác lập vị thế thống trị. Với 46 triệu USD tại Bắc Mỹ và 68 triệu USD từ thị trường quốc tế, bộ phim chính thức trở thành tác phẩm đầu tiên trong năm 2026 cán mốc doanh thu 100 triệu USD (đạt 114 triệu USD toàn cầu tính đến hiện tại). Con số này không chỉ giúp phim nhanh chóng thu hồi mức kinh phí đầu tư 80 triệu USD mà còn khẳng định sức hút thương hiệu không thể bàn cãi của cặp đôi Margot Robbie và Jacob Elordi.

Dựa trên kiệt tác duy nhất của Emily Brontë xuất bản năm 1847, câu chuyện đưa người xem trở lại vùng thảo nguyên Yorkshire (Anh) khắc nghiệt. Tâm điểm là mối quan hệ giữa Heathcliff (Jacob Elordi) một đứa trẻ mồ côi và Catherine (Margot Robbie) cô gái kiêu kỳ nhưng đầy nhạy cảm. Lớn lên cùng nhau giữa những cơn phong ba của vùng hoang dã, tình cảm của họ gắn kết đến mức không thể tách rời. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu khi Catherine chọn kết hôn với Edgar Linton hào hoa để bước chân vào thế giới thượng lưu. Bị nhục mạ và bỏ rơi, Heathcliff ra đi và trở lại nhiều năm sau đó với khối tài sản khổng lồ cùng lòng hận thù thâm sâu.

Không còn là một bản chuyển thể văn học an toàn hay cũ kỹ, Đồi Gió Hú của đạo diễn Emerald Fennell là một bộ phim 18+ với cú giáng mạnh vào mọi giác quan. Fennell đã khước từ những yếu tố tâm linh mơ hồ để tập trung tuyệt đối vào xác thịt và nhục cảm, một sự lựa chọn đầy ý đồ nhằm lột tả tinh thần tự do, bứt phá vốn có trong nguyên tác của Emily Brontë.

Trong phiên bản phim 18+ này, mọi thứ đều được bao phủ bởi sự khiêu khích. Margot Robbie từng bày tỏ sự thích thú với căn phòng ăn nơi những hạt nước đọng rõ trên tường: "Nó giống như những bức tường đang đổ mồ hôi, trông vừa gợi cảm vừa tuyệt đẹp". Thậm chí, tư duy nhục cảm còn được đẩy lên mức cực đoan khi tường phòng ngủ của Catherine được in từ ảnh chụp cánh tay của chính Margot Robbie, phủ thêm lớp màng latex để tạo độ đàn hồi và rỉ ra những giọt mồ hôi chân thực như da người mỗi khi nhân vật ngã bệnh.

Ngay cả ngoại thất của Đồi Gió Hú cũng được ốp gạch men bóng gương, một chi tiết phi lịch sử nhưng đầy dụng ý để tạo ra cảm giác sáng bóng, dính nhớp của mồ hôi và mưa lạnh, biến ngôi nhà thành một thực thể sống đang không ngừng hít thở.

Ngay khi mới tung đoạn teaser trailer chỉ dài vài phút nhưng đã đủ khiến khán giả "nghẹt thở" với một phiên bản phim 18+ đầy bản năng mãnh liệt. Ống kính xoáy sâu vào những khung hình đầy tính bản năng: Jacob Elordi cởi trần vạm vỡ trong chuồng ngựa, Margot Robbie gợi cảm trong chiếc corset siết chặt. Những chi tiết ẩn dụ như đôi tay nhào bột, chạm vào lòng đỏ trứng, hay hành động thọc ngón tay vào miệng cá... đều là những ám chỉ đầy khiêu khích về khao khát chiếm hữu.

Tại trang viên Họa Mi, yếu tố nhục cảm còn lấn át cả kiến trúc với hình ảnh hàng loạt bàn tay thạch cao xuất hiện trên chân nến, lò sưởi và trần nhà. Thiết kế này đại diện cho sự khao khát được chạm vào mọi thứ, một trò chơi đầy bất an với cảm giác tính dục trong tình yêu. Ở những phân cảnh cuối của bộ phim 18+, sự trần trụi còn đạt đến đỉnh điểm khi người xem có thể soi thấy những mạch máu trên thảm hay những con đỉa bám trên tường như đang trực tiếp hút máu chính ngôi nhà.

Song hành cùng nhục cảm là biểu tượng của sự kìm nén tột độ. Đạo diễn đã cố tình thiết kế trần bếp tại Đồi Gió Hú thấp hơn chiều cao 1m96 của Jacob Elordi đúng một inch, buộc nhân vật Heathcliff không bao giờ có thể đứng thẳng một ẩn dụ cho sự mắc kẹt và khao khát được bứt phá khỏi những xiềng xích giai cấp.

Trên nền nhạc Pop dồn dập của Charli XCX, bộ phim 18+ được mong đợi nhất đầu năm nay hiện lên với phong thái của một video âm nhạc dài tập: nóng bỏng, hiện đại và trần trụi hơn cả những gì Emily Brontë từng viết trên trang giấy. Việc nhấn mạnh vào yếu tố dục vọng không phải là sự phản bội, mà chính là cách Fennell dùng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để chạm đến cốt lõi của tình yêu cấm đoán và khát vọng mãnh liệt nhất của con người.

Chính tư duy cách tân này đã biến Đồi Gió Hú thành bộ phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026. Trong khi Rotten Tomatoes ghi nhận mức 63% từ các nhà phê bình khắt khe, thì có tới 85% khán giả bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt. Bất chấp những tranh cãi, nhiều cây bút uy tín vẫn dành cho phim những lời tán dương nồng nhiệt. Nhà phê bình Courtney Howard không tiếc lời gọi đây là một bộ phim 18+"say đắm, siêu phàm và thôi miên", thậm chí coi đây là "một tác phẩm kinh điển mới ở đẳng cấp thần thánh". Đồng quan điểm, Anne Thompson ca ngợi lối đạo diễn phóng khoáng của Emerald Fennell: "Khán giả sẽ bị mê hoặc bởi hình ảnh rực rỡ và sự hoành tráng trong từng khung hình. Đây là một trải nghiệm giải trí đầy kịch tính và cuốn hút đến tận cùng".

Có vẻ như công chúng dễ dàng bị chinh phục bởi một phiên bản phim 18+ nóng bỏng, thời thượng và đầy hơi thở đương đại hơn là những bản chuyển thể cũ kỹ. Emerald Fennell tin rằng những cảm xúc mạnh mẽ này có sức mạnh xuyên thấu mọi thế hệ, buộc người xem phải cùng ngồi lại để cảm nhận, tranh luận và trải qua những dư chấn của sự tan vỡ đến tận cùng linh hồn.