Mỹ nhân đẹp nhất Đêm hội giao thừa 2026: Nhan sắc gây nghiện cực mạnh, tiên nữ chứ không phải người

Theo Sina, ở đêm hội giao thừa 2026, Lư Dục Hiểu là một trong những ngôi sao bận rộn nhất khi xuất hiện trên chương trình của hai đài truyền hình lớn. Nữ diễn viên sinh năm 1999 hóa thành tiểu tiên nữ trong tiết mục Đào Hoa Tiếu phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV và còn kết hợp với tài tử Diêm An trên sân khấu của Đài truyền hình Đông Phương.

Lư Dục Hiểu (phải) song ca với Trương Hàm Vận gây chú ý vì cả hai quá xinh đẹp, đáng yêu

Lư Dục Hiểu hóa thân thành tiên nữ Ma Cô, đại diện cho sự trường thọ, người thường xuất hiện trên đĩa sứ "nhà nào cũng có"

Trong tiết mục Đào Hoa Tiếu , Lư Dục Hiểu song ca với đàn chị Trương Hàm Vận, hai giọng ca trong trẻo ngọt ngào làm sáng bừng sân khấu của CCTV. Cả hai đều là những nữ nghệ sĩ theo phong cách dễ thương dễ chịu, họ được ví như những tiểu tiên nữ đang dâng đào cho Vương Mẫu Nương Nương.

Nhan sắc trong trẻo ngọt ngào của Lư Dục Hiểu chinh phục khán giả

Trước đó, bộ ảnh theo phong cách cổ trang của Lư Dục Hiểu cũng thu hút khán giả. Cô không trang điểm theo lối rực rỡ tinh xảo thời thượng như hiện tại, mà giống như Ma Cô hiến thọ với dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, thướt tha nhẹ nhàng đang hái đào, mang nét đẹp cổ điển đặc biệt.

Cô được ví như một tiểu tiên nữ tinh nghịch đi hái đào

Bộ ảnh của Lư Dục Hiểu gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc

Theo Sina , Lư Dục Hiểu nổi tiếng là ngôi sao theo phong cách đơn giản tự nhiên. Nữ diễn viên không ngại khoe mặt mộc trên trang cá nhân. Nếu không tham gia các hoạt động chính thức, Lư Dục Hiểu thường ăn mặc xuề xòa, không có phong thái minh tinh. Sự giản dị của Lư Dục Hiểu là một trong những lý do khiến người hâm mộ yêu mến cô.

Tuy nhiên, trong các sự kiện lớn hoặc khi đóng phim, Lư Dục Hiểu như biến thành người khác khiến cư dân mạng phải hết lời thán phục. Bản thân Lư Dục Hiểu từng trả lời cô không quan tâm đến việc khán giả đánh giá ngoại hình của mình, nhưng khi vào phim khán giả bất ngờ với vai diễn của cô thì đó mới là niềm vui và mục tiêu cô hướng tới.

Lư Dục Hiểu có vẻ đẹp dễ mến, trong sáng, được đánh giá rất hợp với tạo hình cổ trang

Nữ diễn viên chia sẻ cô không muốn lúc nào cũng phải tỏ ra xinh đẹp mà sẽ biến hóa phù hợp với vai diễn

Sohu bình luận Lư Dục Hiểu là ngôi sao có "tính dẻo" lớn nhất trong lứa tiểu hoa đán 95 hiện tại. Cô có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau, biến hóa ngoại hình khí chất hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Do đó, Lư Dục Hiểu không bị chê diễn xuất một màu mà khán giả luôn phân biệt được mỗi vai diễn cô đóng.

Lư Dục Hiểu được khen dễ thương đáng yêu như nữ thần thanh xuân trong phim học đường Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Trong Vân Chi Vũ cô được khen có tạo hình đẹp quyến rũ ma mị đầy nguy hiểm, thậm chí lấn lướt nữ chính Ngu Thư Hân.

Một vài hình ảnh đáng yêu của Lư Dục Hiểu trong buổi biểu diễn đêm giao thừa