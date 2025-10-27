Ngày 26/10, tờ China Times đưa tin cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố hình ảnh bắt giữ nam diễn viên Tạ Khôn Đạt tại sân bay quốc tế Đào Viên. Tạ Khôn Đạt bị người của Viện Kiểm sát và đội điều tra bế về đồn vào 6h30 phút sáng 22/10 ngay khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc). Do Tạ Khôn Đạt tự về nước trình diện, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nên anh không bị còng tay ở nơi công cộng. Phải đến khi lên xe, cảnh sát mới tra còng số 8 vào tay nam nghệ sĩ.

Tạ Khôn Đạt được đưa đến đồn cảnh sát Vĩnh Hòa thẩm tra 2 tiếng với cáo buộc làm giả hồ sơ y tế bị tràn khí màng phổi để trốn nghĩa vụ quân sự. Sau đó, anh tiếp tục được đưa đến Văn phòng Công tố Quận Tân Bắc để thẩm vấn thêm. Kết thúc quá trình lấy lời khai, Tạ Khôn Đạt được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 TWD (430 triệu đồng). Rời đồn cảnh sát, nam nghệ sĩ cuối đầu xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng và cam kết chịu trách nhiệm, hợp tác toàn diện với cuộc điều tra. Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố mức độ vi phạm pháp luật của Tạ Khôn Đạt.

Cảnh sát bắt giữ Tạ Khôn Đạt ở sân bay

Tạ Khôn Đạt bị cáo buộc làm giả giấy tờ để trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Nam nghệ sĩ bị cảnh sát và người của Viện Kiểm sát bắt giữ, áp giải về đồn thẩm tra ngay khi nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc)

Doi chủ động ra trình diện, hợp tác với lực lượng chức năng nên anh không bị còng tay ở nơi công cộng

Trước đó, Tạ Khôn Đạt bị cảnh sát triệu tập điều tra cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Lực lượng chức năng đã đến nhà để bắt giữ nam diễn viên vào sáng 18/10. Tuy nhiên, Tạ Khôn Đạt vắng mặt. Ảnh hậu Kha Gia Yến - vợ Tạ Khôn Đạt - khai báo rằng chồng cô đi công tác ở Canada, dự kiến 10 ngày sau mới quay lại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, vào sáng sớm cùng ngày, có người dân đã nhìn thấy Tạ Khôn Đạt lấm lét xuất hiện ở 1 khách sạn tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do đó, truyền thông nghi vấn nam diễn viên này đã cố tình bỏ trốn ra nước ngoài để tránh vụ điều tra của cảnh sát.

Trước ồn ào sợ tội trốn ra nước ngoài, Tạ Khôn Đạt phủ nhận. Anh cho biết đã xin phép ekip show dừng quay hình, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để quay về nước phối hợp điều tra. Nữ diễn viên Kha Gia Yến cũng bác bỏ nghi vấn cô bao che, khai man để kéo dài thời gian giúp chồng trốn ra nước ngoài.

Tạ Khôn Đạt bác bỏ việc anh cố tình ra nước ngoài để tránh điều tra, trong khi Kha Gia Yến khẳng định cô không hề bao che cho chồng

Từ tháng 3 năm nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã mở chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Tính đến tháng 6 năm nay, đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định, nam giới Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 tới 40 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân.

Tạ Khôn Đạt sinh năm 1982, kết hôn với Kha Giai Yến năm 2017. Cặp đôi được mệnh danh là cặp "kim đồng ngọc nữ" của màn ảnh xứ Đài với hơn 12 năm đồng hành cùng nhau. Nhưng giờ đây, danh tiếng cặp đôi vàng đang bị lung lay bởi ồn ào trốn nghĩa vụ quân sự của Tạ Khôn Đạt.

Kha Gia Yến sinh năm 1985, là nữ diễn viên thành công ở cả điện ảnh lẫn truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating phim giờ vàng", với các tác phẩm vừa gây tiếng vang, vừa đạt tỷ suất người xem kỷ lục như Muốn Gặp Anh (đóng với Hứa Quang Hán), Gái Văn Phòng, Hãy Nói Anh Yêu Em... Kha Gia Yến từng 2 lần lên ngôi Ảnh hậu Kim Chung với tác phẩm Phải Lấy Người Như Em và Muốn Gặp Anh bản điện ảnh.

Kha Giai Yến và chồng đã kết hôn được 8 năm. Cuộc hôn nhân của họ đang gặp sóng gió lớn vì Tạ Khôn Đạt vướng vòng lao lý

Nguồn: Sina, China Times, ETtoday