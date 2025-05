“Mỹ nhân đẹp hơn Song Hye Kyo” suýt lãng phí nhan sắc như AI vì 1 quyết định

Mới đây, khi tham gia 1 show truyền hình, nữ thần nhan sắc thế hệ mới của Kbiz Go Yoon Jung gây chú ý khi tiết lộ hành trình tiến quân vào showbiz của mình. Nữ diễn viên cho biết, thời đại học, cô được đàn chị đề cử làm người mẫu cho tập san của trường và nhờ đó lọt vào "mắt xanh" của các công ty giải trí. Tuy nhiên, khi ấy, Go Yoon Jung đang say mê với với ngành hội họa, chẳng hề có ý định bước chân vào làng giải trí xứ Hàn.

Người đẹp phim Hoàn Hồn 2 nhớ lại: "Sau khi chụp tập san, văn phòng trường liên hệ với tôi, nói rằng tôi được mời đi đóng phim. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này nên đã từ chối, thậm chí còn dặn trường học đừng tiết lộ thông tin liên lạc của mình".

Mỹ nhân đẹp hơn AI của làng giải trí xứ kim chi suýt bỏ qua cơ hội xuất hiện trước ống kính. Cũng may, người quản lý bây giờ của Go Yoon Jung đã liên lạc và thuyết phục cô: "Em chưa thử thì sao biết mình không làm được. Cứ thử xem thế nào đi đã". Xuôi lòng trước lời khuyên của người quản lý, Go Yoon Jung tạm dừng việc học ở trường và bắt đầu tham gia các lớp học diễn xuất để mài giũa bản thân.

Go Yoon Jung được chú ý nhờ làm người mẫu cho tập san trường.

Cô suýt lãng phí nhan sắc đỉnh cao khi từ chối bước chân vào showbiz.

Trong những ngày đầu chập chững, Go Yoon Jung cũng gặp một số khó khăn, không dám nói với mẹ về việc muốn thử sức với nghề diễn. Thế nhưng với sự nỗ lực bền bỉ, cô đã vượt qua tất cả. Nữ diễn viên 9X chia sẻ: "Lúc ấy, mỗi ngày tôi phải xem 5 bộ phim điện ảnh để học tập. Tôi còn nghĩ nếu mình không làm diễn viên được thì cũng có thể tham gia vào tổ mỹ thuật, tổ ánh đèn, tổ đạo cụ, trở thành thành viên của ekip chế tác điện ảnh".

Với nhan sắc nổi trội, Go Yoon Jung nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Gương mặt như tượng tạc của cô được ca ngợi là "bản hòa ca hoàn hảo giữa vẻ đẹp hiện đại và nét mong manh truyền thống". Nữ diễn viên chinh phục trái tim khán giả với nhiều bộ phim như He Is Psychometric, Sweet Home, Alchemy of Souls, Moving...

Gương mặt mang tỷ lệ kim cương được giới chuyên môn cũng như công chúng nhất trí khen ngợi.

Go Yoon Jung luôn nằm trong danh sách những nữ diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc tự nhiên nổi bật nhất showbiz Hàn, được ngợi ca là biểu tượng nhan sắc mới của làn sóng hallyu. Vẻ đẹp của cô là chủ đề được cư dân mạng quan tâm, bàn tán. Thậm chí, nhiều người cho rằng trông Go Yoon Jung hoàn hảo đến mức không khác nào một sản phẩm của... AI.

Sự nghiệp của Go Yoon Jung đang lên như diều gặp gió với nhiều hợp đồng quảng cáo và dự án phim lớn. Mới đây, cô còn được ngồi trên ghế thứ 3 trong Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025, qua mặt cả đàn chị đình đám Song Hye Kyo (xếp thứ 4).

Nữ thần thế hệ mới vượt mặt cả Song Hye Kyo trong bảng xếp hạng nhan sắc.

Nguồn: baijiahao