Theo Sohu, Chung Sở Hy là người đẹp 9X không gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp dù được o bế lăng xê, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi về vóc dáng nhan sắc. Đến nay, khi nhắc tới Chung Sở Hy, người ta nhớ tới những người bạn trai nổi tiếng và scandal đánh đàn chị nhiều hơn. Có lẽ đây cũng là hai nguyên nhân khiến người đẹp mãi lận đận.

Chung Sở Hy sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải hệ vũ đạo. Luyện tập múa từ nhỏ giúp Chung Sở Hy sở hữu vóc dáng tuyệt đẹp thon gọn thanh mảnh với tỷ lệ cân đối, cùng khí chất sang trọng hiếm có. Cô được đánh giá là "móc áo di động" vì mặc đồ tôn dáng, có thể chế ngự nhiều phong cách khác nhau. Khí chất tự do phóng khoáng mang nét phương Tây của Chung Sở Hy cũng là sự độc đáo riêng biệt giúp người đẹp nổi bật so với đồng nghiệp cùng lứa. Đó là lý do Chung Sở Hy nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu danh tiếng.

Chung Sở Hy có vóc dáng đẹp như người mẫu

Bên cạnh vai trò người mẫu, Chung Sở Hy còn lấn sân sang diễn xuất. Năm 2013, cô tham gia bộ phim đầu tay Phòng Hộ Sản Thân Yêu và đóng phụ trong một số tác phẩm điện ảnh. Năm 2016, Chung Sở Hy lọt vào mắt xanh của đạo diễn lớn Phùng Tiểu Cương. Nhờ đó, cô được đóng chính trong dự án phim Phương Hoa. Chính dự án này đã đưa tên tuổi của Chung Sở Hy đến gần với công chúng hơn. Thậm chí cô còn nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Marianas. Năm 2018, Chung Sở Hy là Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Hoa Đỉnh.



Năm 2018, Thành Long thực hiện dự án Đại Chiến Âm Dương và giao vai nữ chính Nhiếp Tiểu Thiến cho Chung Sở Hy. Việc được hợp tác với hai đạo diễn lớn cho thấy nữ diễn viên sinh năm 1993 có vẻ đẹp đậm chất điện ảnh khiến các nhà làm phim ưu ái. Ngoài ra, Chung Sở Hy còn tham gia các tác phẩm như Bát nguyệt vị ương, Lạc lối dưới lòng Côn Luân, Tôi muốn đi ngược gió, Thanh xuân tu tảo vi, Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi…

Gương mặt đậm chất điện ảnh của Chung Sở Hy khiến các đạo diễn ưu ái

Theo Sohu, Chung Sở Hy không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, diễn xuất của cô cũng khá tự nhiên, có tương tác tốt với bạn diễn nam. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cô không thể bật lên có lẽ vì người đẹp này mải mê yêu đương hơn là chuyên tâm diễn xuất.



Chung Sở Hy bị lộ ảnh tình cảm với bạn trai năm 2018 khi đang đóng phim Đại Chiến Âm Dương, đây là một chàng trai nước ngoài vô danh. Sau đó, cô vướng tin đồn tình ái với tài tử Lý Hiện. Khoảng những năm 2014-2015 khi cả hai vẫn còn ít tên tuổi, họ thoải mái trò chuyện với nhau trên mạng xã hội, thậm chí để lại những bình luận nhạy cảm.

Khi tham gia dự án Lạc Lối Dưới Dòng Côn Lôn, Chung Sở Hy cũng bị bắt gặp tới quán rượu với nam diễn viên phụ Hắc Trạch. Sau tác phẩm này, người đẹp đóng với Trương Vân Long trong phim Khoảng Cách Xa Nhất và cả hai lại vướng tin hẹn hò. Sohu chụp được ảnh hai diễn viên thường xuyên bị bắt gặp đến nhà nhau và ở qua đêm. Đáng nói, dù vướng tin sống chung, Chung Sở Hy và Trương Vân Long không hề lên tiếng và khiến khán giả tin là thật.

Chung Sở Hy thay bạn trai như thay áo

Ngoài ra, Chung Sở Hy còn tiếp tục khiến khán giả hoang mang khi lộ chuyện hẹn hò riêng với Cung Tuấn khi cả hai đóng chung Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió. Thậm chí cặp đôi từng tham dự LHP Cannes này còn bị bắt gặp đi ăn riêng, vi phạm quy tắc phòng dịch COVID-19.



Đến đầu năm 2024, Chung Sở Hy tham gia dự án mới mang tên Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi, trong đó cô đóng cặp với Hầu Văn Nguyên. Sau đó, cả hai lại bị bắt gặp cùng nhau đi chơi qua đêm, có cả ảnh chụp. Hiện tại, Chung Sở Hy và bạn trai hơn cô 3 tuổi xác nhận tình cảm vào đúng ngày Lễ tình nhân 14/2.

Chung Sở Hy được mệnh danh là “máy thu hoạch nam thần”

Có thể nói, Chung Sở Hy là người đẹp sở hữu sự quyến rũ rất nữ tính, các bạn diễn làm chung với cô lâu dần rất dễ nảy sinh tình cảm. Nữ diễn viên cũng có đời sống tình ái phong phú, dám yêu và chia tay thường không ồn ào.



Tuy nhiên, việc Chung Sở Hy "mỗi phim yêu một người" khiến hình ảnh của cô kém đẹp trong mắt những người hâm mộ. Bởi trong giới giải trí Hoa ngữ, những ngôi sao bật lên thành sao hạng A thường là những người không có tin đồn tình ái. Người hâm mộ yêu thích những nghệ sĩ chăm chỉ đóng phim hoạt động nghệ thuật hơn những ngôi sao mải mê yêu đương.

Ngoài đời sống tình cảm phức tạp, theo Sohu Chung Sở Hy từng vướng tin cố tình lợi dụng trò chơi để đánh đàn chị Angelababy. Theo đó, năm 2019, khi Chung Sở Hy thua trong một trò chơi của Keep Running, cô tức giận tát đàn chị. Angelababy thời điểm đó vẫn tươi cười trước ống kính để hoàn thành việc ghi hình.

Chung Sở Hy bị nghi cố tình tát Angelababy khi chơi trò chơi

Sự việc trở nên căng thẳng khi fan của Angelababy chỉ trích Chung Sở Hy thậm tệ. Nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm trên bảng xếp hạng từ khóa nóng. Nhiều người cho rằng Chung Sở Hy không hiền lành, là một người thích hơn thua. Thậm chí, Sohu bình luận chỉ trong một đêm Chung Sở Hy bị cả MXH ghét bỏ bởi Angelababy có rất nhiều người hâm mộ.



Sau đó, Chung Sở Hy lên tiếng khẳng định cô không tấn công Angelababy, đây hoàn toàn là diễn xuất theo hiệu quả của chương trình. Angelababy cũng khẳng định giữa họ không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến Chung Sở Hy mất đi cảm tình của nhiều khán giả vì không biết kiềm chế khi chơi trò chơi.