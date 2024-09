Viên San San – Cung tỏa Liên Thành

Cung tỏa Liên Thành ra mắt năm 2014 là phần tiếp theo của loạt phim đình đám Cung tỏa Tâm Ngọc và Cung tỏa Châu Liêm . Bộ phim xoay quanh cuộc đời đầy biến động của Liên Thành (Viên San San) và Hằng Thái (Lục Nghị) - hai người bị hoán đổi thân phận ngay từ khi lọt lòng. Liên Thành, vốn là con cháu Bát Kỳ, phải chịu cảnh cơ cực nơi đầu đường xó chợ, trong khi Hằng Thái lại được sống trong nhung lụa của phủ tướng quân.

Tuy nhiên, nhân vật nữ chính Liên Thành lại không nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Khác với sự thông minh, sắc sảo của Dương Mịch trong Cung tỏa tâm ngọc, Liên Thành lại bị đánh giá là quá ngây thơ, thậm chí có phần nhu nhược. Cô sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp đỡ những người xung quanh, dù biết rằng họ có thể lợi dụng mình. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Liên Thành và nam chính đã gây ra nhiều tranh cãi. Hằng Thái, một người đàn ông đã có vợ, vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với Liên Thành, biến cô trở thành một "tiểu tam" bất đắc dĩ. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy bức xúc và cho rằng hình ảnh của Liên Thành đã bị xây dựng một cách quá tiêu cực. Chưa kể nhan sắc của Viên San San trong phim bị đánh giá kém xinh vì kiểu tóc mái bằng dìm hàng thảm thương. Diễn xuất của cô cũng chưa bao giờ được đánh giá cao vì biểu cảm đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Angela Baby – Thời đại lập nghiệp

Thời đại lập nghiệp là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - tình cảm do Hoàng Hiên và Angelababy đóng chính. Angelababy vào vai Na Lan, một nhà phân tích tài chính tài năng, đồng thời là đàn chị của Hoàng Hiên tại công ty đầu tư. Dù được xây dựng là một nhân vật ưu tú, Na Lan lại không để lại ấn tượng chuyên nghiệp như mong đợi. Thay vào đó, nhân vật này thường xuyên thể hiện những biểu cảm cường điệu, đặc biệt là đôi mắt to tròn, khiến cô trông giống như đang tạo dáng cho một buổi chụp hình hơn là đang làm việc. Khí chất của một nữ nhân viên tài chính thành đạt dường như bị lu mờ bởi vẻ ngoài quá mức long lanh của Angelababy.

Khán giả kỳ vọng vào một nhân vật Na Lan mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng thực tế lại nhận được một hình ảnh khá mờ nhạt và thiếu chiều sâu. Việc lạm dụng những biểu cảm quá mức đã khiến nhân vật này trở nên kém thuyết phục và không phù hợp với bối cảnh làm việc nghiêm túc của một công ty đầu tư. Biên kịch đã thành công biến một bộ phim đô thị thành thể loại phim Mary Sue tình cảm yêu đương sến sẩm, cộng thêm lối diễn xuất của Angelababy nên phim chỉ đạt 3.4 điểm trên Douban.

Tống Thiến - Trạm kế tiếp là hạnh phúc

Hạ Phồn Tinh trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc cũng là nữ chính khiến khán giả thất vọng tràn trề. Bộ phim bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột khi từng được coi là điểm nhấn thú vị của màn ảnh Hoa ngữ, thế nhưng về sau bộ phim càng tuột dốc không phanh. Trạm kế tiếp là hạnh phúc tạo được ấn tượng tốt vì khắc họa khá thực tế đời sống của một bà cô "chống ề" tuổi ngoài 30 - Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến). Cuộc sống của cô có lẽ sẽ mãi tẻ nhạt, nhìn bạn bè chung quanh lập gia đình và sinh con, nếu Nguyên Tống không xuất hiện. Từ một cô nàng độc lập, cá tính, nhân vật này dần trở nên mù quáng trong tình yêu, thể hiện những hành động thiếu suy nghĩ và gây ra nhiều rắc rối. Dù yêu Nguyên Tống nhưng Phồn Tinh lại giữ mối quan hệ mập mờ Diệp Lộc Minh (Vương Diệu Khánh), còn từng giới thiệu vị "bạn thân" này là bạn trai mình trước mặt bạn bè.

Sự dao động giữa hai người đàn ông, cùng với thái độ hờn dỗi, ích kỷ đã khiến hình tượng của Phồn Tinh trở nên kém duyên dáng trong mắt khán giả. Đặc biệt, quyết định trốn tránh tình cảm của Nguyên Tống đã đẩy mối quan hệ của cả hai đến bờ vực đổ vỡ. Hầu hết người xem đều cho rằng người phụ nữ đã 32 tuổi, còn là quản lý hành chính cấp cao của công ty thiết kế sẽ không hành xử ngây ngô, cảm tính như Hạ Phồn Tinh. Điều này đã khiến rating của bộ phim giảm sút đáng kể, từ 8.1 điểm xuống còn 6.9 điểm trên Douban.

Đường Yên – Người tình kim cương

Mễ Đóa (Đường Yên) trong Người tình kim cương dù có hào quang nữ chính nhưng cũng khiến khán giả tức điên và gán mác trà xanh với những hành động khó chấp nhận. Sau bao nỗ lực giảm cân và chinh phục trái tim tổng giám đốc Tiêu Lượng, Mễ Đóa đã tưởng chừng như nắm chắc hạnh phúc trong tay. Thế nhưng, một cú twist bất ngờ đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi cô nàng lại lựa chọn kết hôn với người bạn thân Lôi Dịch Minh.

Mễ Đóa hoàn toàn có thể trở thành nhân vật được yêu thích nếu chỉ tập trung vào việc theo đuổi tình cảm với “crush” Tiêu Lượng và có một cái kết viên mãn. Tuy nhiên, việc cô nàng liên tục dây dưa, tạo nên những tình huống mập mờ với Lôi Dịch Minh đã khiến hình tượng nhân vật trở nên phức tạp và dễ gây tranh cãi.

Thẩm Nguyệt – Thất Nguyệt và An Sinh

Thất Nguyệt và An Sinh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn An Ni Bảo Bối. Tại một thành phố nhỏ miền Nam, An Sinh hoạt bát giúp cô bạn Thất Nguyệt hay thẹn thùng theo đuổi đàn anh Gia Minh, nhưng người đàn anh này lại dần dần bị sự khác biệt An Sinh hấp dẫn. Để bảo vệ tình bạn, An Sinh đi theo ca sĩ quán bar A Phan lang bạt kiếm sống. Sắp tới thời điểm kết hôn với Thất Nguyệt, Gia Minh vì An Sinh mà bỏ trốn.

Trong khi Châu Đông Vũ đã vẽ nên một An Sinh đầy sức sống, lạc quan và dễ thương trên màn ảnh rộng thì Thẩm Nguyệt lại mang đến một hình ảnh An Sinh hoàn toàn khác biệt trên bản truyền hình. An Sinh trong bản truyền hình, dù xuất phát từ tình bạn chân thành, lại không tránh khỏi những hành động mang đậm tính ích kỷ. Bên cạnh đó diễn xuất của Thẩm Nguyệt chưa đủ thuyết phục, từ việc chỉ biết trợn mắt, thiếu điểm nhấn đến việc xây dựng hình tượng nhân vật mờ nhạt, khiến người xem chỉ muốn tắt tivi ngay lập tức.