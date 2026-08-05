Lý Nhã Kỳ đang ra sao?

Những ngày gần đây, Lý Nhã Kỳ là cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn thất thiệt liên quan đến bản thân. Bài đăng của cô nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận, đồng thời khiến công chúng một lần nữa nhắc đến cuộc sống giàu có cùng bộ sưu tập kim cương nổi tiếng của nữ diễn viên.

Giữa lúc nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ tinh thần lạc quan và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Vẫn đẹp vẫn xinh, vẫn dùng năng lượng tích cực để sống và làm việc có ý nghĩa hơn cho gia đình của mình và bạn bè". Dòng trạng thái nhận được hàng nghìn lượt tương tác, cùng nhiều lời động viên từ bạn bè và người hâm mộ.

Lý Nhã Kỳ đăng loạt ảnh xinh đẹp kèm status gây chú ý giữa lúc được "réo tên"

Trước đó, Lý Nhã Kỳ bất ngờ bày tỏ sự bức xúc khi bị đồn đoán về đời tư. Sau bài đăng này, nhiều hình ảnh về khối tài sản "khủng" của cô tiếp tục được chia sẻ trở lại. Người đẹp 8X từng gây chú ý khi công khai một viên kim cương xanh được giới thiệu có giá khoảng 35 triệu USD và một viên kim cương tím trị giá khoảng 22 triệu USD. Chỉ riêng hai viên đá quý này đã được cho là có tổng giá trị gần 1500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Lý Nhã Kỳ được xem là một trong những người đẹp sở hữu cuộc sống sang trọng, xa hoa bậc nhất làng giải trí Việt

Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu nhiều bộ trang sức kim cương, bất động sản, du thuyền và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Vào năm 2024, nữ diễn viên từng lên tiếng về thông tin có 400 tỷ và 5 két sắt chứa kim cương. Cô cho hay: "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi, mấy con số cũ này tào lao".

Lý Nhã Kỳ còn tiết lộ, mỗi khi áp lực, cô thường mở két sắt, lấy bộ sưu tập kim cương ra ngắm và đếm. Thay vì lựa chọn mua sắm hay đi du lịch như nhiều người, cô tìm thấy sự thư giãn khi chiêm ngưỡng những món trang sức quý giá mà mình dày công sưu tầm.