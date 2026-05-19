Mỹ nhân có nụ cười vô duyên nhất showbiz không biết xấu hổ à?

Những ngày này, cái tên Bạch Lộc phủ sóng khắp mạng xã hội xứ Trung. Từ nghi vấn hẹn hò với đàn em kém 6 tuổi Chu Dực Nhiên cho đến tranh cãi xoay quanh concert cá nhân sắp diễn ra, nữ diễn viên đang trở thành tâm điểm bàn luận trên Weibo với hàng loạt chủ đề leo top hot search. Ồn ào bắt đầu bùng nổ vào trưa 18/5 khi cư dân mạng lan truyền loạt hình ảnh và thông tin cho rằng Chu Dực Nhiên đã xuất hiện tại khu chung cư nơi Bạch Lộc sinh sống. Không lâu trước đó, cả hai cũng bị bắt gặp đi ăn cùng nhau. Những “hint” liên tiếp khiến nghi vấn tình cảm nhanh chóng lan rộng, đẩy từ khóa “Lộ tin Chu Dực Nhiên về khu chung cư của Bạch Lộc” lên thẳng vị trí số 1 bảng tìm kiếm giải trí Weibo.

Trước làn sóng đồn đoán quá mạnh, phía Bạch Lộc và Chu Dực Nhiên đồng thời lên tiếng phủ nhận. Ngoài tin đồn tình cảm, những ngày này Bạch Lộc vốn đã là tâm điểm tranh cãi bởi liên tiếp thị phi từ Keep Running. Vì tương tác trên sóng, Bạch Lộc bị khán giả chê cười, truyền thông Trung Quốc gọi với danh xưng "mỹ nhân có nụ cười vô duyên nhất giới giải trí". Chưa hết ồn ào Keep Running, Bạch Lộc tiếp tục hứng gạch đá vì quyết định tổ chức concert kỷ niệm 10 năm sự nghiệp. Theo thông báo được đăng tải, nữ diễn viên sẽ tổ chức đêm diễn âm nhạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu vào ngày 27/6.

Đáng nói, thay vì fanmeeting giao lưu đơn thuần như nhiều diễn viên khác, Bạch Lộc lựa chọn mô hình concert âm nhạc quy mô lớn. Chính quyết định này khiến dư luận xứ Trung chia phe tranh cãi gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng làn sóng diễn viên trẻ hiện nay đang quá tham vọng với hình tượng “toàn năng”. Thay vì tập trung trau dồi diễn xuất, cải thiện biểu cảm và khả năng chọn kịch bản, không ít ngôi sao lại đổ xô sang âm nhạc, tổ chức concert, phát hành ca khúc hay biểu diễn sân khấu như ca sĩ thực thụ. Vấn đề nằm ở chỗ năng lực chuyên môn không tương xứng với tham vọng.

Ngay sau khi thông tin concert được công bố, cư dân mạng lập tức “đào” lại hàng loạt sân khấu hát live của Bạch Lộc trong quá khứ. Từ khóa liên quan đến “concert của Bạch Lộc” nhanh chóng leo top tìm kiếm với vô số bài đăng đặt dấu hỏi về khả năng ca hát của nữ diễn viên. Trên thực tế, Bạch Lộc chưa từng được đánh giá cao ở mảng vocal. Không ít clip hát live của cô từng gây tranh cãi vì chênh phô, hụt hơi, giọng mỏng và thiếu nội lực. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, tính cách hoạt ngôn cùng năng lượng giải trí mạnh, khả năng ca hát của nữ diễn viên nhiều năm qua vẫn là điểm yếu dễ bị công kích nhất.

Một số sân khấu của Bạch Lộc gây sốt như Duy Nhất song ca với Tăng Thuấn Hy

Điều khiến công chúng phản ứng mạnh hơn nằm ở tính chất của một concert âm nhạc. Nếu fanmeeting chủ yếu tập trung giao lưu, chơi game và tương tác với người hâm mộ thì concert lại là sân khấu đòi hỏi nghệ sĩ phải hát live liên tục, làm chủ không khí hàng giờ đồng hồ cũng như sở hữu kho ca khúc đủ mạnh để giữ chân khán giả. Đây vốn là “địa hạt” của ca sĩ chuyên nghiệp, không phải nơi chỉ cần độ nổi tiếng là đủ.

Trong quá khứ, Bạch Lộc từng theo đuổi con đường thần tượng. Cô tham gia buổi thử giọng của SM Entertainment vì niềm đam mê Kpop nhưng không thành công. Sau đó, nữ diễn viên chuyển hướng sang diễn xuất và gia nhập công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của biên kịch, nhà sản xuất Vu Chính vào năm 2016. Từ đây, cô dần bật lên nhờ loạt phim cổ trang ăn khách và trở thành một trong những tiểu hoa có độ nhận diện cao nhất hiện nay. Dù hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực phim ảnh, Bạch Lộc chưa bao giờ giấu đam mê âm nhạc. Cô thường thể hiện OST cho các dự án mình tham gia và xuất hiện tại nhiều đêm hội lớn của các đài truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, việc yêu thích ca hát và đủ khả năng tổ chức concert chuyên nghiệp vẫn là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tranh cãi kéo dài nhiều ngày vẫn chưa nguôi. Không ít cư dân mạng để lại bình luận gay gắt, thậm chí đặt câu hỏi “Bạch Lộc không biết xấu hổ à?” vì cho rằng nữ diễn viên nhiều lần để lộ hạn chế vocal nhưng vẫn tự tin bán vé concert với mức giá cao. Một bộ phận khán giả cho rằng các nghệ sĩ hiện tại đang tận dụng sức mạnh fandom để mở rộng lĩnh vực hoạt động mà chưa thực sự cân nhắc đến chất lượng chuyên môn.

Bạch Lộc không phải trường hợp duy nhất vướng tranh cãi kiểu này. Trước đó, Triệu Lộ Tư hay Vương Hạc Đệ cũng từng gây nhiều ý kiến trái chiều khi đẩy mạnh hoạt động âm nhạc dù xuất phát điểm là diễn viên. Các trang truyền thông Trung Quốc nhận định nhóm nghệ sĩ trẻ đang hướng tới hình ảnh đa năng nhưng năng lực lại chưa đủ thuyết phục để công chúng công nhận. Sự phát triển của MXH và livestream khiến nhiều nghệ sĩ dễ rơi vào cảm giác mình có thể làm mọi thứ. Chỉ cần vài video nhảy nhót viral hay những màn hát vu vơ nhận được phản hồi tích cực từ fan, không ít người bắt đầu tin rằng bản thân đã đủ khả năng biểu diễn trên sân khấu lớn. Nhưng thực tế, kỹ năng live, kiểm soát sân khấu và sức bền biểu diễn của họ vẫn là dấu hỏi lớn, thậm chí phải phụ thuộc nhiều vào thiết bị chỉnh giọng.

Giữa làn sóng tranh cãi, điều giúp Bạch Lộc vẫn duy trì độ nóng chính là sức hút ngôi sao quá lớn. Cô có fandom đông đảo, khả năng tạo chủ đề thảo luận mạnh và luôn biết cách khiến mạng xã hội “nổ tung” mỗi lần xuất hiện. Nhưng ở chiều ngược lại, chính sự nổi tiếng ấy cũng khiến mọi quyết định của nữ diễn viên bị soi xét gắt gao hơn bao giờ hết.

