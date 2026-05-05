Mới đây một cuộc bình chọn "Mỹ nhân có nụ cười vô duyên nhất giới giải trí" đã được tổ chức và danh hiệu chẳng ai muốn nhận này cuối cùng đã thuộc về Bạch Lộc. Theo QQ , Bạch Lộc đang là tâm điểm chỉ trích của nhiều khán giả với những biểu hiện kém duyên dáng, EQ thấp, coi thường đàn anh trong show Keep Running.

Chương trình giải trí Keep Running từng là show có rating cao nhất tại Trung Quốc, thậm chí còn được gọi là show giải trí quốc dân. Trước đó, Angelababy giữ vai trò thành viên nữ duy nhất, tuy nhiên, sau này Bạch Lộc gia nhập được coi là gương mặt mang lại sức sống mới cho show. Từ khi Angelababy vướng scandal, Bạch Lộc là thành viên nữ gắn bó lâu dài và sâu sắc nhất với chương trình này.

Bạch Lộc hiện là thành viên nổi tiếng nhất của show Keep Running

Theo QQ , ưu điểm của Bạch Lộc là tính cách hoạt bát vui vẻ, có khả năng tạo tương tác với các khách mời, xóa tan sự ngượng ngùng khi khách mời mới xuất hiện tại show. Cùng với đó, Bạch Lộc trong những tập đầu tiên tham gia rất lăn xả trong các trò chơi, không ngại lấy bản thân ra làm trò đùa để chương trình thêm thú vị. Bạch Lộc cũng có thái độ phóng khoáng thân thiết thoải mái với các thành viên nam, từ đó khiến chương trình có nhiều tình huống hài hước, giải trí hơn.

Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Một bộ phận khán giả cho rằng Bạch Lộc thường xuyên cười to tới mức mất hình tượng. Miệng của nữ diễn viên mở lớn và ồn ào khiến người xem đau đầu, khó tập trung vào nội dung. Vì vậy, không ít người cho rằng Bạch Lộc có nụ cười vô duyên. Đặc biệt là khi nụ cười này xuất hiện trong một số khoảnh khắc chế giễu người khác.

Điệu cười thương hiệu của Bạch Lộc nổi tiếng trên MXH

Tuy nhiên cũng có những khán giả khó chịu với điệu cười thả ga của Bạch Lộc

Người hâm mộ Vương Hạc Đệ từng chia sẻ video hậu trường khi nam diễn viên đóng chung với Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh . Trong khi Vương Hạc Đệ đang trình bày ý tưởng quay phim, Bạch Lộc đứng bên cạnh cười nhạo nam diễn viên với nụ cười lớn. Lần khác, khi đóng chung với Thừa Lỗi trong Mạc Ly , Bạch Lộc cũng tự mình cảm thấy buồn cười nên thường xuyên khiến cảnh quay bị hỏng.

"Xem Keep Running sợ nhất điệu cười của cô luôn ấy, làm diễn viên đi show thực tế thì cũng phải để ý hình tượng, nhiều đoạn rất buồn cười nhưng tới lúc cô cười cái không khí sượng ngang nhìn vào bị mất cảm tình liền", "Bạch Lộc cười lớn lộ răng to quá, nhất cái răng nanh vừa to vừa dài nhìn khó chịu", "AngelaBaby cũng phải thừa nhận rất ấn tượng với tiếng cười của Bạch Lộc, làm sao quên được khi cô ấy cười hô hố bên tai", "Nhiều lúc thấy cố cười cho to", "Cười nhiều thành vô duyên", khán giả bình luận về nụ cười thương hiệu của Bạch Lộc.

Bạch Lộc cười tới mức biến dạng gương mặt

Nữ diễn viên coi đây là biểu hiện của việc không có gánh nặng người nổi tiếng

Tuy nhiên, cô cười quá mức khiến nhiều khán giả khó chịu, họ cho rằng cô nên giữ nụ cười ở mức độ vừa phải

Thời gian gần đây, Bạch Lộc còn bị chỉ trích vì phát ngôn gây tranh cãi, thái độ chỉ đạo thiếu tôn trọng đàn anh. Cụ thể, show Keep Running chủ yếu là các trò chơi vận động tranh giành thắng thua, nhưng Bạch Lộc lại cho rằng các thành viên kỳ cựu như Lý Thần- Trịnh Khải quá "liều mạng", quá "hơn thua". Cô thường xuyên nhận những nhiệm vụ đơn giản nhẹ nhàng không tốn sức, nhưng sau đó lại hỏi các thành viên khác rằng: "Mọi người thực sự vất vả đến vậy sao?".

Trong một trò chơi, khi nam diễn viên Lý Thần muốn tham gia, Bạch Lộc yêu cầu anh ngồi xuống, cản không có nam diễn viên đứng lên, rồi chỉ đạo Lý Quân Nhuệ tham gia. Việc cô tùy tiện chỉ huy các thành viên khác, đặc biệt là những người đã gắn bó với chương trình từ những tập đầu tiên như Lý Thần khiến khán giả tức giận, cho rằng Bạch Lộc có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh, lên mặt tự cho mình có vai trò quan trọng mọi người phải yêu chiều nghe theo cô. Trong một lần khác, Bạch Lộc còn tỏ thái độ không vui khi bị xé bảng tên, khiến đàn anh Sa Dật phải nhiều lần xin lỗi dù đó là quy tắc của trò chơi.

"Tôi càng càng khó chịu với cô ấy bởi những lời nói và hành vi thiếu tế nhị, những màn thể hiện lười biếng đã dần xói mòn thiện cảm của tôi dành cho Bạch Lộc", "Tình cảm dành cho Bạch Lộc thông qua các bộ phim, đã bị biểu hiện trong mấy chương trình giải trí này đánh bay", khán giả bình luận.

Bạch Lộc đang vướng tranh cãi EQ thấp