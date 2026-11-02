Mỹ nhân có diễn xuất đỉnh khỏi bàn nhưng EQ thấp đến mức đắc tội nửa showbiz

Trong showbiz Hoa ngữ, Tưởng Hân là một trong số ít ngôi sao đi lên bằng thực lực thay vì lưu lượng hay tài nguyên hậu thuẫn. Đam mê diễn xuất từ nhỏ, cô sớm bước chân vào nghề và kiên trì đảm nhận nhiều vai phụ trước khi có được chỗ đứng. Dù không thường xuyên đóng nữ chính, Tưởng Hân vẫn khiến khán giả nhớ đến cô qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Chân Hoàn Truyện hay Hoan Lạc Tụng.

So với những diễn viên cùng thời như Tôn Lệ và Tống Giai, khả năng diễn xuất của cô không hề lép vế, thậm chí có những vai còn tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Tưởng Hân lại thường xuyên gây tranh cãi, phần lớn đến từ những lần vạ miệng và bị chê EQ thấp.

Có nhiều phát ngôn không đúng mực được cho là nguyên nhân khiến Tưởng Hân đắc tội với cả nửa showbiz.

Một trong những câu chuyện thường được nhắc đến liên quan đến Tôn Lệ. Tại buổi quảng bá cho Chân Hoàn Truyện, Tưởng Hân từng dùng giọng điệu của Hoa phi để nói chuyện với đồng nghiệp. Tôn Lệ không thoải mái trước cách hành xử của Tưởng Hân, còn nhận xét cô ở ngoài đời khá giống Hoa phi, vừa kiêu căng vừa ngạo mạn.

So với Tôn Lệ, Tưởng Hân lại thân thiết với Lưu Đào hơn, đặc biệt là thời điểm họ hợp tác trong Hoan Lạc Tụng vào năm 2016. Nhưng tình bạn này đã nhanh chóng chấm dứt chỉ sau 1 phát ngôn của người đẹp Thiên Long Bát Bộ trên mạng xã hội. Khi xuất hiện tin đồn một nữ nghệ sĩ họ L có quan hệ ngoài luồng với nhà sản xuất, Tưởng Hân bất ngờ đăng dòng trạng thái: "Làm tổn thương chị em của tôi cũng chính là làm tổn thương tôi".

Vốn dĩ chẳng ai nghĩ đến Lưu Đào, nhưng vì câu nói của Tưởng Hân lại khiến đàn chị bị kéo vào tâm bão chỉ trích. Để rồi, bạn thân hiếm hoi của Tưởng Hân cũng quay lưng với cô, đến mức khi chạm mặt cũng coi nhau như người dưng.

Ngay cả bạn bè từng thân thiết cũng chọn "cạch mặt" Tưởng Hân.

Trong một lần khác, khi Triệu Lệ Dĩnh vướng tranh cãi hát nhép, Tưởng Hân lên tiếng rằng: "Chúng tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, tôi cũng từng hát nhép". Xét về ý định, đây có thể là lời giải thích nhằm giảm nhẹ áp lực cho đồng nghiệp, bởi diễn viên không nhất thiết phải có kỹ năng ca hát như ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng, thay vì giúp Triệu Lệ Dĩnh thoát khỏi tâm điểm chỉ trích, phát ngôn này lại vô tình khơi dậy sự khó chịu của công chúng.

Hay như lúc Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tổ chức đám cưới, Tưởng Hân cũng từng bị bàn tán vì nhắc đến chuyện cặp đôi kết hôn khi cô dâu đã mang thai. Dù có thể chỉ là một câu nói vô tư, việc đề cập trực tiếp đến chuyện mang thai ngay cả khi người trong cuộc chưa công khai vẫn là điều thiếu tế nhị. Quan trọng hơn, Trần Nghiên Hy ngồi cạnh cũng cảm thấy ái ngại trước câu nói của Tưởng Hân.

Ranh giới giữa sự vô tư thẳng thắn và EQ thấp là điều rất mong manh.

Những câu chuyện trên cho thấy EQ chính là điểm trừ lớn của Tưởng Hân. Cô có tài năng, có thực lực và đủ sức chinh phục khán giả bằng diễn xuất, nhưng cách ăn nói thiếu suy nghĩ lại nhiều lần đẩy bản thân vào tranh cãi. Từ chuyện vô tình khiến bạn thân bị kéo vào tin đồn, phát ngôn có thể làm đồng nghiệp khó xử đến việc đề cập chuyện riêng tư một cách công khai, Tưởng Hân dường như không ít lần nói trước khi nghĩ.

Trong showbiz, thẳng thắn không đồng nghĩa với việc muốn nói gì cũng được. Một người có thể diễn xuất xuất sắc trên màn ảnh, nhưng nếu không biết lựa lời và đặt mình vào vị trí của người khác, tài năng đến đâu cũng khó tránh khỏi những lần tự chuốc thị phi. Với Tưởng Hân, điều khiến khán giả tiếc nuối không phải năng lực diễn xuất, mà là cách ứng xử đôi khi thiếu tinh tế khiến cô liên tục mất điểm.