Mỹ nhân có con riêng cưới thiếu gia miền Tây: Lộ diện sau thời gian mất hút, đôi chân khẳng khiu gây chú ý

Sau khi kết hôn với Tiến Phát, Quỳnh Lương chủ yếu sống ở Vĩnh Long, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc con nhỏ và gia đình. Hiện tại cô cùng với gia đình chồng sống trong khu nhà vườn kết hợp mô hình dịch vụ nghỉ dưỡng.

Quỳnh Lương (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên với tính cách tham công tiếc việc như nhiều lần chính chủ từng chia sẻ, dù phải chăm con nhỏ, Quỳnh Lương vẫn duy trì các công việc của riêng mình. Cô thường livestream, bán hàng tiếp thị liên kết và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu. Vì vậy mỗi khi mỹ nhân Phú Thọ xuất hiện tại các sự kiện, cô đều nhanh chóng gây chú ý.

Mới đây, Quỳnh Lương góp mặt tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM và đoạn clip đi thảm đỏ của cô nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng.

Thỉnh thoảng, Quỳnh Lương mới có mặt tại các sự kiện giải trí hoặc thời trang (Clip: @chungthanhphong.official)

Xuất hiện trên thảm đỏ, người đẹp lựa chọn set đồ tông xám theo phong cách menswear với blazer dáng oversized. Cô hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen cùng lối trang điểm sắc sảo. Thiết kế này giúp cô khoe trọn vóc dáng, song cũng làm lộ phần chân có phần hơi gầy và khẳng khiu. Dẫu vậy, thần thái tự tin cùng biểu cảm sắc sảo vẫn giúp tổng thể nổi bật.

Sau khi những khoảnh khắc được chia sẻ, diện mạo của Quỳnh Lương nhanh chóng được bàn luận. Bên cạnh lời khen dành cho thần thái, không ít người nhận ra mỹ nhân trông gầy hơn trước - có thể là do có con nhỏ, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất xinh và cuốn hút.

Đôi chân khẳng khiu của Quỳnh Lương (Ảnh cắt từ clip)

"Nay bả gầy hơn thì phải, gầy nhưng kiểu không bị trơ xương ra nên nhìn vẫn đẹp", "Mới nhìn sơ qua nhìn giống chị Hề Mộng Dao quá", "Tuyệt đối điện ảnh luôn ấy, mắt cổ lia cam hơi bị đỉnh", "Bé hơi gầy nhưng vẫn xinh", "Đôi chân đẹp nhưng mà hơi khẳng khiu", "Đúng là 'nữ hoàng' lookbook miền Bắc, ở nhà chăm con mà không bị lụt nghề, vẫn lia cam đỉnh",... là một số bình luận của cư dân mạng.

Trên tài khoản cá nhân, Quỳnh Lương cũng đăng chùm ảnh nhan sắc nét căng và tiết lộ "lâu lâu mẹ bỉm lên đồ". Cô cũng cho biết mình được chồng và con gái nhỏ đã "hộ tống" đi sự kiện.

Quỳnh Lương đã tự đăng ảnh trước đó (Ảnh: FBNV)

Cô được chồng con "hộ tống" đi event (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu lookbook, sau đó được biết đến qua các MV ca nhạc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Mỹ nhân này từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc hay Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do.

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Lương từng kết hôn khá sớm và sinh con đầu lòng khi mới 18 tuổi. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, cô làm mẹ đơn thân trong nhiều năm, một mình chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Chồng của Quỳnh Lương là Nguyễn Tiến Phát (sinh năm 1997), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nghỉ dưỡng và từng được nhiều người biết đến với biệt danh "thiếu gia miền Tây". Giống Quỳnh Lương, Tiến Phát cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi cả hai nên duyên tại Người Ấy Là Ai. Tháng 3/2025, cặp đôi chính thức về chung một nhà.