Mỹ nhân bị rút phim mới vì trúng chiêu trò trong showbiz: Vừa mất tiền, vừa dính họa

Thời điểm hiện tại, Thái Văn Tịnh đang là tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Trung Quốc với hàng loạt diễn biến bất ngờ xoay quanh bộ phim mới.

Vào ngày 14/10 vừa qua, nữ diễn viên gây sốt mạng xã hội với cảnh nóng đầy cuốn hút bên Trần Tĩnh Khả trong Lãng Mạn Không Chính Thức. Bộ phim được cho là chuẩn bị lên sóng, còn đây là tư liệu quảng bá, khiến khán giả cực kỳ mong chờ.

Lãng Mạn Không Chính Thức vốn được cho là chuẩn bị lên sóng, đang khiến khán giả hết sức mong chờ.

Thế nhưng trong ngày 14/10, bên cạnh sức hút từ bộ phim, Thái Văn Tịnh còn bất ngờ gây chú ý vì một câu chuyện liên quan đến người hâm mộ. Tại Cbiz, việc fandom bỏ tiền mua suất chiếu trực tuyến để phát miễn phí cho khán giả đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc, thường được gọi là "bao rạp". Fandom của Thái Văn Tịnh cũng thực hiện hoạt động này để ủng hộ thần tượng.

Tuy nhiên, vì nghĩ rằng nhiều người hâm mộ có thể vẫn còn đi học hoặc chưa có điều kiện kinh tế, nữ diễn viên đã chủ động bỏ tiền bao rạp thay fan. Vốn dĩ, đây hoàn toàn là câu chuyện đẹp về tình cảm hai chiều giữa thần tượng và người hâm mộ. Thế nhưng, Thái Văn Tịnh bất ngờ xuất hiện trên Hot Search với tên gọi "Nghệ sĩ đầu tiên tẩy chay hoạt động bao rạp".

Tin đồn vì Hot Search tẩy chay bao rạp, phim của Thái Văn Tịnh bị rút lịch phát sóng và thay bằng Thắp Sáng Đêm Đen gây náo loạn MXH.

Đáng nói hơn là sau đó mạng xã hội xuất hiện thông tin Lãng Mạn Không Chính Thức bị rút lịch phát sóng, Thắp Sáng Đêm Đen được đưa lên để thay thế. Thế rồi, tác phẩm có sự góp mặt của Trần Triết Viễn và Tưởng Hân thực sự được xác nhận lên sóng ngay chiều 15/10.

Chuỗi diễn biến liên tiếp khiến không ít cư dân mạng nghi ngờ Thái Văn Tịnh đã bị chơi xấu. Theo giả thuyết đang được bàn tán, nữ diễn viên có thể đã bị biến thành người tiên phong chống lại văn hóa bao rạp, một hoạt động mang đến nguồn thu quan trọng cho các nền tảng chiếu phim. Nếu có người đầu tiên công khai phản đối, rất có thể sẽ xuất hiện người thứ hai, thứ ba làm theo, qua đó ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của những bên liên quan.

Chỉ một Hot Search nhưng lại khiến 2 bộ phim, 4 diễn viên chính cùng nhiều người liên quan bị ảnh hưởng.

Sự hoài nghi càng gia tăng bởi Thắp Sáng Đêm Đen quy tụ hai tên tuổi đáng chú ý là Trần Triết Viễn và Tưởng Hân. Một dự án như vậy thường được kỳ vọng có kế hoạch quảng bá bài bản, thay vì bất ngờ lên sóng.

Đáng nói, nếu những nghi vấn này là sự thật, không chỉ Thái Văn Tịnh mà ngay cả Thắp Sáng Đêm Đen cũng vô duyên vô cớ trở thành bên chịu thiệt. Bởi như một lẽ tất yếu, việc phim lên sóng mà thiếu thời gian PR, tạo nhiệt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút và thành tích của tác phẩm.

Có phải Thái Văn Tịnh đang thực sự bị nhắm vào?

Showbiz vốn là thế giới hào nhoáng nhưng chưa bao giờ chỉ có màu hồng. Đằng sau ánh đèn sân khấu là cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi danh tiếng, tài nguyên và lợi ích luôn đan xen. Nếu những nghi vấn xoay quanh Thái Văn Tịnh là sự thật, đây sẽ tiếp tục là một minh chứng cho mặt trái đầy khắc nghiệt của giới giải trí, nơi ngay cả một hành động xuất phát từ thiện ý cũng có thể bị lợi dụng để đẩy nghệ sĩ vào thế bất lợi.