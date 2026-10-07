Mỹ nhân bị chỉ trích vì 'bóc phốt cha mẹ '

Trang Sina đưa tin Đại Lộ Oa trở thành khách mời trong chương trình Công chúa nhà tôi, chia sẻ những khúc mắc của bản thân với cha mẹ. Tuy nhiên, khán giả lại không đồng cảm với nữ diễn viên mà chỉ trích cô vì vô ơn, muốn tạo tình cảnh khổ sở bi thảm đã bôi nhọ cha mẹ ruột.

Câu chuyện gây tranh cãi

Nữ diễn viên chỉ trích cha mẹ từng không quan tâm đến cô. Đại Lộ Oa tiết lộ thời học trung học từng bị bố tát, cô bỏ nhà đi một tháng nhưng bố mẹ không chủ động tìm, cuối cùng vì cần giấy tờ thi đại học nên cô mới trở về nhà.

Khi quay phim, Đại Lộ Oa bị sốt nhưng không nhận được sự an ủi từ mẹ, bà nói: "Sao người khác có thể cố gắng được còn con thì không". Cha mẹ thường xuyên so sánh cô và em họ khiến Đại Lộ Oa cảm thấy uất ức, khó chịu.

Giữa Đại Lộ Oa và cha mẹ còn những khoảng cách và không thấu hiểu lẫn nhau, nên cô muốn thông qua chương trình, bày tỏ nỗi lòng, mong có thể kéo quan hệ gia đình trở nên gần gũi hơn.

Đại Lộ Oa lên show giải trí kể xấu cha mẹ, khiến nhiều người chỉ trích.

Đại Lộ Oa còn hết lời khen ngợi người bạn trai là mối tình đầu 7 năm cùng gia đình anh. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi chia tay vì khoảng cách địa lý và định hướng tương lai khác nhau chứ không có mâu thuẫn. Tôi hy vọng tương lai của anh ấy còn tốt hơn của tôi".

Tuy nhiên, những tâm sự của Đại Lộ Oa nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên vô ơn, bất hiếu với cha mẹ. Chủ đề "Đại Lộ Oa hiến tế cha mẹ" đứng top 1 từ khóa nóng, nhận về tới 170 triệu lượt đọc với nhiều bình luận chỉ trích nữ diễn viên.

Đại Lộ Oa học vũ đạo suốt 10 năm, đây là nền tảng để cô có thể thi đỗ Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Đại Lộ Oa có học lực yếu nên cha mẹ cô phải tìm các hướng khác cho tương lai của con gái.

Nữ diễn viên không thi đỗ trường cấp ba công lập, phải học trường tư với chi phí đắt đỏ, nhưng lúc này, gia đình xảy ra biến cố về kinh tế, mẹ Đại Lộ Oa đã phải đi làm bảo mẫu chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh để nuôi cô. Họ còn có ý định bán nhà để Đại Lộ Oa đi du học nếu cô không đỗ đại học.

Việc Đại Lộ Oa bị tát xuất phát từ sự lo lắng của cha mẹ. Lúc này, cô vừa thi xong môn nghệ thuật, muốn nghỉ ngơi một hai ngày nhưng cha nữ diễn viên lo lắng môn văn hóa của cô yếu nên yêu cầu cô dồn sức học tập, vì vậy cả hai xảy ra xung đột.

Đại Lộ Oa tự hào khoe về mối tình đầu 7 năm, khẳng định bạn trai và cha mẹ anh là chỗ dựa tinh thần khiến cô thoải mái, vui vẻ mới là "nhà của tôi". Nhưng đặt vào vị trí cha mẹ của Đại Lộ Oa, phát hiện con gái yêu sớm, học lực kém, tương lai mờ mịt chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng.

Khán giả cho rằng cha mẹ đã hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng Đại Lộ Oa nhưng cô không nhớ ơn, chỉ nhớ những điều nhỏ nhặt.

Đại Lộ Oa khẳng định cô thi nghệ thuật với chi phí 20.000 NDT nhờ chiến thắng một cuộc thi. Tuy nhiên, khán giả cho rằng số tiền 20.000 NDT này không đủ để một thí sinh học và thi trường nghệ thuật.

"Làm công việc bảo mẫu xong về nhà nấu cơm cho con gái, chỉ vì quên bỏ rau mùi vào mà bị con gái ghi hận suốt 10 năm, tố mẹ 'thờ ơ về mặt cảm xúc', tôi đau lòng thay cho cha mẹ Đại Lộ Oa", "Tôi nhớ khi đóng Bạch nguyệt phạn tinh, mẹ cô ấy còn đến phim trường nấu ăn, đón Tết cùng con gái, thế mà giờ bị chính con chê bai trên sóng truyền hình", khán giả chỉ trích Đại Lộ Oa.

Đại Lộ Oa là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập, cô nỗ lực kiếm tiền để nuôi gia đình, đưa thẻ lương cho mẹ giữ, nhưng có những hành động vô tâm của cha mẹ từng khiến cô tổn thương, khó có thể vượt qua về mặt tâm lý.

Nghệ sĩ lợi dụng bối cảnh gia đình gây chú ý

Đại Lộ Oa không phải nghệ sĩ đầu tiên nhận phản ứng trái chiều khi tham gia chương trình thực tế lại nhận về làn sóng chỉ trích. Trước đó, Lâm Chí Dĩnh mời mẹ ruột tham gia show giải trí, cuối cùng cả anh và mẹ đều bị chê bai, Lâm Chí Dĩnh bị khán giả "ném đá" vì không bảo vệ vợ, vô tâm với mẹ ruột. Nhưng chính mẹ của nam diễn viên cũng bị đánh giá là quá khó tính với con dâu.

Chung Lệ Đề thường xuyên than khóc về việc không thể sinh con cho chồng trẻ là Trương Luân Thạc, khi tham gia chương trình giải trí, vợ chồng cô và mẹ chồng thường xuyên tranh cãi, khiến khán giả khó chịu, Trương Luân Thạc còn phải quỳ gối xin lỗi khán giả trên tài khoản mạng xã hội.

Chương Nhược Nam từng gây tranh cãi khi chia sẻ về tình trạng trọng nam khinh nữ trong gia đình.

Nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện gia đình rất dễ nhận về chỉ trích ngược.

Việc chia sẻ câu chuyện riêng tư rất dễ dẫn đến hiểu biết phiến diện từ khán giả. Từ đó dẫn đến việc công chúng chỉ trích một đối tượng có thể là người thân của nghệ sĩ, cũng có thể chính là bản thân họ.

Đại Lộ Oa sinh năm 1997, là diễn viên trẻ nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm như Đại Tống bắc đẩu tư, Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân, Sa hải, Phá vây, Cùng em bay lượn theo gió, Trường tương tư, Ám Hà truyện, Đường cung kỳ án, Bạch nguyệt phạn tinh, Vân tú hành...

Năm 2025, Đại Lộ Oa ghi dấu ấn với vai diễn phản diện Phục Linh (Bạch Hy) trong Bạch nguyệt phạn tinh. Phim kết thúc, khán giả chỉ nhớ tới màn trình diễn nổi bật của Đại Lộ Oa. Cô thu hút thêm 3 triệu người yêu thích mới.