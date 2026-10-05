Rộ tin chồng cũ Từ Hy Viên bị bắt ngoại tình với mỹ nhân gợi cảm trên sân bóng, vợ livestream tuyên bố nóng?

Sau khi ly dị Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi đã tái hôn với hot girl Mandy. Kể từ đó tới nay, cuộc hôn nhân của doanh nhân họ Uông bên người vợ thứ 2 đã thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng.

Tới sáng 5/10, tờ CTwant cho hay, Uông Tiểu Phi vừa bất ngờ dính tin ngoại tình ầm ĩ. Theo nguồn tin, người quen đã trông thấy cảnh vị doanh nhân nức tiếng dẫn 1 cô gái có thân hình bốc lửa đến sân đánh bóng. Người này còn lén thông báo cho Mandy biết chuyện, đồng thời mong mỏi nàng hot girl sinh năm 1999 hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng có tiểu tam chen chân. Ngay lập tức, thông tin nghi Uông Tiểu Phi lén lút tòm tem bên ngoài, phản bội bà xã hot girl đã khiến cho cả MXH xứ Trung náo loạn.

1 người quen trông thấy Uông Tiểu Phi đi chơi cùng cô gái nóng bỏng và đã ngay lập tức đi thông báo cho chính thất biết chuyện. Ảnh: 163

Giữa tâm bão, Mandy vừa livestream lên tiếng nóng xung quanh nghi vấn chồng cô lén lút ngoại tình ở bên ngoài. Mandy cho biết, thời điểm lúc đầu khi nhận được tin báo từ bạn bè, trong lòng cô thực sự rất hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn hỏi ngược lại rốt cuộc sự việc Uông Tiểu Phi đi chơi với gái lạ xảy ra khi nào.

Thế nhưng tới khi người bạn tiết lộ cụ thể thời điểm trông thấy doanh nhân họ Uông sánh đôi cùng giai nhân trên sân bóng, Mandy mới hiểu ra sự tình và thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô gái quyến rũ sánh bước cùng Uông Tiểu Phi đi đánh bóng không ai khác chính là... Mandy. Nói tóm lại, không hề có chuyện Uông Tiểu Phi tòm tem ở bên ngoài và từ đầu tới cuối, người bạn của Mandy đã hoàn toàn hiểu lầm bản chất sự việc.

Nói về lý do tại sao người quen khi ấy lại không nhận ra mình, Mandy giải thích rằng hôm đó khi đi tới sân bóng cùng ông xã Uông Tiểu Phi, cô mặc váy xếp ly ngắn và đội mũ, cộng với phong cách ăn mặc có chút thay đổi so với thường ngày. Có lẽ chính vì vậy nên người bạn nhìn từ xa đã không kịp nhận ra Mandy, dẫn đến tình huống hiểu lầm tai hại.

Mandy vừa phải ra mặt giải thích rõ sự tình sau khi chồng đại gia bị tố ngoại tình. Ảnh: Line Today

Uông Tiểu Phi công khai mối quan hệ với Mandy vào tháng 1/2024, sau đó cầu hôn vào tháng 3 cùng năm. Tới tháng 5/2024, họ đăng ký kết hôn và 1 năm sau thì tổ chức đám cưới. Vợ 2 của Uông Tiểu Phi từng làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ và có quá khứ phức tạp. Được biết, Mandy từng kết hôn với 1 người đàn ông điển trai, giàu có vào năm 2018. Sau đó, cô bị tố ngoại tình, dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Theo nguồn tin trong giới, dù lừa dối chồng nhưng Mandy không hề hối lỗi. Cô còn kiện ngược chồng cũ tội vô trách nhiệm trong hôn nhân. Chưa dừng ở đó, Mandy bị tố cặp kè với nhiều đàn ông trong quá khứ và vòi tiền họ để phẫu thuật thẩm mỹ.

Dù vậy, Uông Tiểu Phi từng cho biết anh không bận tâm đến quá khứ của vợ hot girl. Doanh nhân này khen ngợi Mandy không chỉ xinh đẹp mà còn rất đảm đang, khéo léo, đặc biệt yêu thương gia đình và 2 con riêng của anh. Theo doanh nhân họ Uông, kể từ ngày yêu Mandy, anh cảm thấy cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Đây cũng chính là lý do khiến Uông Tiểu Phi quyết định về chung nhà với Mandy dù cả 2 chỉ mới hẹn hò khoảng 6 tháng.

Người vợ hiện tại của Uông Tiểu Phi xinh đẹp, gợi cảm. Tuy nhiên, đời tư của Mandy lại vô cùng tai tiếng. Ảnh: Sina

Trước khi cưới Mandy, Uông Tiểu Phi đã trải qua cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực với Từ Hy Viên. Năm 2010, anh mà mỹ nhân họ Từ nhanh chóng kết hôn sau khi chỉ gặp nhau 5 lần. Còn nhớ vào ngày 16/11/2010, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh. 2 người đã tổ chức đám cưới linh đình tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc) sau đó khoảng 4 tháng.

Trong thời gian còn chung sống, Từ Hy Viên lần lượt hạ sinh con gái và con trai cho doanh nhân họ Uông vào các năm 2014, 2016. Thế nhưng đến tháng 11/2021, Từ Hy Viên khiến dư luận choáng váng khi bất ngờ nộp đơn xin ly hôn Uông Tiểu Phi, chấm dứt cuộc sống chung kéo dài 10 năm với vị doanh nhân này.