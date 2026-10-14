Mỹ nhân 9x gây sốc vì quá gầy, chỉ nặng 40kg vẫn sợ béo

Mới đây, Tống Tổ Nhi đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh cô tự làm đồ ăn khuya. Nhưng điều khiến khán giả chú ý không phải món ăn mà là ngoại hình của nữ diễn viên. Gương mặt từng có nét đầy đặn, trẻ trung của Tống Tổ Nhi nay trở nên hóp rõ rệt, 2 bên má lõm sâu, hốc mắt trũng, đường viền hàm lộ rõ, khiến tổng thể gương mặt trông thiếu sức sống.

Theo trang Sohu tiết lộ, cân nặng của người đẹp Vô Ưu Độ chỉ khoảng 40kg. Tuy nhiên, khi nhìn vào những hình ảnh mới nhất, nhiều người nhận xét cô trông còn gầy hơn con số này. Đặc biệt, tay chân quá khẳng khiu khiến vóc dáng của Tống Tổ Nhi trở nên mong manh đến mức gây ái ngại.

Vóc dáng gầy gò, gương mặt hốc hác mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tống Tổ Nhi.

Điều khiến công chúng bất ngờ hơn là trong chính đoạn video, dù đã gầy đến mức đáng báo động nhưng Tống Tổ Nhi vẫn có biểu hiện băn khoăn về chuyện ăn uống vì sợ tăng cân. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng vấn đề lúc này không còn đơn thuần nằm ở chuyện vóc dáng đẹp hay xấu, mà còn liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tống Tổ Nhi.

Hồi đầu năm nay, Tống Tổ Nhi cũng đã khiến fan lo lắng khi tham gia một sự kiện với vóc dáng "mỏng như lá lúa". Dù vậy, ngôi sao sinh năm 1998 vẫn khẳng định "giảm cân là sự nghiệp cả đời" và câu nói này gây ra rất nhiều tranh cãi. Rõ ràng, Tống Tổ Nhi không còn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện để giữ dáng một cách bình thường nữa. Cô đang siết cân quá mức và thậm chí còn gầy hơn trong mỗi lần xuất hiện.

Tống Tổ Nhi được gọi là "búp bê giấy" vì quá gầy.

Đáng lo hơn, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin Tống Tổ Nhi đã 2 lần ngất xỉu trên phim trường. Đặc biệt là trong 1 năm qua, Tống Tổ Nhi liên tục tham gia các dự án phim, gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cường độ làm việc kéo dài, lịch trình dày đặc cùng với việc kiểm soát cân nặng được cho là nguồn cơn khiến sức khỏe của cô ngày càng kém.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng Tống Tổ Nhi hiện tại đã quá gầy và không còn vẻ ngoài tràn đầy sức sống như xưa. Nhìn lại những hình ảnh trước đây, Tống Tổ Nhi từng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, vóc dáng cân đối và mang đến vẻ khỏe khoắn, tươi trẻ. Chính vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào cùng khí chất cổ điển ấy giúp cô nổi bật giữa dàn diễn viên trẻ thế hệ mới.

Một số bình luận trên Weibo cũng cho thấy sự lo ngại của netizen mỗi khi nhìn thấy Tống Tổ Nhi:

"Tống Tổ Nhi, thử xem lại mình năm 18 tuổi trong show Hoa Tỷ Đệ đi. Gầy quá thế này thật sự không ổn đâu."

"Gầy đến mức tôi không nhận ra luôn."

"Quá gầy rồi, tăng cân thêm một chút đi. Tống Tổ Nhi trước đây vốn dĩ là một cô gái rất xinh đẹp và có thần thái mà."

"Gầy đến mức chẳng còn giống cô ấy nữa. Không thể gầy quá như vậy được, ăn thêm một chút đi."

"Lên hình mà đã như thế này rồi! Ngoài đời thì... đáng sợ thật sự! Tôi thích dáng vẻ trước đây của cô ấy hơn, bây giờ gầy quá."

"Cảm giác cô ấy đã gầy đến mức giống như mắc chứng biếng ăn vậy, sắc mặt cũng rất kém. Trước đây tóc cô ấy vừa dày vừa đẹp, giờ nhìn tóc cũng có vẻ thiếu dinh dưỡng."

Hình ảnh đầy sức sống của Tống Tổ Nhi ngày trước.

Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ quan tâm không phải Tống Tổ Nhi có thể giảm thêm bao nhiêu cân, mà là liệu cô giữ được sức khỏe và trạng thái tốt nhất để tiếp tục công việc hay không. Bởi trong trường hợp cơ thể đã quá gầy nhưng bản thân vẫn luôn lo sợ mình béo, việc kiểm soát cân nặng có thể trở thành áp lực đáng kể. Với một nữ diễn viên còn nhiều dự án phía trước, sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng hơn bất kỳ con số nào trên bàn cân.