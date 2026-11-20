Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ quốc tế, trong đó có khán giả Việt Nam. Mới đây, danh sách các đại diện Việt Nam được đề cử năm nay tiếp tục gọi tên CONGB, nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chú ý từ đông đảo khán giả, người hâm mộ.

CONGB được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026

CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, có nền tảng đào tạo âm nhạc bài bản từ môi trường học thuật. Từ sớm, CONGB đã dành nhiều thời gian theo đuổi ca hát, nhảy múa và hoạt động trong các nhóm nghệ thuật, nuôi dưỡng niềm đam mê sân khấu trước khi bước vào con đường hoạt động chuyên nghiệp.

Nam ca sĩ sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt có chiều sâu cùng nụ cười duyên đặc trưng. Với vóc dáng cân đối, visual mang nét thư sinh nhưng không kém phần nam tính, CONGB dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Nhan sắc của CONGB:

Ở tuổi 26, anh linh hoạt biến hóa với nhiều phong cách, từ hình ảnh trẻ trung, đáng yêu đến diện mạo trưởng thành, cá tính. Bên cạnh ngoại hình, phong thái tự tin, biểu cảm tự nhiên cùng nguồn năng lượng tích cực cũng là những yếu tố giúp CONGB tạo dấu ấn riêng, ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả.

Trước khi được khán giả Việt Nam biết đến rộng rãi, CONGB từng có khoảng thời gian theo đuổi giấc mơ thần tượng tại Hàn Quốc. Năm 2023, anh tham gia Boys Planet, dừng chân ở vị trí thứ 43. Đến năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục thử sức tại Starlight Boys. Trong chương trình, CONGB gây chú ý với sân khấu You Were Beautiful của DAY6.

CONGB từng tham gia Boys Planet và Starlight Boys nhưng chưa thể chạm đến cơ hội debut tại thị trường quốc tế

Màn trình diễn khoe giọng hát giàu cảm xúc, khả năng xử lý những nốt cao cùng màu sắc vocal nổi bật giúp anh nhận được sự chú ý từ khán giả. Dù chưa thể chạm đến cơ hội debut tại thị trường quốc tế, những lần xuất hiện trên sân khấu sống còn giúp CONGB tích lũy kinh nghiệm, rèn giũa kỹ năng trình diễn và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trở về Việt Nam, CONGB có bước ngoặt lớn khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Tại đây, nam ca sĩ liên tục ghi dấu qua những sân khấu như Hermosa, Dẫu Có Đến Đâu cùng nhiều tiết mục nhóm, cho thấy khả năng biến hóa giữa hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào với những màn trình diễn đòi hỏi vũ đạo và năng lượng sân khấu. Sự tiến bộ qua từng vòng thi giúp CONGB tiến vào Top 10 chung cuộc, đồng thời nhận giải Best Performer. Đây cũng là bệ phóng đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả đại chúng, mở ra loạt cơ hội hoạt động âm nhạc trong nước.

Trở về Việt Nam, CONGB có bước ngoặt lớn khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2.

Năm 2025, anh chiến thắng hạng mục Rising Artist tại WeYoung với hơn 1 triệu lượt bình chọn. Chưa dừng lại ở đó, CONGB tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards 2025Cú đúp Rising Artist trong hai giải thưởng lớn liên tiếp trở thành sự ghi nhận rõ nét cho sức bật của CONGB sau Anh Trai Say Hi, đồng thời cho thấy lượng người hâm mộ ngày càng lớn và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho hành trình hoạt động tại Việt Nam của nam ca sĩ.

Nhớ Em 8 Lần - ca khúc trong EP debut CONGBDAY

Đầu năm 2026, CONGB phát hành EP debut CONGBDAY, dự án được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ. EP ghi nhận hơn 6.500 bản đặt trước chưa đầy 5 ngày, đồng thời đứng thứ 3 trong Top 10 album, EP được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam nửa đầu năm 2026. Thành tích này giúp CONGB trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ có màn ra mắt solo đáng chú ý, cho thấy sức hút không chỉ đến từ truyền hình thực tế mà còn được chuyển hóa thành sự ủng hộ dành cho sản phẩm âm nhạc riêng.

Sau đó, CONGB góp mặt tại Tinh Hà Say Hi, tiến vào đội hình Best 5 chung cuộc và cán đích ở vị trí Quý quân

Sau đó, CONGB góp mặt tại Tinh Hà Say Hi, tiến vào đội hình Best 5 chung cuộc và cán đích ở vị trí Quý quân. Đây cũng là sân chơi giúp anh tiếp tục khẳng định khả năng trình diễn, đồng thời đưa sản phẩm âm nhạc cá nhân đến gần hơn với khán giả. Đáng chú ý, Chờ Chút... - ca khúc do chính CONGB sáng tác - trở thành dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình âm nhạc năm nay.

Chờ Chút... - CONGB

Từ sân khấu chung kết, bài hát nhanh chóng tạo sức bật trên đường đua nhạc số, vượt khỏi phạm vi người hâm mộ chương trình để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, Chờ Chút... liên tục thăng hạng trên các bảng xếp hạng, vươn lên No.1 Spotify Top 50 Việt Nam và Billboard Việt Nam Hot 100, đồng thời dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác trong nước.

Từ chàng trai từng tham gia các chương trình sống còn ở nước ngoài, nhiều lần đứng trước cơ hội debut nhưng chưa thể chạm tới, đến nghệ sĩ sở hữu EP đầu tay có thành tích thảo luận nổi bật và ca khúc solo liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số, CONGB đang dần hái được những quả ngọt sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật. Sự thăng tiến rõ rệt trong năm 2026 cho thấy lựa chọn trở về Việt Nam đã mở ra một chương mới đầy triển vọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

CONGB đang dần hái được những quả ngọt sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật

Đề cử tại Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler vì thế cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý, đưa hình ảnh CONGB đến gần hơn với sự quan tâm của khán giả quốc tế. Với những bước tiến ngày càng rõ nét, nam ca sĩ đang cho thấy sức hút không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở hành trình bền bỉ theo đuổi âm nhạc và những gì anh đã chứng minh được trên sân khấu.

Ảnh: FBNV