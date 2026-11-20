Mới đây, bức ảnh tụ họp của hội bạn thân Trấn Thành bất ngờ thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong bức hình, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt gồm Lê Giang, Hari Won, Ali Hoàng Dương, diễn viên Trương Quỳnh Anh và Anh Phạm – bà xã Anh Đức.

Trấn Thành cùng các đồng nghiệp thoải mái tạo dáng, trò chuyện và tận hưởng không khí vui vẻ bên nhau. Mỗi người đều có sự nghiệp và dấu ấn riêng trong showbiz, từ ca hát, diễn xuất đến hoạt động truyền hình. Chính vì vậy, việc nhiều nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một khung hình nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm.

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp ăn uống cùng với nhau. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý bởi đội hình đông đảo, hội bạn của Trấn Thành từ lâu còn nổi tiếng với những chuyến du lịch và các buổi gặp mặt được tổ chức thường xuyên.

Trong nhiều năm, nam MC cùng bà xã Hari Won duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp. Anh Đức, Lê Giang và Ali Hoàng Dương là những gương mặt thường xuyên góp mặt trong các hoạt động chung. Em gái Trấn Thành là Uyển Ân cũng nhiều lần đồng hành cùng nhóm trong những chuyến đi.

Một điểm thú vị của hội bạn này chính là thói quen lựa chọn trang phục đồng điệu khi đi du lịch. Các thành viên thường thống nhất màu sắc hoặc phong cách ăn mặc để tạo nên những bức ảnh tập thể nổi bật. Đáng chú ý, nhóm còn từng được nhắc đến với quy định phạt tiền nếu thành viên mặc sai dresscode, cùng nguyên tắc chia sẻ chi phí rõ ràng trong những cuộc vui.

Không chỉ gây chú ý bởi đội hình đông đảo, hội bạn của Trấn Thành từ lâu còn nổi tiếng với những chuyến du lịch và các buổi gặp mặt được tổ chức thường xuyên. Ảnh: FBNV

Bên cạnh những buổi tụ họp vui vẻ, hội bạn thân của Trấn Thành còn có những nguyên tắc riêng để duy trì tình bạn bền chặt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Ali Hoàng Dương từng tiết lộ rằng điều quan trọng nhất khi chơi chung chính là sự thẳng thắn và tử tế. Theo nam ca sĩ, khi một thành viên có điểm chưa tốt hoặc xảy ra bất đồng, cả nhóm sẽ trực tiếp góp ý, cùng nhau giải quyết thay vì mang chuyện riêng của bạn bè ra bàn tán bên ngoài.

Ali Hoàng Dương từng nhấn mạnh: "Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế." Quan điểm này phần nào cho thấy cách các thành viên xây dựng và gìn giữ mối quan hệ, không chỉ cùng nhau chia sẻ niềm vui mà còn sẵn sàng góp ý để mỗi người hoàn thiện bản thân. Giữa môi trường showbiz nhiều áp lực, sự thẳng thắn, tôn trọng và thấu hiểu được xem là những yếu tố quan trọng giúp hội bạn duy trì sự gắn bó qua nhiều năm.