Mỹ nam trời sinh đóng vai công tử bệnh nặng điên tình: Đẹp độc nhất vô nhị, xem đau hơn có 10 cái dằm trong tim

Gần đây, fan của Uông Đạc đã chia sẻ lại những hình ảnh đáng nhớ của anh chàng trong bộ phim Mị Giả Vô Cương. Trong phim, Uông Đạc đảm nhận vai Lý Tự Nguyên, người hiện lên với dáng vẻ bệnh tật, điên tình, mang vẻ đẹp ma mị độc nhất vô nhị đầy quyến rũ cùng nội tâm phức tạp. Dù chỉ là nhân vật phụ, thế nhưng Lý Tự Nguyên của Uông Đạc vẫn khiến khán giả ấn tượng sâu sắc.

Những hình ảnh của Uông Đạc trong phim Mị Giả Vô Cương đến nay vẫn gây thương nhớ cho người hâm mộ.

Bằng vẻ đẹp độc đáo cùng diễn xuất tốt, Uông Đạc đã mang đến một vai diễn khiến người xem thực sự ấn tượng.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù Mị Giả Vô Cương đã chiếu được 8 năm, thế nhưng mỹ nam sinh năm 1991 vẫn được coi là một trong những người diễn dạng vai này tốt nhất. Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành cho anh những lời khen có cánh:

- Không có thảm vừa chỉ có thảm hơn, haha. Mê cái vẻ đẹp bệnh kiều này quá.

- Lần đầu xem phải thốt lên "sao có nhan sắc ma mị đến thế".

- Lụy Lý Tự Nguyên quá huhu, chưa hết học kỳ mà. Định hết học kỳ mới quay lại cày.

- Thích ông anh này từ bộ Tước Tích với Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập.

- Nhìn anh bệnh mà anh quyến rũ với đẹp quá.

- Sau bao năm, cứ mỗi lần anh được gọi tên và những phân đoạn của công tử được đào lại làm tui vui lắm ấy. Vì thấy tự hào thật sự, biết được rằng bộ phim năm đó tui coi dù chưa được nhiều người biết đến thì bây giờ đã được nhiều người biết. Đặc biệt là anh được biết đến nhiều hơn.

Nói thêm về Uông Đạc, anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, là một ca sĩ - diễn viên người Trung Quốc, hoạt động trong làng giải trí từ năm 2011 đến nay. Anh sở hữu vẻ ngoài ấn tượng cùng diễn xuất cực ổn.

Mỹ nam sinh năm 1991 sở hữu vẻ ngoài rất đặc biệt, khiến người xem dễ bị ấn tượng.

Uông Đạc từng tốt nghiệp Học viên Âm nhạc Thẩm Dương.

Uông Đạc nổi tiếng nhất với loạt vai diễn trong các phim Tước Tích, Mị Giả Vô Cương, Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập. Gần đây, anh góp mặt trong các phim dài tập Đại Mộng Quy Ly, Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, Tiêu Dao, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ cũng như là phim điện ảnh Tinh Hà Nhập Mộng. Sắp tới khi Cá Muối Phi Thăng lên sóng, người hâm mộ của Uông Đạt cũng sẽ được gặp lại thần tượng. Ở tác phẩm này, anh đóng vai cameo Vệ Chân Ngọc/Vệ Bình.

nguồn: Douyin