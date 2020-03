Mỹ nam Thái Lan - Matthew Deane thông báo mình dương tính với Covid-19

Mới đây, nam diễn viên Matthew Deane - chồng của nữ ca sĩ Lydia đã đăng clip trên Instagram thông báo rằng anh được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong đoạn clip này, "bạn diễn Yaya Urassaya" cho hay, những ai tiếp xúc với anh trong 3 - 4 ngày vừa qua nên chủ động cách ly. Về chi tiết cụ thể xung quanh tình hình sức khỏe của bản thân, anh sẽ cập nhật thêm sau.





Nam diễn viên Thái Lan thông báo mình dương tính với Covid-19.

Ngay sau khi nam diễn viên thông báo việc bản thân dương tính với Covid-19 lên trang cá nhân, đông đảo giới nghệ sĩ Thái Lan đã lần lượt vào bình luận và thể hiện sự lo lắng đối với tình hình sức khỏe của anh. Nam diễn viên "Yêu Nhầm Bạn Thân" Nine Naphat viết: "Take care and get well soon krab" (tạm dịch: Bảo trọng và sớm khỏe lại anh nhé), nữ diễn viên Bella Campen viết: "Mau chóng bình phục nhé".