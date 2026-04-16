Hà Nhuận Đông là cái tên chẳng hề xa lạ với khán giả toàn châu Á, đặc biệt là thế hệ 8X-9X. Anh ghi dấu ấn với loạt phim đình đám như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2007, Tam Quốc, Phong Vân, Ngọc Quan Âm, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung, Tứ Đại Danh Bổ, Bong Bóng Mùa Hè, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn...

Trong khoảng thời gian gần đây, nhờ “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách, Hà Nhuận Đông bất ngờ nổi lên như một hiện tượng trên MXH. Đặc biệt, vai diễn Tây Sở Bá vương Hạng Vũ do anh thể hiện trong Sở Hán Truyền Kỳ được ca ngợi là định hình lại chuẩn mực cái đẹp cho 1,4 tỷ người Trung Quốc, truyền tải đúng nét mạnh mẽ, cuốn hút của vị tướng quân xông pha trận mạc. Thế nhưng ít ai biết, 16 năm trước, Hà Nhuận Đông từng bị 7 cô gái từ chối ngay trên sóng truyền hình.

Trang Sohu cho biết, năm 2010, Hà Nhuận Đông từng tham gia show truyền hình Phi Thành Nhiễu Vật để tuyên truyền cho bộ phim Mỹ Nữ Như Mây , đồng thời hướng tới mục đích muốn tìm bạn trăm năm. Theo thể lệ của show, có 24 khách mời nữ có mặt tại đây và nếu họ “có ý” với Hà Nhuận Đông thì sẽ giữ đèn bật sáng.

Trước khi lên sân khấu, nam diễn viên còn vô cùng tự tin và tuyên bố với Mạnh Phi - MC của chương trình rằng: “Nếu trên sân khấu có hơn 20 ngọn đèn thì anh phải mời em ăn cơm nhé. Nếu ít hơn con số 20 thì em mời”. Chẳng ngờ, ngay sau khi Hà Nhuận Đông vừa hoàn thành phần giới thiệu, 7 ngọn đèn trên sân khấu lập tức phụt tắt. Có một vị khách mời còn thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không thích đôi môi dày của anh” , khiến bầu không khí tại hiện trường vô cùng xấu hổ.

Trước phát biểu có phần kém duyên của cô gái nọ, Hà Nhuận Đông đã “nảy số” cực nhanh, đáp trả hài hước: “Ngay ngày mai anh sẽ mua vé máy bay sang Hàn Quốc, đến khi trở về môi sẽ mỏng ngay thôi”. Cách cư xử khéo léo của tài tử Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đã đem lại tiếng cười vui vẻ cho khán giả tại trường quay, đồng thời khiến anh ghi điểm vì EQ “đỉnh chóp”.

Giờ đây, câu chuyện Hà Nhuận Đông bị từ chối năm nào bỗng dưng hot lại trên MXH, khiến dân tình bàn tán xôn xao. Chẳng ai ngờ được nam diễn viên 16 năm trước từng bị từ chối thẳng thừng ngay trên sóng truyền hình nay lại trở thành chuẩn mực cho hình mẫu tướng quân trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ vậy, trên các diễn đàn giải trí, nhiều người còn ca tụng Hà Nhuận Đông vì đã định nghĩa lại vẻ đẹp của phái mạnh, nhất là khi giờ đây nhiều nam nghệ sĩ trẻ tuổi quá đam mê phong cách kẻ mắt đánh nền.

Còn về đời tư, mặc dù không thể tìm được ý trung nhân qua show truyền hình nhưng Hà Nhuận Đông cũng có hạnh phúc mỹ mãn cho riêng mình. Trang Sohu cho biết, Hà Nhuận Đông là số ít những sao ngôi Cbiz có hồ sơ tình ái “sạch bong”. Dù có cơ hội được làm việc với vô số bóng hồng trong làng giải trí nhưng tài tử Bong Bong Mùa Hè gần như “miễn nhiễm” với những tình ái thị phi. Anh gắn bó cả đời với Lâm Bội Hy - một phụ nữ ngoài ngành giải trí hơn 4 tuổi.

Cặp đôi chị em quen nhau vào năm 2006 và chính thức hẹn hò sau đó 1 năm. Đến tháng 9/2016, Hà Nhuận Đông và tổ chức lễ cưới tại Đài Loan (Trung Quốc). Cưới nhau đã 10 năm, vợ chồng Hà Nhuận Đông vẫn mặn nồng bên nhau, dù gia đình vẫn vắng tiếng trẻ thơ. Hiện tại, Hà Nhuận Đông tận hưởng cuộc sống yên bình, êm đềm bên vợ. Ngoài diễn xuất, anh còn lấn sân sang kinh doanh, mở spa thẩm mỹ - làm đẹp. Ở tuổi 51, Hà Nhuận Đông vẫn duy trì phong độ ngoại hình trẻ trung, nam tính đáng nể.

Nguồn: Sohu