Chỉ vừa lên sóng 2 tập, nhưng dự án kinh dị - lãng mạn When the Phone Rings đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút khó cưỡng khi trở thành mỗi tình tiết của dự án đều được bàn tán sôi nổi. Tại Việt Nam, tác phẩm của đài tvN cũng viral khắp mọi mặt trận.

Ban đầu, When the Phone Rings không được công chúng đánh giá cao bởi cốt truyện có phần lỗi thời về chủ đề "cưới trước yêu sau", nhưng càng xem, netizen trên khắp châu Á đều phải thừa nhận, cốt truyện "tổng tài và cô vợ kiều thê" vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, visual đẹp trai chuẩn nam thần và màn thể hiện của Yoo Yeon Seok hoàn toàn thuyết phục người xem, giúp anh trở thành cái tên hot "rần rần" trong những ngày qua.

Toát ra mị lực khó cưỡng trong When the Phone Rings

Trong phim, Yoo Yeon Seok vào vai Baek Sa Eon - người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng tổng thống. Baek Sa Eon được miêu tả là một người đàn ông hoàn hảo, xuất chúng khi sở hữu nhan sắc đỉnh cao, địa vị vững chắc trong giới chính trị, nhưng tính cách lại thâm trầm, khó đoán - đúng chuẩn một tổng tài mà bao cô gái đều mơ ước muốn lấy làm chồng. Nhưng với Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai) - cô lại bài xích chồng mình. Vì mắc chứng câm từ khi còn nhỏ, Hee Joo hiện là một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nổi tiếng. Họ đã cưới nhau được 3 năm nhưng luôn ở trong trạng thái lạnh nhạt. Thực chất, Hee Joo chỉ là kẻ thân cho chị gái - người đã bỏ trốn trước ngày cưới.

Xuyên suốt 2 tập lên sóng, khán giả liên tục bị mê hoặc bởi những tình tiết "mỏ hỗn", sĩ diện của Sa Eon khi cố tình xa cách Hee Joo nhưng ánh mắt và hành động lại hoàn toàn trái ngược. Sa Eon không ngại dùng chung ly rươu với cô, không thích công khai nhưng lại khó chịu khi bị vợ phủ nhận mối quan hệ vợ chồng, hay khi Hee Joo gặp nguy hiểm, anh phải đích thân tìm người bảo vệ thay vì uỷ thác cho trợ lý. Với diễn xuất "cực ngọt" của Yoo Yeon Seok - khí chất của tổng tài Baek Sa Eon vừa cao lãnh nhưng cũng cho thấy sự "sủng" vợ lên tận trời.

Mối quan hệ "cừu non - sói xám" khiến khán giả thích thú

Tổng tài "hàng real" nhưng chật vật trong nghiệp diễn

Không chỉ đảm nhận vai diễn tổng tài trên phim, mà thực chất Yoo Yeon Seok còn là tổng tài "hàng real". Được biết Yoo Yeon Seok là cậu út trong một gia đình giàu có với bố là giáo sư kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Kyungsang, mẹ là họa sĩ và anh trai là giáo viên dạy Toán.

Năm 2021, truyền thông Hàn từng đưa tin khối tàn sản ròng mà Yoo Yeon Seok đang sở hữu rơi vào khoảng 10 triệu đô (khoảng 250 tỷ đồng). Cũng trong năm này, Yoo Yeon Seok chi 3,3 triệu đô (khoảng 83 tỷ đồng) để mua nhà tại Itaewon - khu phố sầm uất bậc nhất Seoul, Hàn Quốc). Từ 2021 đến nay, Yoo Yeon Seok liên tiếp góp mặt trong những dự án đình đám, đơn cử như series Romantic Doctor - Teacher Kim phần 1 và Hospital Playlist nên nhiều người tin rằng, Yoo Yeon Seok số tài sản mà anh nắm giữ phải tăng lên gấp nhiều lần.

Thực tế, dù sở hữu gia thế giàu có, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Yoo Yeon Seok không hề trải hoa hồng. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 2003 trong tác phẩm đầu tay Old Boy. Sau đó, nam diễn viên phải trải qua khoảng thời gian chật vật để tìm kiếm sự công nhận. Mãi đến 10 năm sau, tiếng vang lớn của Reply 1994 - Yoo Yoo Yeon mới được khán giả "nhớ mặt đặt tên".

Vai diễn của Yoo Yeon Seok trong Reply 1994

Thừa thắng xông lên, Yoo Yeon Seok dần trên nên bùng nổ khắp mọi mặt trận truyền thông với những bộ phim tạo tiếng vang lớn khắp châu Á như Mr. Sunshine, Romantic Doctor, Teacher Kim phần 1, Hospital Playlist.

Dong Joo do Yoo Yeon Seok thủ vai trong Romantic Doctor, Teacher Kim phần 1 là nhân vật có nội tâm phức tạp

Vai diễn bác sĩ Ahn Jung Won tốt bụng, hết lòng vì bệnh nhân thành công đến mức, Yoo Yeon Seok còn được Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật Khoa Nhi Hàn Quốc gửi xe cà phê tới phim trường cảm ơn anh đã khắc họa tốt hình tượng nhân vật.

Tính cách tốt bụng, hài hước của Ahn Jung Won trong Hospital Playlist giúp tên tuổi nam diễn viên bùng nổ

Tin đồn hẹn hò yêu đương bí mật với Kim Ji Won suốt 10 năm

Trước khi người người nhà nhà đang nhiệt tình "chèo couple" Kim Ji Won - Kim Soo Hyun, thì Yoo Yeon Seok mới là nam thần đầu tiên vướng vào tin đồn hẹn hò với mỹ nhân Nữ Hoàng Nước Mắt. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ thực sự của cả hai vẫn khiến dân tình bàn tín bán nghi. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu vào năm 2012, khi Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok hợp tác trong phim kinh dị Horror Stories. Không chỉ diễn xuất ăn ý trên màn ảnh, mà 2 diễn viên còn trở nên thân thiết với nhau ở ngoài đời bất chấp khoảng cách tuổi tác lên đến 8 tuổi.

Vào ngày 21/9/2015, tin đồn hẹn hò của Kim Ji Woon - Yoo Yeon Seok được tờ Woman Sense tiết lộ khắp truyền thông. Nhưng lúc này, công ty quản lý của cả hai xác nhận hai người chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, giúp đỡ nhau trong nghề. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng, khi năm 2016, tờ Sports Chosun cũng vào cuộc. Phóng viên săn tin khẳng định đã bắt gặp Kim Ji Won và Yoo Yeon Suk hẹn hò vào 9 giờ tối ngày 29/3/2016. Cả hai đã tận hưởng những khoảnh khắc hẹn hò bí mật lãng mạn bên nhau tại một nhà hàng ở Cheongdamdong, quận Gangnam, Seoul.

Năm 2019, Yoo Yeon Seok và Kim Ji Won lại rộ lên tin đồn chia tay nhau. Nữ diễn viên vướng vào tin đồn cặp kè bạn diễn mới là Park Seo Joon khi cả hai hợp tác trong Fight For My Way. Trong 2 năm gần đây, một diễn đàn khác trên MXH lại tuyên bố "chắc nịch" rằng Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok vẫn chưa chia tay, mối quan hệ của họ vẫn đang cực kỳ hạnh phúc. Tuy nhiên, trong hơn thập kỷ vướng tin đồn hẹn hò với người đẹp họ Kim, Yoo Yeon Seok chưa từng để lộ bất cứ hình ảnh nào bên cạnh "tình tin đồn".