Vì sao nhiều khán giả không xem được 'Mưa đỏ'?

Sau hành trình ra rạp ấn tượng, nhà sản xuất phim điện ảnh Mưa đỏ thông báo phim phát sóng trên các kênh VTV3 và VTV8 vào tối 21/12. Việc đưa Mưa đỏ đến với khán giả truyền hình được khẳng định nhằm mục đích mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, lan tỏa giá trị nhân văn, lịch sử của phim.

Tuy nhiên, tối 21/12, nhiều khán giả phản ánh tình trạng không thể xem phim trên kênh VTV8 và VTV3 của nền tảng trực tiếp hoặc VTVGo. Màn hình báo mất kết nối hoặc gián đoạn vì lý do bản quyền. Một số khán giả đăng lại thông báo trên màn hình và bày tỏ thất vọng: "Hẹn lịch xem lại Mưa đỏ và cái kết", "Hàng triệu khán giả xem Mưa đỏ trên VTV phải dừng cảm xúc".

Khán giả không thể xem Mưa đỏ trên nền tảng số của VTV hay dịch vụ truyền hình FPT Play.

Thực tế, lưu ý về bản quyền đã được phía VTV thông báo từ trước thời điểm phim phát sóng. Một số fanpage của nhà đài đính kèm chú thích khi công bố lịch phát sóng phim. Cụ thể, trang VTV4 thông báo: "Vì lý do bản quyền, phim không phát trên VTV Go và các nền tảng số khác của Đài truyền hình Việt Nam".

Như vậy, khán giả chỉ xem được phim nếu sử dụng hạ tầng số mặt đất, cáp và vệ tinh, hay nhiều người vẫn gọi nôm na là "truyền hình truyền thống". Trong khi đó, người dùng dịch vụ cung cấp nội dung kỹ thuật số trực tuyến thay cho truyền hình truyền thống hoặc truyền hình cáp (OTT) đang chiếm số lượng lớn. Đơn vị độc quyền phát sóng Mưa đỏ trên nền tảng OTT là TV360.

Trước đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định Mưa đỏ đã chu du khắp các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ra cả ngoài lãnh thổ quốc gia. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, phim lên sóng truyền hình toàn quốc. Việc chiếu rộng rãi trên truyền hình là quyết định khó khăn của Điện ảnh Quân đội nhân dân bởi phim bị giảm chất lượng âm thanh, hình ảnh và không gian thưởng thức của khán giả so với trình chiếu ở rạp. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất chấp nhận điều đó bởi sứ mệnh của phim là phục vụ nhân dân.

Mưa đỏ được chiếu ở biên giới, hải đảo và cả nước ngoài.

Mưa đỏ tạo nên một cơn sốt vé chưa từng có đối với dòng phim lịch sử cách mạng, thu về hơn 700 tỷ đồng.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, chất lượng nghệ thuật của Mưa đỏ còn được giới chuyên môn công nhận. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, tác phẩm vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải Bông sen vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh. Mưa đỏ là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98 (năm 2026), nhưng đáng tiếc không lọt vào danh sách đề cử rút gọn.