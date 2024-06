Mỹ nam màn ảnh một thời giờ kiệt quệ vì nghiện rượu, mẹ qua đời không dám nhận vì không có tiền tổ chức tang lễ

Mỹ nam làm khuynh đảo màn ảnh một thời

Nhắc tới những nam thần của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) người ta không thể nào bỏ qua cái tên Đường Trị Bình - mỹ nam 1 thời khuynh đảo màn ảnh.

Đường Trị Bình sinh năm 1978, quê gốc Thái Lan. Theo nhiều thông tin tiết lộ, Đường Trị Bình từng là 1 thiếu gia trong gia đình giàu sang phú quý tại Thái Lan. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, Đường Trị Bình là con trai của 1 doanh nhân người Thái, người này là ông chủ của 1 hãng gia vị lớn tại Thái Lan.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây Đường Trị Bình và mẹ chủ yếu sống tại Đài Loan (Trung Quốc) không còn bất kỳ mối liên hệ với bố ruột. Những thông tin liên quan tới bố ruột Đường Trị Bình cũng vô cùng hiếm hoi và chưa từng có ai xác nhận.

Cách đây nhiều năm về trước, Đường Trị Bình trở thành cái tên nổi đình nổi đám với ngoại hình nổi bật và cực kỳ nam tính. Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ... Thời điểm đó, Đường Trị Bình không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất duyên dáng và còn trở thành người tình trong mộng của các cô gái vì ngoại hình nổi bật.

Đường Trị Bình sở hữu khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng body 6 múi mạnh mẽ. Anh chàng cũng thường xuyên gây ấn tượng với các bộ ảnh khoe vóc dáng mạnh khoẻ của mình.

Thời điểm còn hoạt động trong showbiz, Đường Trị Bình nổi tiếng là một tay "sát gái", anh từng hẹn hò với Đinh Ninh, Tống Kỷ Nghiên, Hồ Tình Văn...

Nổi tiếng và được kỳ vọng là vậy nhưng từ năm 2014 Đường Trị Bình bất ngờ biến mất hoàn toàn khỏi showbiz và không giữ liên lạc với bất kỳ ai. Theo tiết lộ, nhiều đạo diễn hay bạn bè muốn liên hệ với Đường Trị Bình đều không thể nào liên lạc được.

Về sau có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng do trong gia đình có nhiều biến cố nên Đường Trị Bình cảm thấy chán chường, quyết định rút khỏi showbiz. Mặc dù vậy đây cũng chỉ là những phán đoán trên mạng xã hội mà thôi chứ cuộc sống riêng tư của anh vẫn mãi là dấu hỏi.

Đến năm 2020, Đường Trị Bình bất ngờ xuất hiện trong 1 buổi tụ tập của bạn bè, nhiều người bàng hoàng không thể nào nhận ra nam thần 1 thời của showbiz giờ trở nên già nua và tàn tạ. Một vài năm gần đây nam diễn viên cũng nỗ lực quay lại với làng giải trí nhưng hầu như không nhận được các vai diễn tốt vì tình trạng sức khoẻ không ổn định và ngoại hình không còn được như xưa.

Kiệt quệ vì nghiện rượu, mẹ qua đời không dám nhận

Vào lúc 13 giờ ngày 3/6/2024 (theo giờ địa phương) cảnh sát quận Sĩ Lâm (Trung Quốc) tìm thấy thi thể một người phụ nữ ngoài 70 tuổi trên tầng cao nhất của khu dân cư Đạm Thuỷ. Cảnh sát đã liên hệ với Đường Trị Bình để tới nhận diện người đã khuất vì tại hiện trường họ tìm thấy chùm chìa khoá căn hộ của Đường Trị Bình và mẹ đang thuê ở.

Sau khi cảnh sát liên hệ, Đường Trị Bình đã xuất hiện trong tình trạng vẫn còn men say, anh liên tục phủ nhận người này là mẹ mình. Nam diễn viên một thời tuyên bố: Đó không phải là mẹ tôi. Bà ấy mặc quần áo màu xanh lá cây. Mẹ tôi không bao giờ mặc quần áo màu xanh lá cây". Sau khi phủ nhận mối quan hệ với nạn nhân, Đường Trị Bình rời đi với nụ cười khá khó hiểu.

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người bàng hoàng không thể nhận ra Đường Trị Bình vì ngoại hình có phần kiệt quệ, già nua.

Sau khi Đường Trị Bình liên tục phủ nhận người phụ nữ xấu số là mẹ mình thì cảnh sát cho biết nếu không xác định được danh tính thi thể sẽ được giao cho nhà tang lễ xử lý. Đường Trị Bình cho biết người qua đời không phải mẹ mình và đồng ý với phương án từ phía cơ quan chức năng.

Sau đó, cảnh sát đã liên hệ được với cháu gái của người đã khuất và sự việc đã được xử lý một cách êm thấm. Theo truyền thông suy đoán, do suy kiệt về kinh tế nên Đường Trị Bình không dám nhận thi thể của mẹ vì không có tiền tổ chức tang lễ.

Được biết, tình hình tài chính những năm gần đây của Đường Trị Bình rất khó khăn. Nam diễn viên mắc chứng nghiện rượu, ngoại hình trở nên xuống dốc, không tìm được việc làm.

Anh sống cùng mẹ trong 1 căn nhà thuê có giá khoảng 17.000 NDT. Tuy nhiên, Đường Trị Bình đã không thể trả tiền thuê nhà nửa năm trở lại đây và hiện tại đang nợ số tiền thuê nhà lên tới 100.000 NDT. Theo 1 số thông tin cho biết, 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Đường Trị Bình và mẹ vì vấn đề việc làm mà cãi nhau.

Bên cạnh đó nhiều người cho rằng Đường Trị Bình chưa kịp chấp nhận sự thật là mẹ mình đã qua đời. Bạn gái cũ của Đường Trị Bình, nữ diễn viên Đinh Ninh chia sẻ: "Tôi biết Đường Trị Bình và mẹ anh ấy có mối quan hệ vô cùng sâu sắc và họ gần như phụ thuộc vào nhau. Khi chuyện như thế này xảy ra, anh ấy bị ảnh hưởng nặng nề hơn chúng ta tưởng tượng. Bây giờ anh ấy thật sự cần không gian để bình tĩnh trở lại".

Có thông tin tiết lộ rằng trước đây Đường Trị Bình đã nói trong một chương trình rằng anh ấy mắc chứng "ám ảnh trách nhiệm", khao khát tự do và không dễ dàng đưa ra lời hứa. Anh ấy cũng tiết lộ rằng anh ấy đã từng vướng vào một mối tình tay ba, điều này bất ngờ thu hút sự chú ý. Đường Trị Bình từng tham gia chương trình "Sống độc thân có ổn không" để nói về quan điểm của anh ấy về tình yêu, đồng thời đề cập rằng anh ấy mắc chứng "ám ảnh trách nhiệm" và lo lắng rằng mình sẽ không thể yêu một ai đó mãi mãi. Đường Trị Bình cho biết nếu ở bên ai đó, anh ấy phải suy nghĩ rất nhiều và sợ rắc rối để tránh bước vào mối quan hệ một cách tùy tiện.

Một số bạn bè của Đường Trị Bình cũng cho biết những năm gần đây nam diễn viên bị bệnh đau dạ dày nên không thể tăng cân được. Sau khi vụ việc được đăng tải trên truyền thông, nhiều bạn bè cũ đã tìm đến mà muốn giúp đỡ Đường Trị Bình trong giai đoạn khó khăn này.