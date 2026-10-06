Mỹ nam khiến Anne Hathaway thừa nhận mê không lối thoát: Visual lai 3 dòng máu đẹp nhất hành tinh

Mới đây, Anne Hathaway và Dakota Johnson đã cùng tham gia chương trình giao lưu của BuzzFeed Celeb để quảng bá cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt Verity. Tại đây, Anne Hathaway đã hé lộ những thần tượng thời thơ ấu từng khiến cô hoàn toàn mê mẩn.

Anne Hathaway thừa nhận rất mê mẩn Leonardo DiCaprio.

Có 3 cái tên được nữ minh tinh nhắc tới, bao gồm giọng ca Eddie Vedder, huyền thoại quần vợt Pete Sampras và Leonardo DiCaprio. Đáng chú ý, trong danh sách này, Leonardo DiCaprio là đồng nghiệp nam duy nhất cùng hoạt động trong Hollywood với Anne Hathaway. "Tôi đã từng mê mẩn một cách say đắm với Leonardo DiCaprio luôn" là cách mà mỹ nhân này bày tỏ sự yêu thích đối với "idol".

Hollywood muôn vàn mỹ nam, bản thân Anne Hathaway cũng từng hợp tác với rất nhiều ngôi sao sở hữu vẻ ngoài hút mắt. Thế nhưng, Leonardo DiCaprio vẫn là người đàn ông duy nhất của showbiz đương đại được đại mỹ nhân công khai thừa nhận từng khiến mình "u mê không lối thoát".

Anne Hathaway chia sẻ cô đặc biệt ấn tượng với bức hình nổi tiếng Leonardo DiCaprio chụp cùng một con thiên nga. Sau khi nhắc lại khoảnh khắc này, nữ diễn viên còn ngại ngùng cầu xin mọi người đừng "mách" với Leonardo về sự mê mẩn của mình.

Chia sẻ của Anne Hathaway nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú và đồng tình. Bởi trước sức hút từ một trong những người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh, thật quá khó để cưỡng lại.

Jack Dawson của Titanic (1997)

Leonardo DiCaprio mang trong mình nguồn gốc Ý, Đức và Nga. Nam diễn viên gây ấn tượng với đôi mắt hút hồn, gương mặt và thần thái lãng tử đặc trưng. Tuy nhiên, ngoại hình trời cho mới chỉ là một nửa sức hút của Leonardo. Nửa còn lại đến từ khả năng diễn xuất giúp nhan sắc của anh càng trở nên nổi bật mỗi khi bước lên màn ảnh.

Romeo của Romeo + Juliet (1996)

Mỗi vai diễn, tài tử 51 tuổi lại mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Với chàng Romeo trong Romeo + Juliet (1996) là vẻ đẹp của sự si tình tột độ, còn Jack Dawson của Titanic (1997) là sự phóng khoáng. Leonardo tiếp tục khiến khán giả mê mẩn với Frank Abagnale Jr. thông minh, láu cá trong Catch Me If You Can (2002) và Jay Gatsby hào hoa của The Great Gatsby (2013).

Jay Gatsby của The Great Gatsby (2013)

Jordan Belfort trong The Wolf Of Wall Street (2013)

Cũng trong năm 2013, Leonardo DiCaprio còn chinh phục cả thời giới bằng vẻ đẹp của sự ngông cuồng, điên rồ và phóng túng nơi Jordan Belfort trong The Wolf Of Wall Street. Còn với Rick Dalton trong Once Upon A Time In Hollywood (2019), đó là sức hút của một người đàn ông phong trần, từng trải.

Rick Dalton trong Once Upon A Time In Hollywood (2019)

Từ một nam thần từng khiến cả thế giới phát cuồng nhờ nhan sắc đến tài tử hàng đầu được công nhận bằng thực lực diễn xuất, Leonardo DiCaprio đã duy trì sức hút suốt nhiều thập kỷ. Vì thế, việc ngay cả một đại mỹ nhân như Anne Hathaway cũng công khai thừa nhận từng mê anh đến không lối thoát có lẽ chẳng phải điều quá khó hiểu.