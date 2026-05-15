Cặp diễn viên phim giờ vàng VTV bí mật tổ chức đám cưới từ 5 ngày trước

Sau thời gian dài gắn bó, diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí đã chính thức về chung một nhà. Trước đó 2 tháng, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng bên gia đình và người thân. Được biết, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng phải hoãn kế hoạch tổ chức hôn lễ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hoa gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong ngày cưới. Nữ diễn viên hạnh phúc viết: "Yên Bái 10/5/2026. Có thể là đăng ảnh cưới từ giờ đến tháng sau". Trong loạt ảnh được chia sẻ, Việt Hoa xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sánh đôi bên Trọng Trí.

Theo tiết lộ, cặp đôi đã bí mật tổ chức hôn lễ vào ngày 10/5 tại quê nhà Lào Cai, tuy nhiên đến ngày 15/5 mới chính thức công bố với công chúng. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả yêu mến bộ đôi quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV. Được biết, sau lễ cưới tại quê nhà, cả hai sẽ tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 30/5 tới.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau khi cùng theo học lớp diễn viên K34 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Cặp đôi đã đồng hành bên nhau suốt 7 năm trước khi chính thức về chung một nhà.

Ít ai biết rằng trong những năm đầu học chung, vì tính cách khá hướng nội nên Việt Hoa hầu như không trò chuyện với Vương Trọng Trí suốt hai năm đầu tiên. Mãi đến năm thứ ba, khi cả hai có cơ hội diễn chung một trích đoạn trong kỳ thi học kỳ, họ mới dần tiếp xúc và trở nên thân thiết hơn. Từ những lần đồng hành trong học tập và sân khấu, tình cảm giữa cả hai cũng nảy sinh một cách tự nhiên.

Sau khi tốt nghiệp, Việt Hoa và Vương Trọng Trí tiếp tục cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, sát cánh bên nhau trong nhiều hoạt động nghệ thuật trước khi nam diễn viên rời đơn vị.

Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim giờ vàng như Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Mình yêu nhau, bình yên thôi. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô không quá đặt nặng việc vai diễn dài hay ngắn, mà điều quan trọng nhất là nhân vật phải có chiều sâu, có đất diễn để thể hiện và mang màu sắc khác biệt so với những vai trước đó.

Trong khi đó, Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên từng tham gia nhiều dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu và Trạm cứu hộ trái tim.