Mỹ nam "đẹp đến khó tin" nhất màn ảnh: Mất tất cả vì loạt ồn ào, làm nhân viên để trốn dư luận

Từng là một trong những cái tên được săn đón bậc nhất màn ảnh nhờ vào diễn xuất lẫn ngoại hình, nam diễn viên sau đây đã khiến hàng triệu khán giả nữ vỡ mộng vì vướng phải hàng loạt cáo buộc đời tư phức tạp, thậm chí gần như mất tất cả, giờ phải sống ẩn dật để chờ đợi cơ hội trở lại.

Mỹ nam "đẹp trai đến khó tin" của màn ảnh rộng

Tham gia làng giải trí vào giữa thập niên 2000, nam tài tử Armie Hammer trở thành ngôi sao được công chúng ưa thích nhờ ngoại hình nam tính, điển trai. Anh bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai cặp sinh đôi trong phim The Social Network kể về quá trình tạo nên Facebook của Mark Zuckerberg. Từ dạo đó, tên tuổi của mỹ nam sinh năm 1986 bắt đầu lên hương.

Armie Hammer đóng 2 vai trong The Social Network

Anh tiếp tục ghi điểm trong lòng khán giả yêu phim Hollywood với những vai mang phong cách lãng tử, quyến rũ như hoàng tử trong Mirror Mirror, chàng chiến binh đơn độc trong The Lone Ranger (đóng cùng Johnny Depp), hay nổi tiếng nhất là sinh viên cao học Oliver trong siêu phẩm đạt giải Oscar Call Me By Your Name.

Armie Hammer xuất hiện trong loạt phim đình đám

Sở hữu diễn xuất có lực, cùng với đó là nhan sắc được tạp chí GQ ca tụng là "điển trai đến khó tin" vào năm 2015, Armie Hammer khiến ai nấy bàng hoàng khi vướng vào hàng loạt bê bối, khiến sự nghiệp đang trên đỉnh cao của mỹ nam tàn lụi trong "phút mốt".

Nhan sắc vạn người mê này giờ đây biến mất vì scandal

Loạt bê bối tình ái, phải nhờ đến "Người Sắt" giúp đỡ sống qua ngày

Vào đầu năm 2021, giữa lúc Armie Hammer xác nhận góp mặt trong Call Me By Your Name 2 thì một loạt tin tức không hay ập đến. Mỹ nam 8X bị một loạt những người tình cũ tố cáo có thói quen tình ái không bình thường, thậm chí từng khiến họ cảm thấy lao đao, khổ sở. Một cô gái từng quen Hammer vào tháng 6/2020 - Courtney Vucekovich - còn mô tả chi tiết những chiêu trò bạo hành của nam diễn viên với cô.

Sau ồn ào tình ái kể trên, sự nghiệp của Armie Hammer lụi tàn ngay lập tức. Anh bị gạch tên khỏi hàng loạt phim Shotgun Wedding, The Offer và chắc chắn không trở lại với vai Oliver trong Call Me By Your Name 2. Theo chia sẻ từ luật sư riêng của Hammer, nam diễn viên phải đăng ký điều trị trong cơ sở chăm sóc sức khỏe. Thậm chí theo People, ngôi sao Robert Downey Jr. (Iron Man của Marvel) còn hỗ trợ Hammer hết mình, cho anh chỗ ở và hỗ trợ tài chính đến khi anh hoàn toàn bình phục.

Mỹ nam 8X được "Người Sắt" Robert Downey Jr. cưu mang

Anh và vợ Elizabeth Chambers đã sớm "đường ai nấy đi"

Làm phục vụ khách sạn, cảm thấy "không công bằng khi phải chịu sự xấu hổ"

Vừa qua, Armie Hammer đã bị bắt gặp đang lưu trú trên quần đảo Cayman, cụ thể tại một khu nghỉ dưỡng xa hoa cùng vợ con, bố và mẹ kế. Tuy nhiên anh không phải là khách, mà thực chất đang làm nhân viên sales tại khu nghỉ dưỡng. Sau khi bị bắt gặp, mỹ nam "đẹp khó tin" một thời đã lập tức rời đi, trở lại Mỹ để trốn tránh dư luận. Chia sẻ vào ngày 13/7, luật sư đại diện của Armie Hammer cho biết nam diễn viên cảm thấy bất công khi phải chịu sự dòm ngó đáng xấu hổ của khán giả, trong khi anh đang làm việc như người bình thường.

Armie Hammer bị bắt gặp tại khu nghỉ dưỡng trên quần đảo Cayman

Hiện tại sau hàng loạt biến cố, Armie Hammer đang rất nỗ lực để mưu sinh, nuôi sống gia đình và giúp chính bản thân vực dậy. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hi vọng Armie Hammer sẽ sớm "hồi phục" và trở lại màn ảnh, vì sau cùng những "tội lỗi" của nam diễn viên chỉ là thói quen tình ái có phần bất thường và đạo lý ứng xử không phù hợp với một ngôi sao.

Hình ảnh Armie Hammer đang làm việc tại khu nghỉ dưỡng

Trạng thái hiện tại của mỹ nam từng được đánh giá là "đẹp đến khó tin"

Nguồn ảnh: Vanity Fair, TMZ

https://kenh14.vn/my-nam-dep-den-kho-tin-nhat-man-anh-mat-tat-ca-vi-loat-on-ao-lam-nhan-vien-de-tron-du-luan-20220717111958432.chn

https://kenh14.vn/my-nam-dep-den-kho-tin-nhat-man-anh-mat-tat-ca-vi-loat-on-ao-lam-nhan-vien-de-tron-du-luan-20220717111958432.chn