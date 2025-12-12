Mỹ nam đang viral khắp Trung Quốc vì cảnh khóc vô địch thiên hạ, chỉ một giọt lệ mà hút 200 triệu view

Cảnh khóc luôn là thước đo sắc bén nhất để kiểm nghiệm thực lực diễn viên. Trong vô số phim truyền hình hiện nay, nước mắt đã trở thành công cụ quen thuộc để thúc đẩy cảm xúc. Nhưng để diễn được nỗi đau thật sự thấm sâu, chạm đến trái tim khán giả thì lại vô cùng hiếm hoi. Không ít diễn viên khi cần khóc vẫn gượng gạo, biểu cảm cứng nhắc, hoàn toàn không tạo được sự đồng cảm, chứ đừng nói tới việc khiến người xem xúc động rơi lệ.

Thế nhưng khi nhiều người vẫn đang tìm cách diễn sao cho ra nước mắt, Thành Nghị lại bước vào “sân nhà” của mình mỗi lần anh khóc không phải để gây sến mà là một cơn bão cảm xúc chính xác đến rợn người.

Ngay khi phân đoạn trong Trường An 24 Kế vừa được tung ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Cảnh nhân vật Tạ Hoài An (Thành Nghị) mất người thân giữa trời tuyết khiến cộng đồng mạng đồng loạt đứng hình. Chỉ một cảnh khóc thôi đã đủ để anh khoá chặt ánh nhìn của hàng triệu người, tạo nên đỉnh cao mới trong khả năng bộc lộ cảm xúc.

Khán giả vốn quen với tạo hình tiên khí, lạnh lùng, cao ngạo của anh trong các phim tiên hiệp. Vì vậy, khoảnh khắc thấy anh quỳ giữa gió tuyết, gào khóc đến lạc giọng, cảm giác choáng váng từ sự đối lập ấy khiến người xem mất một lúc mới hoàn hồn.

Ống kính từ từ tiến lại gần: anh khoác tấm áo đen đã bị nước mưa thấm lạnh, đầu gối ngập sâu trong tuyết, bàn tay siết chặt linh vị đến mức khớp ngón trắng bệch. Một giọt nước mắt rơi xuống, bắn lên bề mặt linh vị thành một vệt nhỏ gần như không nhìn thấy. Từng rung động rất khẽ ở hàng mi đều được bắt trọn, như thể thời gian đã ngừng lại.

Sau 12 giờ phát hành, đoạn clip càn quét hơn 200 triệu lượt xem. Hashtag #ThànhNghịCảnhKhócGâyCảm leo thẳng lên No.1 hot search Weibo, lượng thảo luận toàn mạng vượt mốc chục triệu chỉ trong thời gian ngắn.

Bất ngờ hơn cả là phản ứng của chú chó Đại Hoàng tại hiện trường. Vốn chỉ cần đứng yên theo chỉ đạo, nhưng khi Thành Nghị nhập tâm diễn, nó lập tức bước đến, tựa đầu lên cánh tay anh với ánh mắt đầy lo lắng, như đang nhẹ nhàng an ủi: "Đừng buồn nữa".

Đây hoàn toàn không phải cảnh được sắp đặt mà là sự cộng hưởng cảm xúc tự nhiên. Đại Hoàng từng hợp tác cùng Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu và Phó Sơn Hải, ba lần làm việc cùng nhau đã tạo nên sự quen thuộc và tin cậy.

Bộ phim theo chân Tạ Hoài An (Thành Nghị), người mang mối huyết thù diệt môn và âm thầm ẩn nhẫn suốt mười năm để chuẩn bị cho cuộc báo thù cuối cùng. Bối cảnh đặt vào thời Văn Thừa, khi thế lực ám vệ của Hổ Bôn đã bám rễ ở Trường An nhiều năm, thao túng quyền lực và che mắt triều đình. Tạ Hoài An khi ấy đang giữ chức chủ bộ ở Hoài Nam nhận mật chiếu từ hoàng đế Tiêu Vũ Dương và lập tức bị triệu gấp về Trường An để tham gia chiến dịch thanh trừ gian nịnh.

Đối đầu trực diện với anh là Ngôn Phượng Sơn, tướng quân Hổ Bôn tham vọng vô độ. Không cam chịu quyền lực rơi khỏi tay, hắn lôi kéo ám vệ, bí mật mưu đồ chia cắt thiên hạ để tự lập vương. Ngỏ Tàng Binh giữa lòng Trường An trở thành căn cứ ngầm, nơi hắn bố trí mật thám, ẩn giấu binh lực và chờ thời cơ vùng dậy.

Dưới sự hậu thuẫn của Tiêu Vũ Dương, Tạ Hoài An bắt tay cùng những đồng minh trung nghĩa và tài trí: tướng quân Cố Ngọc, kiếm khách Diệp Tranh, họa sư Bạch Hoàn và văn sĩ trẻ Tạ Tử Lăng. Họ lập nên một nhóm đặc nhiệm, dùng mưu thay sức, lần lượt phá hủy hệ thống ám vệ, triệt hạ ngõ Tàng Binh và bóc trần toàn bộ âm mưu phản loạn của Ngôn Phượng Sơn.

Cuối cùng, Trường An giành lại sự yên bình, còn Tạ Hoài An cũng hoàn thành hành trình báo thù gấp khúc kéo dài suốt một thập kỷ.