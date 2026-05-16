Mỹ Linh, Hoàng Hải cùng dàn sao “thắp sáng” đại tiệc nghệ thuật thực cảnh tại Thái Nguyên

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện. Dưới bàn tay dàn dựng của kịch bản và Tổng đạo diễn Thu Hoài, lời bình của NSND Lê Chức, Tổng biên đạo NSƯT Phan Lương, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Lưu Quang Minh và thiết kế mỹ thuật của họa sĩ Phùng Nam Thắng, đêm khai mạc đã phá vỡ mô-típ của các lễ hội nghi thức truyền thống.

Toàn bộ chương trình được cấu trúc bán sử thi với 3 chương, biến Thái Nguyên thành một sân khấu thực cảnh khổng lồ kết hợp công nghệ hiện đại.

Mỹ Linh, Dương Hoàng Yến đưa khán giả vào miền cổ tích “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Ngay từ phần mở màn với mashup Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh , giọng hát nội lực của Diva Mỹ Linh, NSƯT Lương Huy cùng dàn hợp xướng đã thắp lên bầu không khí lễ hội rực rỡ, gửi lời chào nồng hậu tới du khách thập phương.

Chương 1 mở ra một hành trình nghệ thuật giàu chất điện ảnh. Không gian huyền ảo của thuở khai thiên lập địa, đồi chè Tân Cương xanh ngát, tiếng đàn Tính và điệu hát Then cổ Kỳ Yên Pảo Phúc được tái hiện mềm mại qua công nghệ 3D mapping sống động.

Trên nền visual mapping màn nước, chất nhạc giao hưởng hòa quyện âm hưởng dân gian của nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã đẩy cảm xúc người xem lên cao trào.

Giọng hát của Dương Hoàng Yến và Trường Linh trong bài hát Tình yêu , Bài hát tình yêu cùng phần kết bằng ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc qua tiếng hát đỉnh cao của Mỹ Linh đã để lại một dư vị đẹp như câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Võ Hạ Trâm hào hùng cùng “Thanh âm gió ngàn”, tái hiện lịch sử ATK Định Hóa

Dẫn dắt người xem ngược dòng thời gian về với mảnh đất linh thiêng ATK Định Hóa – "Thủ đô gió ngàn", Chương 2 mang tên “Thanh âm gió ngàn” là bản hùng ca tri ân thế hệ cha anh bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ca sĩ Việt Tú trang trọng và thiêng liêng với khúc tưởng niệm Người là Hồ Chí Minh.

"Hoàng tử ballad" Hoàng Hải khiến sân khấu bùng nổ với Đường lên phía trước, tái hiện hào khí của những đoàn quân ra trận năm xưa.

Dương Hoàng Yến tiếp tục khuấy động không khí bằng Tổ quốc trong ánh mặt trời rực rỡ sắc đỏ.

Khán giả đặc biệt xúc động trước màn trình diễn đầy tự hào của Võ Hạ Trâm với Viết tiếp câu chuyện hòa bình – sợi dây kết nối thiêng liêng giữa quá khứ vẻ vang và tương lai rạng rỡ.

Sự xuất hiện bất ngờ của “em bé chất” Xệ Xệ ở cuối chương với phong cách trẻ trung đã giúp chương trình cân bằng hoàn hảo giữa tính chính luận trang nghiêm và hơi thở thời đại. qua đó, hình ảnh du lịch về nguồn của Thái Nguyên được quảng bá một cách vô cùng khéo léo và chạm đến trái tim người xem.

Sân khấu “bùng nổ” với King of Rap Double2T và màn Drone Light mãn nhãn

Bước sang Chương 3: “Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ”, không khí hoàn toàn chuyển dịch sang một đại nhạc hội (concert) thực thụ với ánh sáng chuyển động liên tục và nhịp điệu sôi động. Sau màn kết hợp đầy chất du ca của Anh Thơ và NSƯT Lương Huy qua bài hát Hồ trên núi và Hữu tình Hồ Ba Bể , sân khấu thực sự “nổ tung” trước sự xuất hiện của Double2T.

Với bản hit Xập xình xập xình , chàng rapper mang bản sắc người miền núi đã khiến hàng nghìn khán giả trẻ nhún nhảy theo từng giai điệu rap hiện đại pha lẫn âm hưởng dân gian độc đáo. Năng lượng tuổi trẻ tiếp tục được tiếp nối qua giọng hát của Võ Hoài Anh, Hồ Tuấn Anh cùng hàng trăm sinh viên, mở ra hình ảnh một Thái Nguyên năng động, hội nhập và tràn đầy khát vọng.

Đặc biệt, bầu trời đêm Thái Nguyên đã biến thành một bức tranh ánh sáng khổng lồ với màn trình diễn Drone Light xuất sắc. Hàng nghìn chiếc drone đã thắp sáng các biểu tượng văn hóa – lịch sử độc bản của vùng đất này: Từ hình tượng Lý Nam Đế, lán Nà Nưa, cho đến hình ảnh ấm trà Tân Cương, Hồ Núi Cốc thơ mộng... viết nên câu chuyện bằng công nghệ ánh sáng đỉnh cao.

Khoảnh khắc vỡ òa và mang tính biểu tượng nhất của đêm khai mạc chính là màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam về màn nhảy sạp lớn nhất cả nước với quy mô 1.000 đôi sạp.

Đêm nghệ thuật “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” khép lại nhưng đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho mùa du lịch Thái Nguyên 2026. Một Thái Nguyên bừng sáng, hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt văn hóa bản địa đã sẵn sàng chào đón du khách bốn phương đến khám phá và trải nghiệm.