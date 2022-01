Mỹ Linh đã biết "nương tay" không "nhai đầu" con gái Mỹ Anh nữa rồi, 2 mẹ con lần này song ca nhạc xuân ăn ý quá!

Tối 14/1, diva Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh đã xuất hiện tại đêm nhạc được phát sóng trực tiếp Sắc Màu Xuân Mới. Sau tiết mục thể hiện ca khúc 60 Năm Cuộc Đời đầy mới lạ với màn "bắn" rap vô cùng chuyên nghiệp, Mỹ Anh đã cùng mẹ song ca hai ca khúc xuân mashup Nắng Có Còn Xuân và Thì Thầm Mùa Xuân.

Giọng hát ngọt ngào của Mỹ Anh trong hai ca khúc xuân được sự bổ trợ cực mượt của mẹ tạo nên tiết mục ăn ý, tô điểm vào không khí xuân vui tươi của chương trình những nốt nhạc đẹp và trọn vẹn đến từ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Linh song ca cùng con gái Mỹ Anh hát nhạc xuân nhưng có thể nói tiết mục này là một trong những tiết mục kết hợp giọng ca của hai mẹ con nhà diva "ngọt" nhất.

Với vocal khủng và nội lực, Mỹ Linh nổi tiếng là một giọng ca hay "lấn át" ca sĩ song ca cùng và con gái Mỹ Anh cũng không ngoại lệ. Cô nàng từng bị mẹ mình "chặt đẹp" khi song ca cùng trong Liên Khúc Mùa Xuân kết hợp với rapper Pháo trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen.

Sân khấu Gương Mặt Thân Quen - nơi Mỹ Anh bị mẹ "nhai đầu" trong liên khúc xuân

Không chỉ lần này, mà ở một sân khấu khác của Mỹ Linh khi Mỹ Anh xuất hiện với tư cách khách mời, cô nàng lại một lần nữa bị mẹ "nhai đầu" với ca khúc I Will Always Love You. Với những lần "qua mặt" con này, netizen đã phong luôn cho Mỹ Linh danh hiệu "hổ dữ duy nhất ăn thịt con".

GIF.

Vì vậy, đến với sân khấu lần này, nhiều người đoán trước chắc sẽ lại có một màn "tỷ thí" khác đến từ hai mẹ con diva Mỹ Linh. Nhưng bất ngờ là với tiết mục song ca mashup Nắng Có Còn Xuân x Thì Thầm Mùa Xuân, Mỹ Linh lại rất "nương tay" với Mỹ Anh. Nữ diva dùng giọng hát nhẹ nhàng tôn lên vocal của con gái mang đến cho khán giả một tiết mục vô cùng đã tai, mãn nhãn.

GIF . Mỹ Linh bổ trợ con gái cực mượt trên sân khấu Sắc Màu Xuân Mới

https://afamily.vn/my-linh-da-biet-nuong-tay-khong-nhai-dau-con-gai-my-anh-nua-roi-2-me-con-lan-nay-song-ca-nhac-xuan-an-y-qua-20220115122900993.chn