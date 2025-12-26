Theo giới chức Mỹ, cơn bão mưa và gió mạnh do hiện tượng dòng khí quyển mang ẩm từ Thái Bình Dương đã khiến ba người tử vong tại Nam California, khi hàng loạt khu vực trong vùng tiếp tục đối mặt với lũ lụt, sạt lở bùn đất, đường sá bị đóng cửa và hạ tầng hư hại.

Tại một số khu vực của Los Angeles, lượng mưa đo được tính đến tối 24/12 đã vượt quá 280 mm. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, cảnh báo lũ đã được gia hạn đến hết ngày 25/12 trên gần như toàn bộ khu vực, đồng thời các lệnh cảnh báo sơ tán được ban hành đối với nhiều cộng đồng miền núi thuộc hạt San Bernardino.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ cho biết nguy cơ mưa lớn quá mức đang ở mức trung bình tại một số khu vực Nam California, kéo theo khả năng xảy ra nhiều đợt lũ quét. Cơ quan này cảnh báo nhiều con suối có thể tràn bờ, ảnh hưởng đến các dòng sông lớn hơn.

Ảnh: Reuters

Ngày 24/12, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Los Angeles và một số hạt khác ở Nam California, do lo ngại nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, đặc biệt tại những khu vực từng bị cháy rừng nghiêm trọng vào năm ngoái. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp thành phố, kêu gọi người dân hạn chế ra đường và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn.

Khoảng 13h ngày 25/12, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Bernardino đã nâng lệnh yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ ở cộng đồng Wrightwood lên thành lệnh sơ tán bắt buộc, cảnh báo nguy cơ dòng bùn và mảnh vỡ tiếp tục đổ xuống từ các sườn núi do mưa lớn.

Cơn bão mạnh được dự báo sẽ kéo dài đến hết kỳ nghỉ Giáng sinh, thậm chí sang đến 27/12 đã khiến nhiều khu vực phải sơ tán khẩn cấp, hàng loạt tuyến cao tốc bị ngập, giao thông đường không bị gián đoạn và nhiều chuyến bay bị hoãn.

Tính đến chiều 25/12, hơn 102.900 khách hàng trên toàn bang California rơi vào tình trạng mất điện, trong đó khu vực Monterey ở miền trung bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 15.000 hộ dân không có điện sinh hoạt.

Ảnh: Apu Gomes/AFP/Getty Images

Sông Santa Clara ở Filmore, California (Ảnh: Myung J. Chun / Los Angeles Times/ Getty)

Một người đàn ông 64 tuổi đã thiệt mạng tại khu City Heights ở thành phố San Diego vào sáng 24/12 sau khi một cây cao khoảng 23 m đổ xuống đè trúng. Gia đình nạn nhân, ông Roberto Ruiz, cho biết ông vừa bước ra khỏi nhà để di chuyển xe thì cành cây bất ngờ gãy và rơi xuống.

Tại hạt Los Angeles, lực lượng cứu hỏa cho biết một phụ nữ đã bị dòng nước cuốn trôi khoảng 14 km dọc theo suối San Jose trước khi được giải cứu. Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, nạn nhân đã bị nước lũ cuốn đi xa khỏi vị trí ban đầu.

Cũng tại Los Angeles, lệnh sơ tán đã được ban hành đối với khoảng 130 căn nhà được đánh giá đặc biệt dễ tổn thương trước nguy cơ sạt lở và dòng bùn, nhất là tại khu vực Pacific Palisades, nơi từng bị cháy rừng tàn phá nghiêm trọng trong năm trước.

Tính đến chiều 25/12, Sở Cứu hỏa Los Angeles đã triển khai lực lượng ứng phó ba vụ cứu hộ liên quan đến sông, trong khi cảnh sát thành phố xử lý hơn 100 vụ tai nạn giao thông. Rất may, chưa ghi nhận thương vong do tai nạn đường bộ.

Các đội kỹ thuật của Sở Nước và Điện Los Angeles đang khẩn trương khôi phục nguồn điện cho gần 7.800 điểm mất điện. Song song đó, lực lượng giao thông thành phố nỗ lực sửa chữa năm cột đèn tín hiệu bị hư hỏng, còn các đội công vụ khác xử lý gần 500 sự cố liên quan đến cây gãy, cành đổ.

Chính quyền thành phố cho phép người dân đến tất cả các trạm cứu hỏa để nhận bao cát miễn phí, với tối đa 25 bao cho mỗi hộ gia đình nhằm gia cố nhà cửa trước nguy cơ ngập lụt.

Theo các chuyên gia, thảm thực vật bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng trước đây khiến đất không còn khả năng thấm nước. Tuyến đường Angeles Crest Highway, trục giao thông quan trọng xuyên qua dãy núi San Gabriel, đã bị đóng cửa tại hai đoạn do ngập lụt. Một số khu vực đồi núi ghi nhận lượng mưa từ 100 đến 200 mm, kèm theo nhiều vụ đá lở.