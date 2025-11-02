Màn hóa trang gây phẫn nộ

Tối 30/10 (giờ địa phương), Julia Fox tham gia bữa tiệc Halloween The Cursed Amulet ở New York, Mỹ. Tại sự kiện, cô xuất hiện với bộ trang phục màu hồng, gồm set áo - váy bằng vải tuýt và mũ hộp, kèm theo túi xách và giày cao gót màu xanh navy đậm cùng găng tay trắng. Điều đáng nói là bộ đồ loang lổ vết màu đỏ, được cho là máu giả.

Julia Fox hóa trang thành cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Ảnh: AP.

Theo Page Six, nữ diễn viên sinh năm 1990 tái hiện hình ảnh cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy khi chồng bà, cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bị ám sát tại Dallas, tiểu bang Texas vào trưa 22/11/1963.

Bà Jackie ở cùng chồng trên chiếc xe mui trần vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Bà ôm chặt lấy chồng sau khi ông Kennedy bị trúng đạn, khiến bộ đồ hồng dính máu.

Vài tiếng sau, bà mặc nguyên bộ đồ đẫm máu đó đứng cạnh Phó tổng thống Lyndon B. Johnson khi ông tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 36 của Mỹ.

Nhà sử học Steve Gillon chia sẻ với tờ People vào năm 2022: "Bất chấp hoàn cảnh khủng khiếp này, bà ấy vẫn sẵn sàng đứng chụp ảnh vì bà hiểu được ý nghĩa của việc duy trì sự tiếp nối trong chính phủ đối với đất nước. Bà hiểu rằng mình có vai trò trong việc giúp đất nước chuyển giao cho tổng thống mới".

Theo Los Angeles Times , người giúp việc của Kennedy, Providencia Paredes, đã cất bộ đồ vào túi khi bà Jackie trở về Nhà Trắng sau đó.

Khoảng 6 tháng sau, một cái hộp được gửi đến trụ sở trung tâm của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi cất giữ những báu vật như Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền của quốc gia này. Trong hộp có bộ suit, áo blouse, túi xách và giày, thậm chí cả đôi vớ của bà, cùng với tờ ghi chú không ký tên của Janet Auchincloss, mẹ của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ: “Bộ đồ và túi của Jackie mặc ngày 22/11/1963”. Những món đồ vẫn ở đó cho đến nay.

Bà Jackie mặc bộ đồ màu hồng vào ngày chồng bị ám sát. Ảnh: Bettmann Archive.

Bộ trang phục gốc đến từ Chez Ninon, thương hiệu may đo cao cấp ở New York, chuyên làm đồ theo mẫu nhà mốt xa xỉ của Pháp như Chanel… (tức là quần áo vẫn theo phong cách Pháp, nhưng may ở Mỹ để tránh rắc rối nhập khẩu thuế quan thời đó).

Vì ý nghĩa lịch sử này, màn hóa trang của Julia Fox nhanh chóng khơi dậy làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng.

Khi People chia sẻ đoạn video về bộ trang phục, phần lớn bình luận đều tỏ rõ sự phản đối: “Thật đáng quan ngại”, “Điều này không thể chấp nhận được. Xin lỗi gia đình Onassis (bà Jackie sau này tái hôn với tỷ phú Aristotle Onassis) và Kennedy vì phải nhìn thấy và khơi lại ký ức đau thương”, “Vô duyên hết mức. Bi kịch không phải là trang phục hóa trang”, “Cô ta là nghệ sĩ bất tài đang tuyệt vọng tìm kiếm sự chú ý”, “Cô ta thật thảm hại và đáng xấu hổ. Cô ta không có ý niệm nào về việc cần tôn trọng người đã khuất sao?”…

Lời giải thích không được chấp nhận

Trước làn sóng chỉ trích, Julia đăng bài lên Instagram giải thích về lý do chọn tái hiện bà Jackie vào dịp Halloween.

“Tôi ăn mặc như Jackie Kennedy trong bộ vest màu hồng không phải để hóa trang, mà là để tuyên bố. Khi chồng bị ám sát, bà ấy từ chối thay trang phục dính máu và nói, ‘Tôi muốn họ thấy những gì họ đã làm’. Hình ảnh bộ suit hồng mỏng manh vấy máu là một trong những sự đối lập gây ám ảnh nhất của lịch sử hiện đại. Vẻ đẹp và kinh dị. Sự độc đáo và tàn phá. Quyết định không thay trang phục của bà ấy, ngay cả khi được khuyên nhủ, là hành động dũng cảm phi thường. Đó là trình diễn, phản kháng và tiếc thương cùng một lúc. Một phụ nữ dùng hình ảnh và sự duyên dáng làm vũ khí để vạch trần bạo lực. Nó là về tổn thương, quyền lực. Bản thân sự nữ tính cũng là hình thức phản kháng. Jackie O muôn năm”, Julia viết.

Bà Jackie giữ nguyên bộ đồ dính máu đứng cạnh Lyndon B. Johnson khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: Bettmann Archive.

Bạn gái cũ Kanye West thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì tranh cãi liên quan đến lựa chọn thời trang của cô. Tuy vậy, cô ít khi cần phải giải thích công khai. Đây được xem là lần hiếm hoi.

Tuy nhiên, cô không thể xoa dịu được dư luận phẫn nộ. Nhiều người tin rằng cô chỉ đang chống chế.

“Một số người sẽ làm bất cứ điều gì để gây chú ý. Rồi khi họ thấy sự chú ý không có lợi, họ bịa ra một tuyên bố. Điều này thật thiếu đẳng cấp và phản cảm. Chẳng có tuyên bố nào có thể biện minh cho nó...", “Ăn mặc như thế trong bối cảnh bạo lực chính trị đang gia tăng là tôn vinh nó, chứ không phải là tôn vinh sự kiên cường của phụ nữ", “Với bà ấy, đó là hành động dũng cảm phi thường. Với cô, đó chỉ là tìm kiếm sự chú ý và vô cùng thiếu tôn trọng"... là những bình luận được để lại dưới bài đăng của Julia.

Không lâu sau, Jack Schlossberg, phóng viên chính trị của Vogue đồng thời là cháu ngoại ruột của bà Jackie (có mẹ là Caroline Kennedy, con gái của bà Jackie và ông Kennedy), lên tiếng chỉ trích: “Julia Fox tôn vinh bạo lực chính trị là điều kinh tởm, tuyệt vọng và nguy hiểm. Tôi chắc chắn người bà đã khuất cũng sẽ đồng ý với tôi”.

Julia bị bị cáo buộc xúc phạm người đã khuất và khơi dậy nỗi đau cho gia đình Kennedy. Ảnh: Getty Images.