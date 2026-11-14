Dù đã được gỡ bỏ nhưng sự cố hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu khiến hơn 10.000 chuyến bay bị gián đoạn, hàng trăm chuyến bị hủy và tình trạng hỗn loạn dự kiến còn kéo dài sang ngày 14/11.

Trước đó, ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh dừng toàn bộ các chuyến bay khởi hành trên phạm vi nước Mỹ sau khi xảy ra sự cố liên lạc tại nhiều trung tâm kiểm soát không lưu. Đây là biện pháp hiếm gặp, gây gián đoạn hoạt động hàng không tại hàng loạt sân bay lớn.

Theo FAA, sự cố xuất phát từ tình trạng gián đoạn viễn thông tạm thời, ảnh hưởng đến nhiều trung tâm kiểm soát không lưu trên cả nước. Cơ quan này cho biết quyết định dừng các chuyến bay được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh hệ thống liên lạc gặp trục trặc.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết tại Nhà Trắng hôm 13/11 rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự cố này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin.

Theo một thông báo nội bộ của Alaska Airlines mà CNBC tiếp cận được, vấn đề liên quan đến cả hệ thống liên lạc và radar. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố vẫn chưa được xác định.

FAA cho biết các kỹ thuật viên đang khẩn trương điều tra và khắc phục vấn đề.

Lệnh dừng khởi hành được ban hành vào khoảng 16h ngày 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tại thời điểm đó, FAA xác nhận sự cố đang ảnh hưởng đến nhiều trung tâm kiểm soát không lưu đường dài (Air Route Traffic Control Centers) – những cơ sở chịu trách nhiệm điều phối máy bay ở độ cao lớn trong suốt hành trình.

Theo công ty dữ liệu hàng không Cirium, khoảng 11.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay Mỹ sau 16h cùng ngày. Hơn 10.000 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi sự cố. Ngoài ra, khoảng 600 chuyến bay phải chuyển hướng, trong đó 104 chuyến được điều phối đến các sân bay khác.

Hàng loạt hãng hàng không phải hủy chuyến

Sự cố kéo dài khiến các hãng hàng không đối mặt với nguy cơ gián đoạn dây chuyền. Dù những máy bay đã cất cánh vẫn được phép tiếp tục hành trình, các hãng phải chuẩn bị phương án hủy chuyến khi hoạt động tại sân bay khởi hành bị đình trệ.

JetBlue Airways thông báo với nhân viên rằng hãng sẽ hủy các chuyến bay còn lại trong ngày, ngoại trừ một số đường bay đến châu Âu. Hãng cũng dự kiến hủy thêm các chuyến bay vào ngày 14/11 nhằm bố trí lại máy bay và phi hành đoàn, sẵn sàng khôi phục hoạt động khi hệ thống vận hành bình thường.

Theo những người am hiểu sự việc, Giám đốc FAA Bryan Bedford đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo các hãng hàng không vào khoảng 18h cùng ngày. Tại cuộc họp, thời điểm khắc phục hoàn toàn sự cố vẫn chưa được xác định.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy, đến 17h56 theo giờ miền Đông, một số chuyến bay quốc tế khởi hành từ Mỹ vẫn đang hoạt động. Trong đó có chuyến bay của Lufthansa từ Boston đến Frankfurt (Đức), cất cánh lúc 17h21, và chuyến bay của ITA Airways từ Boston đến Rome (Italy), khởi hành lúc 17h24.

Đến 18h50, một số chuyến bay chở khách và hàng hóa từ bờ Tây nước Mỹ đến châu Á và Hawaii cũng đã được phép cất cánh.

FAA cho biết các chuyến bay sẽ được phép khởi hành trở lại khi các cơ sở điều phối không lưu trên đường bay khôi phục hoạt động, đồng thời việc nối lại khai thác phải được phối hợp với hệ thống kiểm soát không lưu.

Đối với các chuyến bay quốc tế đến Mỹ, FAA cho biết việc tiếp nhận sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Các hãng hàng không lớn tại Mỹ cũng phát đi thông báo, khẳng định sẽ hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng và khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra thông tin cập nhật về lịch bay.

Lệnh dừng bay toàn quốc hiếm khi xảy ra tại Mỹ

Việc FAA đình chỉ các chuyến bay khởi hành trên phạm vi toàn quốc là biện pháp đặc biệt hiếm gặp trong lịch sử hàng không Mỹ.

Lần gần nhất sự việc tương tự xảy ra vào tháng 1/2023, khi FAA buộc phải tạm dừng các chuyến bay do sự cố hệ thống thông báo an toàn cho phi công (NOTAM). Trước đó, hoạt động hàng không dân dụng Mỹ từng bị đình chỉ trên toàn quốc sau các vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Những năm gần đây, ngành hàng không Mỹ liên tục đối mặt với các sự cố kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động kiểm soát không lưu.

Tháng 9/2026, hàng trăm chuyến bay đến Newark, bang New Jersey, và Philadelphia bị hủy, chậm hoặc chuyển hướng sau khi một tuyến cáp quang của Verizon vô tình bị cắt trong quá trình thi công tại New Jersey. Sự cố khiến đường truyền dữ liệu dự phòng quan trọng phục vụ kiểm soát viên không lưu bị gián đoạn.

Năm 2025, các kiểm soát viên không lưu cũng từng mất liên lạc với máy bay hoạt động trên các đường bay đến và đi từ sân bay quốc tế Newark Liberty. Sự cố thiết bị này gây ra tình trạng chậm chuyến nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng xuống cấp của hạ tầng hàng không Mỹ và tình trạng thiếu nhân lực kiểm soát không lưu.

Sự cố ngày 13/11 tiếp tục cho thấy mức độ phụ thuộc của hệ thống hàng không Mỹ vào hạ tầng viễn thông và công nghệ điều phối không lưu. Trong bối cảnh nguyên nhân vẫn đang được điều tra, thời gian khôi phục hoàn toàn hoạt động và mức độ ảnh hưởng kéo dài đến lịch bay những ngày tiếp theo vẫn chưa được xác định.

Tham khảo: CNBC