Vào ngày 22/10 (giờ địa phương) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, tại 10 tiểu bang đã có 1 người tử vong, 49 người bị bệnh và 10 người phải nhập viện. Tất cả đều liên quan đến đợt bùng phát vi khuẩn E. coli có liên quan đến một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong thực đơn của McDonald's - hamburger Quarter Pounder.

Chủng vi khuẩn E. coli O157:H7 có thể gây ra bệnh nghiêm trọng và là nguồn gốc của đợt dịch bùng phát năm 1993 khiến bốn trẻ em tử vong sau khi ăn hamburger chưa nấu chín tại nhà hàng Jack in the Box.

Cổ phiếu của chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới này đã giảm khoảng 6% trong phiên giao dịch mở rộng. Một thương nhân chăn nuôi cho biết đợt bùng phát cũng có thể gây áp lực lên giá gia súc trong thời gian tới của Mỹ do những lo ngại về chất lượng thịt bò.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ), những người được phỏng vấn trong quá trình điều tra về đợt bùng phát dịch bệnh này đều cho biết đã ăn tại McDonald's trước khi phát bệnh. Và hầu hết mọi người đều đều cập đến việc ăn một chiếc hamburger Quarter Pounder.

CDC cho biết thành phần cụ thể liên quan đến đợt dịch này vẫn chưa được xác định nhưng các nhà điều tra đang tập trung vào hành tây tươi thái mỏng và thịt bò tươi.

"Những phát hiện ban đầu từ cuộc điều tra cho thấy một số bệnh có thể liên quan đến hành tây thái mỏng được sử dụng trong Quarter Pounder và được cung cấp bởi một nhà cung cấp duy nhất phục vụ cho ba trung tâm phân phối", Cesar Piña, Giám đốc chuỗi cung ứng của McDonald's Bắc Mỹ cho biết.

McDonald's đã chủ động loại bỏ hành tây thái mỏng và thịt bò viên cũng như hamburger Quarter Pounder khỏi các cửa hàng ở những tiểu bang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bao gồm Colorado, Kansas, Utah và Wyoming. Phía công ty cũng cho biết đang làm việc với các nhà cung cấp để bổ sung nguồn cung trong tuần tới.

Luật sư an toàn thực phẩm Hoa Kỳ Bill Marler, người đại diện cho một nạn nhân trong vụ bùng phát dịch bệnh tại nhà hàng Jack in the Box, cho biết, có thể số lượng người mắc bệnh thực tế có thể cao hơn và hành tây cũng có liên quan đến các vụ bùng phát E. coli O157:H7 trước đây.

Các triệu chứng của E. coli bao gồm đau bụng dữ dội, tiêu chảy và nôn mửa. Hầu hết những người bị nhiễm trùng sẽ bắt đầu cảm thấy ốm từ ba đến bốn ngày sau khi ăn hoặc uống thứ gì đó có chứa vi khuẩn, sở y tế công cộng Colorado cho biết. Tuy nhiên, bệnh có thể bắt đầu từ một đến 10 ngày sau khi tiếp xúc, sở này cho biết thêm.

Ngoài Colorado, CDC cho biết một số nhóm nhỏ gồm một số người đã bị bệnh sau khi ăn một chiếc Quarter Pounder ở Nebraska, Utah và Wyoming. Kansas, Missouri, Oregon, Iowa, Wisconsin và Montana mỗi nơi có một ca bệnh.

