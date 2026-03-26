Dù tập cuối đã khép lại, tác phẩm cổ trang Trục Ngọc hiện vẫn là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mê phim Hoa ngữ. Không ngoài dự đoán ban đầu, sự kết hợp giữa cặp đôi visual Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, cùng ngón nghề làm phim của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, đã tạo nên một câu chuyện ngôn tình cổ đại đẹp như tranh vẽ và tràn ngập cảm xúc.

Người nổi tiếng cũng như bao "mọt phi" khác, cũng đều mê mệt Trục Ngọc không rời mắt. Mới đây, hotgirl Sun HT đã đăng đàn hỏi ý kiến cư dân mạng liệu có nên xem Trục Ngọc không. Cô dành lời khen có có cánh, khen ngợi từng phân đoạn, từ người đến cảnh vật đều nét căng như được dàn dựng bằng AI. Cô nàng không quên tiết lộ được bạn thân Hoàng Ku giới thiệu cho Trục Ngọc, đồng thời bị nam stylist yêu cầu xem phim luôn.

"Ủa Trục Ngọc là film AI hả các má. Vừa mở lên coi cái giật mình, sao cả người lẫn cảnh nét quá vậy? Có thật không vậy? Có nên xem không xin review đi ạ. Hoàng Ku cứ bắt coi kêu đẹp lắm" , Sun HT chia sẻ. Cặp bài trùng còn bật mí "chồng iu" xuất hiện từ tập 3 và lộ diện rải rác xuyên suốt thời gian phát sóng cho tới vài tập cuối mới được lên hình nhiều hơn. Theo phán đoán của vài netizen, nhân vật "chồng iu" được nhắc đến rất có thể là nam thần Nghiêm Khoan với nhan sắc từng gây sốt Á châu.

Bên dưới phần bình luận, bài đăng của Sun HT nhanh chóng biến thành một “trạm review” sôi nổi khi cư dân mạng đồng loạt thúc giục cô nàng xem Trục Ngọc ngay lập tức. Hàng loạt ý kiến khen phim “đẹp quá trời”, “hay từng tập”, “mê không lối thoát” xuất hiện dày đặc. Có netizen chia sẻ trải nghiệm xem một mạch không dứt ra, đồng thời cảm thấy “hơn cả thất tình” sau khi phim kết thúc chỉ vì không còn được ngắm dàn trai đẹp.

Phương Ly - founder một thương hiệu bánh và cà phê đình đám, cũng không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ trải nghiệm cày phim của mình. Cô thừa nhận đã rất lâu rồi mới lại bị cuốn vào một bộ cổ trang đến vậy: từ dàn nhân vật chính - phụ cho tới sư huynh, sư muội, sư phụ… tất cả đều đẹp đồng đều, bối cảnh chỉn chu, mãn nhãn, còn nội dung thì gọn gàng, không lê thê dài dòng như nhiều phim cùng thể loại.

Đặc biệt, hình mẫu nam chính Trương Lăng Hách “ít nói nhưng yêu nhiều”, vừa trượng nghĩa vừa văn võ song toàn khiến cô nàng mê mệt, trong khi nữ chính Điền Hi Vi lại ghi điểm bởi nét xinh xắn, đáng yêu nhưng vẫn có cá tính riêng. Phương Ly còn hài hước thừa nhận mình đã “đắm chìm cái rụp” một mạch 28 tập, để rồi rơi vào cảnh sốt ruột chờ phim lên sóng tiếp.

Trương Lăng Hách là nhân tố hút fangirl cực mạnh

Điểm ăn tiền nhất của Trục Ngọc chắc chắn là phần hình ảnh, thứ mà gần như ai xem cũng phải gật gù công nhận. Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt rõ ràng rất mát tay trong cách dàn dựng, từ góc máy, ánh sáng đến bố cục khung hình đều được chăm chút kỹ, tạo cảm giác mỗi phân cảnh như một bức tranh điện ảnh. Đặc biệt là những khoảnh khắc như gặp nhau giữa trời tuyết hay đêm tân hôn dưới ánh nến, đẹp đến mức dễ khiến người xem rung động. Tuy nhiên, cũng vì quá đề cao tính thẩm mỹ nên đôi lúc bối cảnh lại hơi thiếu đi sự chân thực. Cảnh sắc trong phim “thơ” quá, thành ra có lúc xem cứ như đang lạc vào chốn tiên cảnh, thay vì đời sống bình dân của một gia đình làm nghề mổ heo. Do vậy, nhận xét Trục Ngọc như được làm bằng AI của Sun HT cũng có phần đúng.

Về nhịp phim, nhìn chung Trục Ngọc có tiết tấu khá ổn định. Dù vẫn có vài đoạn sinh hoạt đời thường hơi dài dòng khiến người xem phải tua nhẹ, nhưng tổng thể mạch truyện vẫn chắc tay, không bị đứt gãy. Kịch bản tuy không quá mới khi đi theo motip quen thuộc, nhưng lại ghi điểm ở cách triển khai tuyến tình cảm và yếu tố hài được cài cắm vừa đủ. Những tình tiết kiểu “kết hôn giả - sống chung sau cưới” được xử lý khá tự nhiên, đủ để kéo cảm xúc người xem lên xuống theo nhân vật.

Phần visual của cặp đôi chính thì khỏi bàn, vốn đã đẹp sẵn, qua tay quay dựng và ánh sáng lại càng được “buff” lên mức tối đa. Trương Lăng Hách đặc biệt hợp với kiểu vai trầm ổn, lạnh lùng. Tuy makeup hơi quá tay, không thể phủ nhận sức hút visual của nam diễn viên đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim. Bù lại, ánh mắt của anh chàng lúc nào cũng toát ra sự yếu đuối kết hợp với nguy hiểm, tạo cảm giác rất hút. Trong khi đó, Điền Hi Vi đảm nhận một hình tượng không dễ, vừa ngọt ngào, dễ thương nhưng vẫn phải có cá tính riêng. Cô đang thể hiện khá tròn trịa, không tạo cảm giác gượng ép, đủ để người xem tin vào nhân vật.