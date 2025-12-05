Sáng 5/12, thông tin Netflix chính thức bật đèn xanh cho dự án hành động dán nhãn 18+ mang tên Taigo khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bộ phim do đạo diễn Lee Sang Yong chỉ đạo, đồng thời quy tụ ba gương mặt đình đám: Ma Dong Seok, Lee Jin Wook và đặc biệt là Lisa. Việc Lisa lần đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh khiến thông báo này lập tức khiến truyền thông rung chuyển, nhất là khi cô có dịp xuất hiện chung với “ông hoàng phim hành động” Ma Dong Seok.

Taigo quy tụ ba gương mặt đình đám: Ma Dong Seok, Lee Jin Wook và đặc biệt là Lisa

Lisa tại buổi đọc kịch bản

Lisa cũng bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội thử sức với vai diễn đầy tiềm năng trong lần đầu đóng phim. Cô cho biết rất biết ơn khi được hợp tác cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, đồng thời tiết lộ việc góp mặt trong một tác phẩm hành động là mơ ước cô theo đuổi từ lâu. Với Lisa, việc debut diễn xuất bằng một dự án quy mô như Taigo là niềm vui lớn trong sự nghiệp.

Lisa debut làm diễn viên với vai diễn Mook trong The White Lotus 3

Trước đó vào khoảng đầu năm nay, Lisa đã có màn debut làm diễn viên qua siêu phẩm hài đen The White Lotus 3 trên HBO. Trong lần đầu tiên lấn sân phim ảnh, Lisa vào vai Mook, một nhân viên người Thái tại resort Hoa sen trắng, bắt đầu bị cuốn vào những thị phi giữa đồng nghiệp và với những vị khách kiêu ngạo tại khu nghỉ dưỡng.

Mỹ nhân xứ Chùa Vàng được khen ngợi diễn xuất, đài từ tự nhiên, không gặp quá nhiều khó khăn ở lần thử sức này. Rũ bỏ đi lớp ngoài bóng bảy của một ngôi sao Kpop hàng đầu, Lisa gây ấn tượng nhờ nhan sắc thùy mị, giản dị trong tạo hình của Mook, khoe trọn vẻ đẹp mang đậm nét Thái Lan.

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi Lisa mà đóng hành động thì thôi rồi. - Lisa diễn khá ổn trong The White Lotus nên tôi khá trông đợi. - Đóng cùng chú Ma thì đảm bảo phim này trăm tỷ. - Thấy Lisa cũng hợp làm diễn viên đó. - 18+ cơ á, không biết sẽ như thế nào đây.

Taigo thuộc thể loại hành động kịch tính, xoay quanh nhân vật lính đánh thuê Taigo – người từng trải qua tuổi thơ mồ côi trong chiến tranh. Trong một nhiệm vụ then chốt, bạn thân của anh là Ria không may bị một tổ chức tội phạm bắt giữ, buộc Taigo phải lao vào hành trình giải cứu đầy hiểm nguy. Phim được gắn mác 18+ với nhiều phân đoạn chiến đấu bạo lực, đồng thời nằm trong vũ trụ Extraction, nơi Chris Hemsworth giữ vai trò nhân vật trung tâm.

Dự án được đạo diễn Lee Sang Yong dẫn dắt, người đứng sau sự thành công của The Roundup 2 và 3. Ma Dong Seok, nam diễn viên chuyên trị phim hành động bom tấn, hứa hẹn sẽ góp phần giúp phim đạt doanh thu cao. Lisa hóa thân thành Ria, đồng đội và cũng là người bạn gắn bó với nhân vật chính; trong khi Lee Jin Wook vào vai Arman Choi, thành viên tổ chức tội phạm đối đầu trực diện với Taigo.