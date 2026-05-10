MXH náo loạn vì cảnh 18+ của IU và Byeon Woo Seok, chuyến này Lee Jong Suk tức chết mất thôi

Tập 10 của Perfect Crown không chỉ khiến khán giả nín thở trước những mưu mô vương quyền mà còn làm mạng xã hội "bùng nổ" với cảnh 18+ đầy lãng mạn của IU và Byeon Woo Seok. Giữa cơn bão khen ngợi chemistry đỉnh cao, cái tên Lee Jong Suk bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, tình cảm của nữ tài phiệt Seong Hee Joo (IU) và Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) đã trải qua nhiều giằng xé với bản hợp đồng hôn nhân đầy toan tính. Sau khi việc ký hợp đồng trước hôn nhân bị bại lộ ở tập 9, mọi sóng gió bắt đầu đổ dồn lên cặp đôi.

Vì muốn cứu chồng, Hee Joo đã không ngần ngại quỳ gối cầu xin cha ruột của mình, thậm chí cô còn đau đớn đưa ra quyết định chia tay với Lee Ahn. Bước vào cuộc họp căng thẳng với nội các và các thành viên hoàng thất trong tập 10, nữ tài phiệt kiên quyết nhận hết mọi trách nhiệm và búa rìu dư luận về phía mình để bảo toàn tiếng tăm cho phu quân.

Đứng trước việc Hee Joo bị chỉ trích và chấp nhận hy sinh bản thân, Lee Ahn từng cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng rồi, vì quá đau lòng và nhận ra bản thân không thể nhu nhược thêm nữa, anh quyết định rũ bỏ vỏ bọc vương tử thất thế không có quyền thừa kế. Lee Ahn bất ngờ công bố di chiếu của tiên đế, khẳng định ngai vàng vốn dĩ thuộc về mình. Mặc cho Thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) tức giận chất vấn tại sao bấy lâu nay nhẫn nhịn giấu kín mà giờ lại lật lọng, Lee Ahn kiên định cho biết ngai vàng lúc này là cách duy nhất để anh bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Hee Joo cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định trở thành hoàng đế của anh.

Sau màn "hộ thê" đầy khí chất quân vương tại phiên điều trần, mọi dồn nén cảm xúc, những hiểu lầm khi Hee Joo muốn chia tay và sự khao khát của cả hai đã được giải tỏa triệt để khi họ trở về không gian riêng. Tình cảm ngày càng bền chặt sau sóng gió, Đại quân Lee Ahn đã chủ động tấn công mãnh liệt.

Nụ hôn sâu từ từ chuyển thành một phân cảnh 18+ cuồng nhiệt, táo bạo nhưng vẫn cực kỳ nghệ thuật. Phản ứng hóa học bùng nổ, sự mượt mà trong từng cử chỉ chạm trán, vóc dáng vạm vỡ của "tình đầu quốc dân" Byeon Woo Seok kết hợp cùng nét quyến rũ, dạn dĩ của IU đã tạo nên một đêm tân hôn thực sự, khiến khán giả ngồi trước màn hình cũng phải đỏ mặt.

Ngay khi tập 10 kết thúc, các nền tảng mạng xã hội từ X (Twitter), Tiktok, Threads cho đến các hội nhóm mê phim Hàn tại Việt Nam gần như "vỡ trận". Khắp nơi đều ngập tràn video cắt ra từ phân cảnh bùng nổ này. Khán giả không ngừng xuýt xoa trước diễn xuất ánh mắt "tình bể bình" của Byeon Woo Seok và nhan sắc thăng hạng của IU.

Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho bộ đôi chính, hàng loạt bình luận hài hước lập tức hướng về phía nam tài tử Lee Jong Suk - bạn trai ngoài đời thực của IU. Dân tình đùa rằng nam diễn viên hẳn đang có một đêm mất ngủ khi thấy bạn gái diễn cảnh tình tứ quá đỗi chân thực.

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi, chemistry điên rồ thật sự, xin lỗi Lee Jong Suk nhưng tôi lỡ lên thuyền Lee Ahn - Hee Joo rồi!

- Byeon Woo Seok mlem quá, IU thì quyến rũ xỉu. Phân cảnh này xứng đáng phong thần trong lịch sử phim Hàn năm nay luôn á!

- Chuyến này anh Jong Suk ở nhà chắc đang nghiến răng, đập vỡ tivi mất thôi anh ơi!

- Ánh mắt Byeon Woo Seok nhìn IU tình quá, nụ hôn sâu thế kia thì ai mà chịu nổi!

- Tôi cá là rating tập 10 chạm đỉnh một phần là nhờ Lee Jong Suk cày view để soi tình địch đấy.

- Dispatch mai có khi lại chụp được cảnh Lee Jong Suk đứng khóc dưới mưa ngoài trụ sở MBC không chừng!

Dù biên kịch cố tình đẩy cao trào cuối phim bằng cú twist sinh tử – cung điện chìm trong biển lửa do ác thần Yoon Sung Won phóng hỏa, nhưng có vẻ như ngọn lửa thực sự "thiêu rụi" tâm trí khán giả đêm nay vẫn là phân cảnh 18+ của cặp đôi chính. Để tăng thêm sức nóng, nhà đài đã nhanh chóng tung ra video hậu trường của phân đoạn này. Trái ngược hoàn toàn với sự dạn dĩ, cuồng nhiệt trên màn ảnh, IU và Byeon Woo Seok lại liên tục đỏ mặt ngượng ngùng, bật cười bẽn lẽn ngay khi kết thúc cảnh quay. Sự tương tác tự nhiên và chuyên nghiệp của cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Liệu Lee Ahn có bình an vô sự? Tình yêu của cặp đôi tài phiệt - hoàng gia sẽ vượt qua kiếp nạn này ra sao? Khán giả đang đếm ngược từng ngày để chờ đợi tập 11, nhưng trước mắt, có lẽ mạng xã hội sẽ còn "náo loạn" vì phân cảnh 18+ đêm nay thêm một thời gian dài nữa.

nguồn: Soompi