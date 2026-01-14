Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? (Can This Love Be Translated) đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc được khán giả mong chờ nhất đầu năm. Ngay từ khi công bố đề tài xoay quanh mối quan hệ đặc biệt giữa một thông dịch viên và minh tinh hạng A, tác phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kịch bản mới lạ, màu sắc lãng mạn pha trộn yếu tố nghề nghiệp hiếm thấy trên màn ảnh Hàn.

Sức nóng của bộ phim càng được đẩy lên cao khi sự kiện ra mắt chính thức được tổ chức, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng yêu phim Hàn. Ngay từ khi xuất hiện tại buổi họp báo, Kim Seon Ho đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không cần tạo hình cầu kỳ, nam diễn viên vẫn “đốn tim” khán giả bằng visual sáng ngời, đường nét hiền lành nhưng không kém phần nam tính, toát ra vẻ vừa thư sinh vừa điển trai. Trong bộ suit đen tối giản, Kim Seon Ho vẫn nổi bật với hào quang mỹ nam và thân hình cao ráo.

Kim Seon Ho “đốn tim” khán giả bằng visual sáng ngời, đường nét hiền lành nhưng không kém phần nam tính (Nguồn: MBC)

Không chỉ gây chú ý vì ngoại hình, vai diễn Ju Ho Jin còn khiến khán giả nể phục bởi yêu cầu chuyên môn không hề nhẹ. Trong phim, nhân vật của Kim Seon Ho là một thông dịch viên đa ngôn ngữ, và để hóa thân trọn vẹn, nam diễn viên đã phải học cấp tốc nhiều ngoại ngữ. Chia sẻ tại họp báo, Kim Seon Ho cho biết anh tập trung học đúng những câu thoại xuất hiện trong kịch bản, đồng thời luyện cách truyền tải cảm xúc khi nói bằng ngoại ngữ. Tổng thời gian chuẩn bị kéo dài khoảng 4 tháng, với các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Ý bên cạnh tiếng Hàn.

Chính chi tiết này đã khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Nhiều khán giả gọi Kim Seon Ho là “phiên dịch viên đẹp trai nhất Hàn Quốc”, vừa có ngoại hình dễ gây thiện cảm, vừa cho thấy sự nghiêm túc và chỉn chu với vai diễn. Trên các diễn đàn và nền tảng MXH, loạt clip hậu trường, ảnh họp báo và trích đoạn phỏng vấn của anh liên tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Nhiều khán giả gọi Kim Seon Ho là “phiên dịch viên đẹp trai nhất Hàn Quốc” (Nguồn: MBC)

Một số bình luận của netizen:

- Không biết màn hình tui sáng lên hay do nụ cười của ổng nữa.

- Vậy ổng là phiên dịch viên đẹp nhất cả nước rồi còn gì nữa.

- Sao mãi không chịu già vậy anh Hô ơi.

- Kim Seon Ho đóng vai trí thức đúng hợp, nhìn là thấy uy tín liền.

- Học 3 thứ tiếng trong 4 tháng đỉnh quá, nể thật sự.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Ju Ho Jin và Cha Mu Hee. Ju Ho Jin (Kim Seon Ho) là một thông dịch viên luôn đặt tính trung lập trong công việc lên hàng đầu. Trái lại, Cha Mu Hee (Go Youn Jung) là một minh tinh hạng A sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu. Cuộc gặp gỡ của họ khởi đầu thuần túy từ công việc, nhưng theo thời gian, ranh giới ấy dần bị xóa nhòa, đẩy cả hai vào một mối quan hệ cảm xúc đầy mong manh và rủi ro.

Ju Ho Jin được giao nhiệm vụ tháp tùng Cha Mu Hee trong các sự kiện công khai. Tuy nhiên, những nguyên tắc anh luôn gìn giữ bắt đầu lung lay khi anh âm thầm “làm dịu” những phát ngôn thẳng thắn, đôi lúc bộc trực đến gay gắt của Cha Mu Hee, nhằm giúp cô tránh khỏi các khủng hoảng truyền thông. Dần dần, Ju Ho Jin nhận ra bản thân không còn chỉ là người chuyển ngữ đơn thuần, mà đã trở thành người duy nhất thực sự thấu hiểu những điều Cha Mu Hee muốn nói, lắng nghe tiếng lòng và nhìn thấy con người thật phía sau ánh hào quang của một ngôi sao hạng A.

Về phía Cha Mu Hee, khi nhận ra Ju Ho Jin luôn đứng ra “đỡ đòn” cho mình bằng những bản dịch an toàn, cô bắt đầu thử thách ranh giới của anh bằng những lời trêu ghẹo, những lời thú nhận nửa thật nửa đùa, thậm chí là những phát ngôn đủ sức đe dọa cả sự nghiệp - như một cách vừa khiêu khích, vừa thăm dò cảm xúc thật sự của người phiên dịch luôn tỏ ra bình thản ấy.