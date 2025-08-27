MXH đang phát cuồng vì "sủng phi" đẹp nhất màn ảnh Hàn: Khí chất hoàng tộc nổi bần bật, muốn chê cũng không được

Một trong những thông tin hot nhất màn ảnh Hàn hiện tại là việc Lee Soo Hyuk được nhà sản xuất phim Men Of The Harem nhắm đến cho vai nam chính. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì trong năm tới, khán giả sẽ được chứng kiến màn kết duyên của anh với "tình đầu quốc dân" Suzy.

Thông tin Lee Soo Hyuk có thể sẽ nên duyên với Suzy ở bom tấn Men Of The Harem đang khiến MXH bùng nổ.

Men Of The Harem là dự án chuyển thể từ webtoon cùng tên, thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng. Phim lấy bối cảnh tại đế chế Tarium. Nhân vật nữ chính Latil sinh ra trong hoàng tộc nhưng liên tiếp gặp phải biến cố làm thay đổi cuộc đời. Cha của cô bị ám sát một cách bí ẩn, còn người yêu thì phản bội cô.

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Latil buộc phải ngồi lên ngai vàng, đồng thời kết hôn để củng cố hoàng quyền. Thế nhưng thay vì lựa chọn một hoàng hậu, Latil đã nạp 5 chàng trai trẻ vào hậu cung.

Việc nhà sản xuất Men Of The Harem nhắm Lee Soo Hyuk cho vai nam chính rất được lòng cư dân mạng.

Với việc Lee Soo Hyuk có thể sẽ vào vai nam chính, cư dân mạng đang rần rần phấn khích. Tất cả mọi người đều có chung nhận định rằng Lee Soo Hyuk không chỉ đẹp mà còn cực kỳ có khí chất hoàng tộc. Thêm vào đó, với việc xưa giờ khán giả chỉ quen thấy các phi tần là nữ mà thôi, thế nên vai nam phi tần độc lạ này càng được mong chờ hơn gấp bội.

Thực tế, sự mong chờ của khán giả dành cho Lee Soo Hyuk không phải là không có cơ sở. Cho những ai chưa biết thì hồi 2022, Lee Soo Hyuk - Han So Hee - Cha Eun Woo từng khiến cõi mạng đảo điên khi xuất hiện trong đoạn video quảng bá cho bộ webtoon The Villainess Is A Marionette. Lee Soo Hyuk vào vai hoàng tử Rezef Hill và nhận vô số lời khen từ người hâm mộ.

Lee Soo Hyuk rất hợp với dạng vai quý tộc bối cảnh phương Tây.

Anh từng chứng tỏ điều này khi tham gia đoạn video quảng bá cho webtoon The Villainess Is A Marionette.

Thêm vào đó, Suzy cũng là mỹ nhân nức tiếng với biệt danh "tình đầu quốc dân", thế nên sự kết hợp giữa hai người đang được ngóng đợi hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Men Of The Harem còn được bảo chứng chất lượng bởi biên kịch Hwang Jin Young (Người Yêu Dấu) và đạo diễn nổi tiếng Lee Eung Bok (Yêu Tinh, Quý Ngài Ánh Dương).

Một vài bình luận của netizen trước thông tin Lee Soo Hyuk nên duyên với Suzy ở Men Of The Harem:

- Khuôn mặt này phải đóng hoàng tộc mới vừa.

- Bấm máy bộ này liền đi.

- Nhìn tên đạo diễn, biên kịch và công ty sản xuất là thấy bảo chứng phim hay rồi. Dàn cast visual quá ok.

- Trời ơi hóng ảnh.

- Visual bùng nổ.

- Lại chuẩn bị thêm sợi chỉ nữa rồi.