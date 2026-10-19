Muốn thay đổi cuộc đời, hãy bắt đầu từ khoảnh khắc cảm xúc sắp vượt khỏi tầm kiểm soát

Có một thời điểm rất đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của mỗi người: Đó là khi cảm xúc dâng lên mạnh mẽ, ta muốn nổi giận, muốn phản bác, muốn lập tức chứng minh mình đúng hoặc chỉ muốn buông xuôi vì cảm thấy mọi thứ quá sức chịu đựng. Phản ứng quen thuộc thường xuất hiện gần như ngay lập tức, nhanh đến mức chúng ta không kịp nhận ra mình đang làm gì. Nhưng nếu có thể dừng lại dù chỉ vài giây, bạn sẽ nhận ra giữa cảm xúc và hành động vẫn tồn tại một khoảng trống. Và chính khoảng trống ấy có thể mở ra cơ hội để lựa chọn một cách phản ứng khác.

1. Khi cảm xúc dâng cao, đừng vội hành động

Trước đây, có thể bạn thường nghĩ rằng trưởng thành là phải biết kiểm soát cảm xúc, không nổi nóng, không buồn bã quá lâu và luôn giữ được vẻ bình tĩnh trước những biến cố bất ngờ. Nhưng thực tế, trưởng thành không có nghĩa là lúc nào cũng phải điềm nhiên. Điều quan trọng hơn là bạn có nhận ra trạng thái của mình và biết cách ứng xử với nó hay không.

Khi tức giận, lo lắng hoặc thất vọng, hãy thử tạm dừng trước khi nói hay làm bất cứ điều gì có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bạn không nhất thiết phải lập tức xua đuổi cảm xúc, cũng không cần ép mình phải bình tĩnh ngay lập tức. Hãy thử tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Điều gì vừa khiến mình phản ứng mạnh đến vậy? Mình có thực sự cần hành động ngay lúc này không?".

Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy giúp bạn chuyển từ trạng thái phản ứng tự động sang trạng thái quan sát có ý thức. Thay vì để cơn giận quyết định lời nói, bạn bắt đầu nhận ra mình đang tức giận. Thay vì lập tức tin rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ, bạn có cơ hội xem xét liệu nhận định ấy có hoàn toàn chính xác hay không.

Đây không phải là cách để phủ nhận cảm xúc hay biến mình thành người luôn kiểm soát được mọi tình huống. Đó là cách tạo ra một khoảng dừng đủ để cảm xúc không lập tức biến thành hành động.

2. Đừng chỉ hỏi mình đang khó chịu vì điều gì, hãy nhìn lại cách mình phản ứng

Có những người nhiều năm liền vẫn mắc kẹt trong những vấn đề tương tự. Họ thường xuyên cảm thấy bị xem nhẹ, dễ nổi nóng khi bị góp ý, lo lắng mỗi khi đứng trước sự thay đổi hoặc tự trách bản thân sau mỗi lần mắc lỗi. Hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng phản ứng của họ gần như không đổi.

Khi gặp chuyện không vừa ý, họ lập tức phòng thủ. Khi bị người khác từ chối, họ cho rằng mình không đủ tốt. Khi công việc không thuận lợi, họ nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì ra hồn. Những suy nghĩ này xuất hiện lặp đi lặp lại đến mức trở thành phản xạ quen thuộc.

Vấn đề nằm ở chỗ, một phản ứng quen thuộc không đồng nghĩa với một phản ứng có ích. Việc tức giận có thể khiến bạn cảm thấy mình đang bảo vệ được bản thân, nhưng nếu sau đó mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn, bạn lại mất nhiều ngày để dằn vặt, liệu cách phản ứng ấy có thực sự giúp bạn giải quyết vấn đề?

Lần tới, khi một tình huống quen thuộc khiến bạn khó chịu, hãy thử quan sát cách mình thường phản ứng. Bạn có lập tức đổ lỗi, im lặng chịu đựng, cố làm hài lòng người khác hay suy diễn theo hướng tiêu cực không? Sau đó, hãy tự hỏi: "Cách này đã giúp mình tốt hơn chưa? Nếu cứ tiếp tục phản ứng như vậy, một năm nữa cuộc sống của mình sẽ khác đi hay vẫn lặp lại vòng luẩn quẩn cũ?".

Không phải mọi vấn đề đều bắt nguồn từ cách bạn suy nghĩ hay hành xử. Có những hoàn cảnh thực sự bất công, những người cư xử thiếu trách nhiệm và những khó khăn nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nhận diện được phần mình có thể thay đổi sẽ giúp bạn chủ động hơn, thay vì chỉ chờ hoàn cảnh hoặc người khác thay đổi trước.

3. Những niềm tin cũ có thể đang âm thầm giới hạn bạn

Một trong những điều khó nhận ra nhất là chúng ta thường xem những suy nghĩ đã quen thuộc như sự thật hiển nhiên.

Nếu từ lâu bạn vẫn nghĩ mình kém cỏi, bạn có thể dễ dàng diễn giải một lời góp ý thành bằng chứng cho thấy mình không đủ năng lực. Nếu tin rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương, bạn có thể liên tục nghi ngờ thiện ý của người khác. Nếu luôn cho rằng thay đổi là điều quá khó khăn, bạn có thể từ bỏ ngay cả khi chưa thực sự thử sức.

Những niềm tin này có thể hình thành từ trải nghiệm trong quá khứ, cách chúng ta được nuôi dạy, những lần thất bại hoặc lời nhận xét từng nghe khi còn nhỏ. Khi được lặp lại đủ nhiều, chúng ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận bản thân, lựa chọn cơ hội và phản ứng trước những tình huống mới.

Nhưng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu không có nghĩa nó là sự thật. Cảm giác mình chưa đủ tốt không chứng minh rằng mình thực sự kém cỏi. Một lần thất bại cũng không đủ để kết luận rằng bạn sẽ luôn thất bại.

Vì vậy, thay vì cố ép mình phải tin ngay vào những lời khẳng định tích cực, hãy bắt đầu bằng việc xem xét lại bằng chứng. Khi nghĩ "Mình không thể thay đổi", hãy thử hỏi: "Điều gì khiến mình tin như vậy? Có lần nào mình từng thay đổi được một thói quen, học được kỹ năng mới hoặc vượt qua một việc khó khăn không?".

Bạn cũng có thể thay câu "Mình không bao giờ làm được việc này" bằng một cách diễn đạt thực tế hơn: "Hiện tại mình chưa biết cách làm, nhưng mình có thể học từng bước". Câu nói mới không phủ nhận khó khăn, nhưng cũng không đóng cánh cửa của những khả năng chưa được thử nghiệm.

Thay đổi niềm tin không đơn giản là thay một câu tiêu cực bằng một câu tích cực rồi chờ cuộc sống chuyển biến. Điều quan trọng là bạn học cách nhìn nhận bản thân linh hoạt hơn, thử những hành động mới và tích lũy trải nghiệm đủ để điều chỉnh quan điểm của mình.

4. Muốn thoát khỏi lối mòn, hãy tập phản ứng khác đi

Hiểu được vấn đề mới chỉ là bước đầu. Nếu nhận ra mình thường cáu gắt khi bị góp ý nhưng lần nào cũng tiếp tục nổi nóng, bạn vẫn đang duy trì mô thức cũ.

Sự thay đổi thực sự cần được thể hiện qua những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày. Khi trước đây bạn thường lập tức tranh cãi, lần này hãy thử lắng nghe hết ý kiến của đối phương trước khi trả lời. Nếu trước đây bạn thường im lặng vì sợ làm người khác phật lòng, hãy tập nói ra nhu cầu của mình một cách rõ ràng và tôn trọng. Nếu mỗi lần mắc lỗi bạn đều tự trách mình suốt nhiều ngày, hãy thử tập trung vào cách khắc phục thay vì tiếp tục trừng phạt bản thân.

Ban đầu, những phản ứng mới có thể khiến bạn thấy không tự nhiên. Bạn đã quen với việc phòng thủ nên việc bình tĩnh lắng nghe có thể tạo cảm giác khó chịu. Bạn từng quen chiều lòng người khác nên việc nói lời từ chối có thể khiến bạn áy náy. Bạn đã quen trì hoãn nên việc bắt tay vào làm ngay một việc nhỏ có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Cảm giác lạ lẫm ấy không nhất thiết có nghĩa bạn đang làm sai. Đôi khi, nó chỉ cho thấy bạn đang thử một cách hành xử chưa quen thuộc. Dĩ nhiên, không phải sự khó chịu nào cũng là dấu hiệu của tiến bộ; bạn vẫn cần xem xét hoàn cảnh, giới hạn cá nhân và hậu quả của lựa chọn mình đưa ra.

Điều đáng làm là bắt đầu từ những thay đổi vừa sức, lặp lại đủ nhiều và điều chỉnh khi cần thiết. Bạn không cần biến mình thành một con người hoàn toàn khác chỉ sau một đêm. Bạn chỉ cần từng bước ngừng để phản xạ cũ quyết định mọi chuyện thay mình.

5. Tỉnh thức không phải là không bao giờ mất kiểm soát

Có một hiểu lầm phổ biến khi nói về việc quản lý cảm xúc: Nhiều người cho rằng nếu đã trưởng thành, họ sẽ không còn tức giận, lo lắng hay bị những suy nghĩ tiêu cực làm phiền. Khi cảm xúc mạnh quay trở lại, họ lại thất vọng vì nghĩ rằng mình chưa tiến bộ.

Thực tế, nhận thức về bản thân không khiến chúng ta miễn nhiễm với những cảm xúc khó chịu. Bạn vẫn có thể nổi nóng, buồn bã, bất an hoặc phản ứng theo thói quen cũ. Sự khác biệt nằm ở khả năng nhận ra điều đang xảy ra, hiểu tác động của nó và quay lại lựa chọn phù hợp hơn.

Bạn có thể bắt đầu bằng một lần dừng lại trước khi gửi tin nhắn trong lúc tức giận. Một lần thừa nhận rằng mình đang ghen tị thay vì tìm cách phủ nhận. Một lần nhận ra bản thân đang suy diễn và chủ động hỏi lại để làm rõ sự việc. Hoặc đơn giản là nhận thấy mình đã quá mệt và cần nghỉ ngơi thay vì tiếp tục ép bản thân phải hoàn thành mọi thứ.

Theo thời gian, những lần quan sát và lựa chọn như vậy có thể giúp bạn xây dựng những thói quen phản ứng mới. Khoa học thần kinh cho thấy não bộ có khả năng thay đổi theo trải nghiệm và quá trình học tập, nhưng không nên hiểu điều đó theo nghĩa chỉ cần quan sát một suy nghĩ là các liên kết thần kinh cũ sẽ lập tức bị cắt bỏ. Sự thay đổi thường cần thời gian, thực hành và nhiều yếu tố hỗ trợ.

Nếu cảm xúc kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, các mối quan hệ hoặc sinh hoạt hằng ngày, việc tìm đến chuyên gia tâm lý cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Bạn không cần phải tự mình giải quyết tất cả.

Cuối cùng, trưởng thành không phải là hành trình loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực hay buộc bản thân lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Đó là quá trình hiểu mình rõ hơn, nhận ra những niềm tin không còn phù hợp và học cách phản ứng có chủ đích thay vì để thói quen cũ dẫn dắt.

Bạn không thể kiểm soát mọi điều xảy đến trong cuộc đời, cũng không thể buộc tất cả mọi người phải cư xử theo cách mình mong muốn. Nhưng bạn có thể học cách nhìn nhận sự việc khác đi, đặt ra giới hạn cần thiết và lựa chọn hành động phù hợp hơn. Đôi khi, bước ngoặt không bắt đầu từ một quyết định lớn lao, mà từ khoảnh khắc bạn đang rất muốn phản ứng như mọi lần nhưng quyết định dừng lại, suy nghĩ và thử một cách khác.