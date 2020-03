Muốn thắng thế trong tình yêu, phải khiến mình có giá - Triết lý "chuẩn đét" của mẹ bỉm sữa có nhan sắc "vạn người mê"

Ở tuổi 28, Quỳnh Trang đang ở độ chín của thanh xuân: Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, được làm công việc đúng sở thích, có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên chồng và con gái. Vốn là du học sinh Úc, thường xuyên có những chuyến đi trải nghiệm ở nước ngoài, ứng xử khéo léo và dồi dào kinh nghiệm làm đẹp chẳng thua kém bất kỳ beauty blogger nào, trang facebook cá nhân với 58.000 lượt theo dõi của cô luôn "tấp nập" người ra vào với nhiều chủ đề bàn luận thú vị.



Gương mặt và phong cách "bánh bèo" nữ tính nhưng Quỳnh Trang lại có nhiều quan điểm sống rất mạnh mẽ và quyết đoán. Trong số các chủ đề hot trên trang cá nhân, Trang từng khiến các chị em phải "vỗ tay rần rần" cho những chia sẻ sâu sắc về tình yêu, hôn nhân, những đặc quyền của phái đẹp cùng bí quyết cân bằng cuộc sống, gia đình và sự nghiệp… Điển hình là 4 triết lý sống "chuẩn đét" dưới đây!

Muốn thắng thế trong tình yêu, phụ nữ phải khiến mình "có giá"!

Nhiều người hay đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để giữ được thế chủ động trong một mối quan hệ?". Và câu trả lời của Quỳnh Trang là: Trong vạn cách đầu tư, "nâng giá trị bản thân" luôn sinh lời tốt nhất! Điều này cũng đặc biệt đúng trong tình yêu.

"Bạn biết đấy, một người đàn ông có tầm sẽ chỉ có thể bị thu hút bởi một phụ nữ đủ tốt. Phụ nữ muốn bản thân nhận được nhiều sự ưu ái hay thắng thế trong tình yêu thì điều đầu tiên đó là phải khiến bản thân "có giá" cái đã. Bên cạnh đó thì xinh đẹp, sự nghiệp tốt, ứng xử khéo léo… không tự nhiên mà đến. Chúng đều phải được gây dựng một cách nghiêm túc và có đầu tư. Nói một cách dễ hiểu hơn thì là thiếu gì, bổ sung đó. Nếu bạn không có ngoại hình trời phú, phải học hỏi các bí quyết làm đẹp, chọn gu thời trang phù hợp. Nếu bạn ứng xử chưa tốt, hãy chăm ra ngoài giao tiếp với mọi người. Nếu bạn muốn có sự nghiệp tốt, hãy chăm chút nỗ lực để có thành tích cao trong công việc", Trang chia sẻ.

Phụ nữ, nếu không tự yêu bản thân thì ai sẽ chủ động yêu mình?

Cũng giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, trước đây, Trang từng có thời gian vô cùng stress khi không tìm được cách cân bằng giữa công việc và gia đình, cuộc sống. "Cả ngày đi làm, đến tối về nhà, cùng 1 lúc mình cứ muốn vừa xem phim với chồng, chơi với con nhưng tay vẫn ôm laptop để làm việc. Cuối cùng chẳng đâu vào đâu mà mình còn thấy rất mệt mỏi", Trang kể. Sau đó khi bình tâm, cô nghĩ rằng nếu đến mình còn không tự yêu bản thân mình thì sẽ có ai chủ động yêu thương mình cho được. Phải tự thay đổi thôi!

"Mình đã đưa ra giới hạn cho chính mình: xác định sau khi tan làm là thời gian của gia đình. Lúc đó mình sẽ không cầm điện thoại hay laptop mà chỉ tập trung chơi đùa, nói chuyện với chồng con, trừ khi có công việc gấp gọi đến. Sau khi con ngủ thì mình sẽ chỉ tranh thủ làm nốt việc công ty đến 10h, còn lại dành thời gian để chăm sóc bản thân, đọc 1 quyển sách hay hoặc xem 1 bộ phim hay với chồng. Mình biết các mẹ bỉm sữa hay bị tham công tiếc việc, muốn làm hết việc này việc kia cùng 1 lúc và tin rằng mình có thể làm tốt. Nhưng nếu chúng ta không rạch ròi trong cuộc sống của chính mình và tự đặt ra những quy định, giới hạn, thì mỗi ngày sẽ là 1 mớ bòng bong hỗn loạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu", Quỳnh Trang giãi bày.

Không ít chị em hay than phiền rằng từ sau khi kết hôn, gần như không còn khoảng không riêng tư cho bản thân hay đơn giản là thời gian rảnh chút ít để hâm nóng tình cảm với chồng. Nhưng thực sự thì luôn có giải pháp cho vấn đề tưởng như rất khó này. "Mọi người hay hỏi bí quyết gì khiến mình có thể đảm nhiệm được nhiều việc như thế, thực ra điều đó rất đơn giản thôi: dậy sớm và lập kế hoạch công việc rõ ràng từ hôm trước. Mình thường bắt đầu ngày mới lúc 6h sáng, sau khi chuẩn bị tinh tươm mọi thứ thì đưa con đi học và đi làm. Giờ nghỉ trưa, mình vẫn tranh thủ đi ăn cùng bạn bè hoặc đối tác để kết nối. Chiều về nhà, mình quây quần cùng ăn cơm bên chồng con, chơi với con, cho con đi ngủ. Sau khi con ngủ, mình có thể làm nốt việc trong ngày hoặc cùng chồng đi hẹn hò. Một ngày của mình rất bận, nhưng mình luôn sắp xếp để có thể làm được mọi thứ", Trang bày tỏ.

Phụ nữ đẹp ắt có quà, phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi thì cứ yên tâm sẽ có cả một xe container quà đang chờ đợi, Trang tin là vậy!

Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, phải có sự nghiệp tốt mới đúng "chuẩn" hấp dẫn!

Phụ nữ đẹp ắt có quà, phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi thì cứ yên tâm sẽ có cả một xe container quà đang chờ đợi, Trang tin là vậy!

Quỳnh Trang luôn nhiệt tình cổ vũ cho hình mẫu phụ nữ độc lập về kinh tế, quyết đoán trong sự nghiệp, vì cô cho rằng một công việc tốt sẽ mang đến không chỉ là tiền bạc mà còn nhiều cơ hội lớn để thay đổi bản thân. Bên cạnh đó, liệu có chàng trai nào lại không bị thu hút bởi một phụ nữ hoàn hảo: vừa thông minh, xinh đẹp, lại có một sự nghiệp tốt cơ chứ?

Cũng chính bởi lý do này, Quỳnh Trang luôn coi sự nghiệp là một đích đến quan trọng trong cuộc đời. Trang từng du học tại Úc, sau khi về nước thì đầu quân cho một công ty lớn với mức thu nhập khá. Vì một câu nói mà cô tâm đắc: "Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được", Trang quyết tâm vượt qua giới hạn của chính mình, bước ra khỏi vòng tròn an toàn để theo đuổi giấc mơ tuổi trẻ. Thời điểm Trang nghỉ việc và theo đuổi con đường làm đẹp, đã từng có nhiều người can ngăn, thậm chí hoài nghi. Nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng. Việc theo đuổi sự nghiệp đã lấy đi của Trang không ít thứ, từ tiền bạc, thời gian, nhưng bù lại đến giờ cô đã có thể tự hào khi được làm công việc đúng sở thích, mang lại nguồn thu nhập khá mà vẫn linh hoạt được thời gian để chăm sóc chồng con. Cho tới nay, Trang vẫn tin rằng quyết định đó là hoàn toàn đúng. Bởi một công việc tốt đem lại cho Trang rất nhiều cơ hội tuyệt vời, hơn cả những gì từng mong đợi.

Sau tất cả, bản thân mình mới là vô giá

Trang từng gặp không ít chị em với những cách chăm sóc bản thân khác nhau, người không tiếc tiền mua đủ thứ đồ hàng hiệu, người lại chỉ chăm chăm mua sắm cho chồng con mà không dám rút ví tặng cho mình một thỏi son nhỏ. Đương nhiên, tuỳ vào điều kiện và hoàn cảnh mỗi người nữa, nhưng mà Trang luôn quan niệm thế này: Bản thân mình chính là tài sản vô giá, nếu mình tự chăm sóc chính mình thật tốt thì mới có thể lo được cho gia đình.

"Thực ra, là một người làm trong ngành làm đẹp thì Trang hiểu rất rõ rằng để chăm chút bản thân có rất nhiều cách đơn giản, không cứ là nhiều tiền mới có thể làm được. Ví dụ về cách chăm sóc da của Trang hằng ngày chẳng hạn: Mỗi ngày mình không quên làm sạch da bằng máy rửa mặt, dùng acid lotion 2 lần vào sáng và tối, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, uống các loại nước ép rau củ, ngủ đủ giấc để có một làn da đẹp và cơ thể khoẻ mạnh. Có điều kiện thì chị em có thể dùng một vài liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp tại spa. Đơn giản vậy thôi nhưng những phút nghỉ ngơi đó làm mình thấy thực sự được thư giãn", Trang cho biết.

Điều cuối cùng mà Trang muốn chia sẻ với các chị em, đó là: hãy coi bản thân là tài sản vô giá, vì đặc quyền của phụ nữ là đẹp, chúng ta xứng đáng được yêu, được chiều chuộng và nâng niu!