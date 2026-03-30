Muốn nổi tiếng đến mức "bán đứng" cả mẹ mình: Những đứa con méo mó đến mức khó tin!

Nhà văn Mỹ Jenny Eirich từng nói: "Việc trẻ có khuyết điểm không đáng sợ, điều đáng sợ là cha mẹ, những người dẫn đường cho cuộc đời con lại thiếu quan niệm giáo dục đúng đắn". Cha mẹ không nỡ dạy dỗ, dung túng con vô nguyên tắc, không chỉ là vô trách nhiệm với con, mà còn là vô trách nhiệm với xã hội.

Chỉ khi cha mẹ giữ vững giới hạn, trẻ mới cảm nhận được nguyên tắc và học cách tôn trọng. Chỉ khi uốn nắn kịp thời, sai lầm mới được chặn lại từ sớm. Chỉ khi làm gương, giáo dục mới thật sự đi vào lòng con. Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu có ranh giới. Một sự dạy dỗ kịp lúc có thể đổi lại tự do đúng nghĩa cho con cả đời.

1

Phơi bày “riêng tư” của người thân một cách vô giới hạn, méo mó đến mức khó tin

Mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện những những nhóm “yêu mẹ”, đó là cả một thế giới vô cùng lệch lạc… Mùa hè, người mẹ đang ngủ, mặc đồ mỏng nhẹ. Hay lúc mẹ cúi xuống dọn giường, không để ý cổ áo… Trong những nhóm này, các đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau lén chụp lại những khoảnh khắc nhạy cảm của chính mẹ mình, từ bộ phận cơ thể đến hành động đời thường.

Thử hỏi có người mẹ nào lại đề phòng con mình? Chính sự tin tưởng đó lại bị lợi dụng, trở thành cơ hội để những bức ảnh “nửa kín nửa hở” bị chụp lén và lan truyền. Một thế giới méo mó và đáng sợ. Những đứa trẻ nhỏ tưởng rằng đăng ảnh mẹ lên sẽ nổi tiếng. Những đứa lớn hơn thậm chí có suy nghĩ lệch lạc về chính mẹ mình. Khi tình thân bị biến thành công cụ để tổn thương, tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao?

2

Những “đứa trẻ thích quay lén” lớn lên sẽ trở thành ai?

Một vụ việc tại Quảng Châu từng khiến dư luận bàng hoàng: Một nữ sinh đại học lén chụp ảnh bạn cùng phòng trong trạng thái nhạy cảm, rồi đăng lên mạng để bán kiếm tiền. Dù đã che mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là những hình ảnh chỉ mặc đồ lót. Để thu hút người mua, cô đăng hàng loạt ảnh lén của bạn cùng phòng với những lời mô tả phản cảm. Có lúc còn than rằng suýt bị phát hiện khi đang quay lén.

Sau đó, tài khoản đã bị xoá, nhưng không ai biết cô gái đó bị xử lý ra sao. Một người bị lộ diện, nhưng phía sau vẫn còn hàng trăm, hàng nghìn người khác. Nhiều người cho rằng, sự lệch lạc này không thể tách rời cách giáo dục từ gia đình.

Không ít người nghĩ cha mẹ không hề biết con làm vậy. Nhưng nếu cha mẹ biết mà vẫn dung túng thì sao?

Từng có một cậu bé lén quay mẹ tắm và phát trực tiếp lên mạng chỉ để nổi tiếng. Thậm chí còn đăng: “Theo dõi tôi, tôi cho xem mẹ tôi". Phản ứng của cha mẹ? - “Hai đứa nó còn nhỏ, không hiểu chuyện"; “Chỉ quay chơi thôi mà". Chính sự bao che đó nuôi lớn sự lệch chuẩn. Không chỉ dừng ở đó, còn có những trường hợp trẻ đánh mẹ giữa đường, chửi mắng người can ngăn. Những hành vi này không tự nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình nuông chiều lâu dài.

3

Yêu con, nhưng phải có giới hạn

Một bình luận khiến nhiều người suy nghĩ: “Đứa trẻ hư không phải tự nhiên, mà là do bị nuông chiều quá mức". Việc dung túng những hành vi như quay lén người thân cũng vậy. Nếu không chấn chỉnh, hậu quả sẽ không dừng trong gia đình mà lan ra xã hội.

Vậy cha mẹ cần làm gì?

Thứ nhất: Học cách nói “không”: Những hành vi như quay lén, xâm phạm riêng tư phải được ngăn chặn ngay lập tức. Sự từ chối có nguyên tắc chính là cách dạy con hiểu đâu là giới hạn.

Thứ hai: Làm gương thay vì chỉ nói: Một người cha từng bắt con phải cùng mình lau sạch những chiếc xe bị con vẽ bẩn. Chính hành động đó giúp đứa trẻ hiểu hậu quả và học cách chịu trách nhiệm.

Một câu hỏi cần suy nghĩ: Nếu con bạn lén quay mẹ khi tắm rồi đăng lên mạng, bạn sẽ xử lý thế nào? Nhiều người sẽ nghĩ: “Trẻ con không hiểu gì, chỉ nghịch thôi". Nhưng thực tế, những chuyện như vậy đã và đang xảy ra. Và đáng sợ nhất là: Giáo dục giới tính, nếu không bắt đầu sớm, sẽ luôn là… quá muộn.