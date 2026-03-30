Nữ diễn viên Việt "bóc phốt" con "ăn chơi", nhìn bức ảnh đính kèm nhiều người khen ngược: Chơi vậy thì xin vía!

Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, quê gốc Hà Nội. Cô được khán giả biết đến từ vai cô giáo Mai trong bộ phim "Tuổi thần tiên" năm 1995. Sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng mái tóc suôn dài đặc trưng, Hiền Mai là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90. Thời điểm đó, hình ảnh của cô xuất hiện khắp những cuốn lịch treo tường, bìa sổ lưu bút...

Đầu năm 2003, Hiền Mai lên xe hoa cùng doanh nhân Hoàng Minh. Cô sinh con trai năm 2004, xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng chồng. Năm 2022, Hiền Mai tạm gác công việc ở Việt Nam, qua Mỹ để chăm con trai Tony khi con du học.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh giấy khen Dean’s List của con trai Tony (tên thật Nguyễn Minh Tuấn) thu hút chú ý. Tony sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm cuối tại Đại học Nam California (USC). Đây là danh hiệu dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ tại một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Chú thích ảnh

Đi kèm tấm bằng khen là lời nhắn khiến nhiều người bật cười: "Chúc mừng cục cưng Tony lại tiếp tục nhận bằng khen Dean’s List… Cảm ơn con đã cố gắng học hành. Dù cũng ăn chơi như quỷ vậy đó. Thôi thì cũng giống mẹ cái điểm ham chơi đó nên mẹ tha cho.Cố gắng học thiệt giỏi nha con, năm cuối rồi đó, sắp tốt nghiệp rồi, cố gắng lên nè".

Chia sẻ của cô nhận nhiều lời khen và ngưỡng mộ của bạn bè, người hâm mộ.

Nữ diễn viên Hiền Mai và con trai

Ở tuổi 22, Tony sở hữu chiều cao 1,83m, ngoại hình sáng, phong thái tự tin, cùng thành tích học tập đáng nể tại môi trường quốc tế. Không chỉ học tốt, Tony còn năng động trong nhiều hoạt động khác như thể thao, âm nhạc, thậm chí từng trình diễn trên sàn catwalk.

Sinh ra trong gia đình có mẹ là nghệ sĩ, Tony sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cậu biết chơi piano, có niềm yêu thích âm nhạc và từng tham gia biểu diễn trước đông người. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể chất cũng được duy trì đều đặn. Tony từng giành 62 huy chương ở nhiều bộ môn thể thao như bơi lội, bóng đá, golf.

Điều đáng chú ý là dù có nhiều “màu sắc” trong cuộc sống, Tony vẫn giữ được sự cân bằng. Theo chia sẻ của Hiền Mai, chị luôn tạo điều kiện để con phát triển đam mê, nhưng đồng thời đặt ra một nguyên tắc rõ ràng: việc học phải được đảm bảo. “Tôi bảo con cứ học hành tốt nghiệp đàng hoàng và tìm một công việc chính, còn nghệ thuật nếu thích thì theo đuổi như một hướng đi song song”, chị từng nói.

Bản thân Tony cũng được nhận xét là người sống tình cảm, hướng nội và gắn bó với gia đình. Dù trưởng thành và học tập xa nhà, cậu vẫn giữ mối liên kết gần gũi với mẹ. Hiền Mai thừa nhận, con trai không phải kiểu người dễ mở lòng, nên đôi khi chị phải chủ động gợi chuyện để con chia sẻ nhiều hơn.

Hiện tại, Tony đang ở năm cuối đại học và có dự định học tiếp thạc sĩ trước khi quyết định ở lại Mỹ hay trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Hiền Mai mỗi năm đều dành thời gian sang Mỹ thăm con trai. "Dẫu con trưởng thành, tôi vẫn còn trăn trở vì con sống 1 mình xứ người. Tôi cũng chưa biết con sau này có tìm được công việc thích hợp, có thành công và hạnh phúc hay không. Đây là tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ", chị cho hay.