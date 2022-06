Muốn lựa được vải tươi ngon, ngọt nước, dày cùi lại đảm bảo 100% không sâu đầu thì chị em phải biết những bí quyết này

Tháng 6 đến là lúc mùa vải bắt đầu chín rộ. Đây là lúc chị em xốn xang chọn những quả vải tươi ngon, ngọt nước, dày cùi để ăn và làm những món ngon liên quan đến vải. Trên thị trường hiện cũng có nhiều giống vải đến từ các vùng khác nhau nên chất lượng quả không giống nhau, chẳng hạn như vải thiều lẫn vải lai Trung Quốc.

Vải thiều xuất xứ từ vùng Thanh Hà, Hải Dương hoặc Lục Ngạn, Bắc Giang đều có thổ nhưỡng, khí hậu rất tốt cho vải. Cho nên, vải từ hai nơi này có vị ngon khác biệt với các nơi khác.

Chính vì vậy mà chị em cũng bối rối khi không biết phải chọn vải như thế nào là ngon nhất. Hơn nữa, tình trạng gặp phải vải sâu đầu, hạt to và không được ngọt rất phổ biến. Mua về ăn vừa phí tiền vừa bực mình. Muốn tránh tình trạng đó, chị em cần nhớ những bí quyết dưới đây.

Cách chọn vải thiều ngon

1. Kích thước quả

Không phải cứ vải đỏ au, quả to thì sẽ là vải ngon. Muốn chọn được vải ngọt thơm, dày cùi và không có vị chát, chị em cần lưu ý đến kích thước quả vải. Những chùm vải quả to trông có vẻ hấp dẫn nhưng thường là hạt to, không ngọt.

Loại quả vải nhỏ đều thì hạt nhỏ, thịt vải trong và rất ngọt. Hơn nữa, vải thiều chuẩn ăn lên rất thơm, vị vải đậm đà.

2. Xem cuống

Có thể ăn thử một quả, bạn ngắt phần núm vải, thấy cuống vải nhỏ, vỏ vải giòn, đầu trắng đều thì đây là vải ngon. Phần cuống càng nhỏ thì hạt cũng càng nhỏ.

3. Gai quả

Vải thiều ngon thường không có phần gai quả xù xì mà phần vỏ nhẵn hơn. Nếu vỏ sần gai nhiều, vỏ càng nhọn thì chất lượng quả không cao, ăn sẽ bị chua.

4. Màu sắc

Vải thiều Thanh Hà ngon thường có màu đỏ hồng, tròn quả, quả không quá to mà nhỏ đều. Ngay từ khi chưa bóc vỏ, đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của vải mà các loại vải lai khác không có được.

Nếu mặt vỏ có nhiều đốm đậm mà, đốm đen gần cuống thì quả dễ bị chín quá hoặc sâu đầu.

5. Độ đàn hồi

Vải tươi mới hái sẽ có độ đàn hồi nhất định khi nắn vào quả. Quả hơi mềm nhưng vẫn săn chắc và tay sẽ cảm giác được độ giòn của vỏ quả.

Nếu cứng quá thì vải còn xanh, còn mềm quá thì quả đã hái lâu hoặc chín quá ăn có mùi lên men.

Với 5 bí quyết trên, hi vọng chị em sẽ chọn được vải thiều có chất lượng ngon ngọt, dày cùi, mọng nước và không bị sâu đầu nhé!

Dinh dưỡng của quả vải với sức khỏe Được biết đến với hương vị ngọt ngào và thơm ngon, vải thiều được ăn tươi và chế biến thành nhiều món nước trái cây, thạch hay kem hấp dẫn. Vải thiều chứa chủ yếu là nước đến 82% và carbs đến 16,5%. Vải cũng là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào, chẳng hạn như vitamin C, kali và đồng. Vitamin C trong vải có thể cung cấp tới 9% hàm lượng cần thiết trong ngày. Còn khoáng chất kali và đồng nếu cung cấp đủ thì rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trong quả vải cũng chứa các hợp chất thực vật chống oxy hóa. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, vải chứa hàm lượng polyphenol cao hơn các loại quả khác. Bên cạnh đó, epicatechin trong vải hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ ung thư, tiểu đường. Vải còn chứa rutin - giúp chống lại các bệnh mãn tính, chẳng hạn như tim, tiểu đường. Khi ăn một liều lượng nhất định, vải không có tác dụng phụ với sức khỏe. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều có thể nổi mụn vì vải quá ngọt, dễ bị nóng.

