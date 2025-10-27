Muốn Chữa Lành Thật? Bắt đầu từ một buổi trị liệu 1:1, không phải một chuyến đi chữa lành

TRẠM NGHỈ CHO TÂM HỒN, ĐIỂM ĐẾN MỚI DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC KHOA HỌC - THỰC TIỄN - CHUYÊN SÂU

"42% người lao động Việt Nam thường xuyên chịu áp lực căng thẳng. Trên thế giới, các rối loạn lo âu và trầm cảm đã tăng hơn 25% trong đại dịch. Và mặc dù WHO ghi nhận tầm 5,7% người lớn trải qua trầm cảm, thực tế con số tiềm ẩn còn lớn hơn nhiều khi nhiều người không được phát hiện. Mất động lực, điều vốn ít được khảo sát có thể là hệ quả cộng hưởng từ stress và trầm cảm kéo dài".

Rõ ràng, nhiều người trong chúng ta đang mang trong mình những vấn đề tinh thần – cảm xúc khác nhau như: Rối loạn lo âu, mất động lực, không thể cân bằng đời sống…Chuyên gia Tâm lý Trị liệu Quốc tế La Hạ Giang Thanh (Coach Giang Thanh) đã đề cập:

"Thực tế, vấn đề này sẽ được giải quyết trong giai đoạn khi khách hàng tìm đến đúng nơi và biết được các phương pháp khoa học để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, mọi người thường xem nhẹ các vấn đề này cho đến khi nó trở nên trầm trọng hơn".

LEONARDO THERAPY CENTER RA ĐỜI ĐỂ GIẢI QUYẾT "CƠN KHÁT" NÀY

Sau khi miệt mài nghiên cứu cũng như đưa các phương pháp vào thực hành trong hơn 40 năm qua cho hơn 5000 khách hàng cá nhân và hàng trăm tổ chức doanh nghiệp, hai chuyên gia hàng đầu thế giới - Chuyên gia Tâm lý Trị liệu Quốc tế La Hạ Giang Thanh (Coach Giang Thanh) và Chuyên gia Quốc tế Vasanth Gopalan (Coach Vas) nhận thấy rằng, với đặc điểm năng lực và tiềm năng nội tại của người Việt Nam nói riêng, cũng như người châu Á nói chung, việc sớm nhận diện và giải quyết những vấn đề tâm lý – cảm xúc sẽ giúp họ nhanh chóng kích hoạt nguồn năng lượng bên trong, từ đó đạt được những bước tiến và thành công vượt bậc trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Thông qua quá trình tiên phong trong đào tạo đội ngũ Coach, các chuyên gia đã đúc kết nên hệ thống kỹ thuật chuyên sâu, mang tính khoa học, nhanh chóng và hiệu quả trong việc hỗ trợ con người đạt đến trạng thái cân bằng – chuyển hóa. Chuyên gia Tâm lý Trị liệu Quốc tế La Hạ Giang Thanh (Coach Giang Thanh) đã thành lập Leonardo Therapy Center để giải quyết toàn bộ các vấn đề của khách hàng - đưa trị liệu 1:1 cá nhân hóa đến gần hơn với cộng đồng bằng phương pháp tiếp cận Khoa Học – Thực Tiễn – Chuyên Sâu

- Những người gặp khó khăn trong mối quan hệ (gia đình, đối tác, đồng nghiệp).

- Người đang bị chi phối bởi niềm tin giới hạn và mất tự tin vào bản thân.

- Người mắc các vấn đề rối loạn về mặt thể chất và cảm xúc (trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ kinh niên).

- Những người mang tính cách trì hoãn, thiếu động lực trong việc định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân.

TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN ĐẾN SỨ MỆNH CỘNG ĐỒNG

Tại Leonardo Therapy Center, khách hàng được trải nghiệm các phương pháp trị liệu tâm lý thực hành và cá nhân hóa giúp khách hàng thay đổi và áp dụng các giá trị bền vững ngay lập tức. Quá trình này không chỉ là những buổi trò chuyện, khuyên nhủ thường thấy trên truyền thông mà đây là phương pháp mang tính chất hành động thực tế giúp bạn:

- Cung cấp giải pháp trị liệu 1:1 cá nhân hóa đưa đến cho mọi người.

- Hiểu rõ vì sao mình hay phản ứng căng thẳng hoặc mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực, từ đó loại bỏ đi những trạng thái cảm xúc không tốt.

- Thoát khỏi niềm tin "Mình không đủ giỏi" để xác định giá trị thật sự của bản thân.

- Hàn gắn mối quan hệ để nhận được sự bình an trong cuộc sống

- Thành công trong vấn đề về tài chính và sự nghiệp.

- Ứng dụng phương pháp thực tiễn để nâng cao sức khỏe cá nhân

Leonardo Therapy Center tập trung vào việc phổ biến phương pháp trị liệu tâm lý thực hành khoa học theo hướng thực tế và gần gũi, giúp người Việt dễ dàng tiếp cận với khái niệm "healing" mà không còn xem đó là điều xa vời hay xa xỉ.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP

Hiện tại, Leonardo Therapy Center đang cung cấp các chương trình đa dạng như:

Coaching 1:1 Chuyên Sâu là hình thức trị liệu cá nhân hóa, khi Chuyên gia đồng hành cùng khách hàng để thấu hiểu vấn đề gốc rễ và tạo ra sự thay đổi thực tế. Chương trình đi sâu vào 8 khía cạnh trong cuộc đời bao gồm: Sức khỏe, sự nghiệp, tài chính, gia đình, mối quan hệ, phát triển bản thân, giải trí và tâm linh/đóng góp xã hội (Có người đến vì mất cân bằng cảm xúc trong công việc, có người mắc kẹt trong mối quan hệ hoặc thiếu động lực sống. Qua từng buổi làm việc riêng, Chuyên gia giúp họ nhìn rõ cảm xúc, hiểu chính mình và tìm lại sự bình an từ bên trong.

Workshop Trị Liệu Nhóm theo chủ đề như: Thiếu tự tin về bản thân, Định hướng mục tiêu sống, Nâng cấp giá trị cá nhân,...

Chương trình riêng cho tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất công việc, thúc đẩy tinh thần – động lực cá nhân.

Với Leonardo Therapy Center, việc đưa phương pháp trị liệu cá nhân hóa đến với cộng đồng với sứ mệnh kiến tạo Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng, các Chuyên gia mong muốn khiến mỗi khách hàng đến đây cảm nhận được năng lượng tràn đầy yêu thương và có được sự thay đổi tích cực, để sống đúng với bản thân mình nhất — không chỉ tồn tại, mà thực sự phát triển và vui sống.