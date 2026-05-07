Ở bộ phim Tình Ca Kashgar mới lên sóng, Lý Lan Địch đã mang tới cho người hâm mộ một bữa đại tiệc nhan sắc và diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính Hạ Tư. Mới đây, một vài phân cảnh Lý Lan Địch khắc họa nỗi buồn của nhân vật Hạ Tư khi trải qua biến cố đã được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Lý Lan Địch thể hiện những dáng vẻ khác nhau của nỗi buồn.

Trong dàn tiểu hoa 95 của màn ảnh Trung Quốc, Lý Lan Địch là cái tên không chỉ xinh đẹp mà còn có diễn xuất rất ổn.

Lý Lan Địch như thể đã mang dáng vẻ đẹp nhất của nỗi buồn lên màn ảnh nhỏ.

Khán giả yêu thích Lý Lan Địch rất nên xem thử bộ phim Tình Ca Kashgar.

Những cảnh khóc, những sắc thái khác nhau của nỗi buồn được Lý Lan Địch khắc họa một cách chân thật, trọn vẹn và đẹp đến nao lòng. Đặc biệt, phân cảnh nhân vật Hạ Tư khi ở cạnh những người mình yêu thương, miệng thì mỉm cười nhưng trong tim lại vương nỗi đau thực sự rất ấn tượng. Có lẽ, đây chính là dáng vẻ đẹp nhất của nỗi buồn.

Ngoài ra, người xem cũng vô cùng ấn tượng với nhan sắc của Lý Lan Địch. Mái tóc dày óng ả, đôi mắt sáng như sao trên trời, gương mặt xinh đẹp với những đường nét vô cùng hài hòa, làn da trắng mịn, ở cô hội tụ những gì hoàn hảo nhất.

Bình luận của netizen về Lý Lan Địch trong Tình Ca Kashgar:

- Thề luôn, chị Lý Lan Địch là cái nhan sắc mà tôi là con trai sẽ cua bằng được chị.

- Khóc mà đẹp cỡ đó.

- Cái nét đẹp bà này đẹp kiểu duyên dáng, phúc hậu ấy.

- Trời ơi người gì đâu mà khóc cũng xinh, cười 1 cái thì đốn tim người xem vậy bà Địch.

- Chị mà khóc 1 cái he, giống như cả thế giới có lỗi với chị.

- Trộm vía vừa xinh diễn xuất cũng ổn áp nữa. Tính cách thì tràn đầy năng lượng.

Tình Ca Kashgar là một bộ phim mang đến sự chữa lành và đưa những yếu tố văn hóa đặc sắc vùng biên cương lên màn ảnh nhỏ.

Nói thêm về Tình Ca Kashgar, đây là một mini-series thuộc thể loại tâm lý tình cảm, xoay quanh câu chuyện của ba chị em trong một gia đình sinh sống tại thành cổ Kashgar. Họ trải qua những sóng gió, biến cố khác nhau, có những lúc yếu lòng nhưng rồi đã mạnh mẽ tiến về phía trước. Đây là một tác phẩm mang đến sự chữa lành, khai thác chủ đề tình yêu, tình bạn, tình thân, cũng như mang những giá trị văn hóa tại vùng biên cương lên màn ảnh.

Bên cạnh Lý Lan Địch, dàn cast của phim Tình Ca Kashgar còn có các diễn viên như Quách Tuấn Thần, Khâu Thiên, Mộc Khắc, Cung Bội Bật, Mãi Nhiệt Mộc - Ngọc Nỗ Tư...Đáng chú ý là ở bộ phim này, 2 nhân vật do Lý Lan Địch và Quách Tuấn Thần đảm nhận sẽ là một đôi.

nguồn: MangoPlus