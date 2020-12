Mừng sinh nhật vào mùa Covid, nhóm bạn thân chơi lớn in hình nhân vật chính dán khắp nơi như tờ rơi tìm trẻ lạc, nhìn dòng caption cười ra nước mắt

Nếu bạn đang phân vân, chưa tìm được một món quà sinh nhật nào gây ấn tượng cho người thân thiết của mình thì hãy xem qua gợi ý bên dưới nhé. Món quà này không hề xa xỉ, vừa không ảnh hưởng đến tài chính, chỉ cần bỏ ra một chút công sức thôi cũng là sẽ khiến người ta không thể nào quên rồi.

Nhìn tờ giấy bên trên chắc hẳn bạn vẫn chưa hình dung được đó là món quà gì đúng không? Hãy xem thêm hình bên dưới, những bức hình này được đăng tải trên mạng xã hội khiến người ta phải thán phục về phần ý tưởng, vừa táo bạo vừa mang tính thuyết phục: Đúng là khó quên thật mà!

Theo đó, nhân dịp sinh nhật của một cô bạn gái trong nhóm, cả nhóm đã bàn nhau in hình của cô gái này ra giấy A4 kèm theo dòng chữ: "HAPPY BIRTHDAY. WE LOVE YOU" và dán nó ở nơi mà nhiều người chú ý. Chắc hẳn nhân vật chính mà phát hiện hình mình được dán khắp nơi giống như "tìm trẻ lạc" thế này thì chắc phải xỉu lên xỉu xuống mấy ngày đấy!

Có lẽ những người đi đường nhìn thấy sẽ phải bật cười và cũng âm thầm chúc mừng sinh nhật cô gái này theo cách đặc biệt nhất!

Dán ngay cột điện là "đúng bài"...

Ngay cả bên hông cửa hàng tiện lợi...

Hoặc ở trên bất kỳ biển báo nào...

Ở ngay siêu thị hoặc cửa hàng ăn uống....

Hay ở những máy bán nước tự động được nhiều người chú ý như thế này...

Thậm chí là cả... nhà vệ sinh!

Đây quả đúng là một món quà sinh nhật khó quên dành cho "nhân vật chính". Bài đăng về "cú chúc mừng sinh nhật để đời" này thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người cũng không quên lưu lại cách làm này để dành vào dịp sinh nhật bạn thân.

"Sau có làm thì nhớ chọn hình đẹp đẹp các bạn nhé", một cô gái bình luận đồng thời không quên nhắc các bạn của mình vào xem cách chúc mừng ấn tượng này.

"Cách mừng sinh nhật bạn thân khi dịch Covid-19 quay lại", một tài khoản bình luận.